XRP’de balina alımı 470 milyon tokeni aştı

Büyük XRP yatırımcıları, 24 Eylül’de sona eren beş günlük dönemde 470 milyondan fazla token topladı. Santiment verilerine göre milyonluk cüzdanların toplam bakiyesi 12,37 milyar XRP’den 12,80 milyar XRP’ye çıktı. Spot piyasada emilen arzın dolar karşılığı 724 milyon dolara ulaştı.

Alımlar kritik eşiğe yakınlaştı

Bu birikim, piyasada öne çıkan teknik bir bölgenin hemen altında yoğunlaştı. Veriler, büyük yatırımcıların resmi bir kırılım teyidi gelmeden önce piyasadaki likiditeyi topladığını gösteriyor. Günlük grafikte oluşan ters omuz baş omuz formasyonunun sağ omuz kısmı da bu alım kümesiyle belirginleşti.

Santiment verileri, milyonluk cüzdanların XRP varlığının beş günde 12,37 milyardan 12,80 milyara yükseldiğine işaret ediyor.

Bu teknik yapı sonrasında XRP, 1,25 dolardaki dip seviyeden 1,58 dolardaki yerel zirveye kadar %27,6 yükseldi. Fiyat böylece orta vadeli yön açısından kritik kabul edilen 1,60 dolar eşiğine birkaç sent mesafeye kadar yaklaştı.

Ağustostaki tablo yeniden gündemde

Mevcut birikim eğilimi, yaklaşık bir buçuk ay önce görülen benzer bir süreci hatırlatıyor. Ağustosta balinaların 460 milyon XRP toplamasının ardından fiyat uzun süren yatay banttan çıkmış ve bir hafta içinde %40,7 artışla 1,70 doları test etmişti. Son veriler, büyük oyuncuların daha önce sonuç veren benzer bir sermaye dağıtım modeli izliyor olabileceğine işaret ediyor.

Kripto piyasasında özellikle teknik kırılım bölgeleri ve yatırımcı davranışları yakından izlenirken, meme token tarafında da benzer bir hareketlilik öne çıkıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

1,60 dolar seviyesi yön tayin edecek

Analistler açısından 1,60 dolar seviyesi orta vadeli trendin ana tetikleyicisi olarak öne çıkıyor. Bu bölge, formasyonun boyun çizgisine denk geliyor ve geçmişte milyarlarca XRP’nin el değiştirdiği yüksek hacimli alanı temsil ediyor.

1,60 dolar üzerinde gerçekleşecek bir kapanış, düşüş trendini bozabilir ve teknik hedef olarak 2,00 dolar bölgesini gündeme taşıyabilir.

Bu seviyenin aşılması halinde kısa pozisyonların tasfiyesiyle birlikte fiyatın 2,00 dolara yönelmesi ihtimal dahilinde görülüyor. Kısa vadeli kar satışlarının öne çıkması durumunda ise 1,34 ile 1,37 dolar aralığındaki hareketli ortalama kümesi yeniden test edilebilir.

Makroekonomik gelişmelerin baskı yaratması halinde XRP’nin 1,25 ile 1,50 dolar bandında daha uzun süre yatay seyretmesi de olası senaryolar arasında yer alıyor. Bu durumda mevcut formasyonun ivmesi zayıflayabilir ve piyasa yeniden birikim sürecine dönebilir.