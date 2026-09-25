Shiba Inu ekimde tarihsel güçlenme sinyali veriyor

Bitcoin’in 86 bin doların üzerine çıkması kripto para piyasasında genel yönü yukarı taşırken, son günlerde dikkat çeken varlıklardan biri de Shiba Inu oldu. SHIB, tarihsel olarak güçlü kabul edilen ekim ayına bu kez olağan dışı bir görünümle giriyor. Üçüncü çeyreği yüzde 39,3 artışla kapatan token, yılın bu döneminde genellikle görülen zayıf performansın tersine hareket etti.

Tarihsel veri beklentileri destekliyor

CryptoRank verileri, SHIB için ekim ayının geçmişte en istikrarlı yükseliş dönemlerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Ortalama getiri yüzde 167,5 seviyesinde bulunsa da bu veride 2021 yılındaki yüzde 833’lük sert sıçramanın belirleyici olduğu görülüyor. Daha dengeli bir ölçüm sunan medyan getiri ise yüzde 6,04 düzeyinde kalıyor.

Buna karşın, ekim ayının dikkat çeken asıl yönü kazanma oranı oldu. Kaydedilen dönemler içinde SHIB yalnızca bir kez ekimi ekside tamamladı. Bu da yüzde 80’lik başarı oranına işaret ediyor ve söz konusu ayı token açısından en istikrarlı dönemlerden biri haline getiriyor.

CryptoRank verileri, SHIB’in ekim performansında ortalama getirinin yüksek görünmesine karşın daha dengeli tablonun medyan getiride ortaya çıktığını, buna rağmen aylık kazanma oranının yüzde 80 ile güçlü kaldığını gösteriyor.

Teknik görünümde toparlanma öne çıktı

SHIB, 0.0000058569 dolar seviyesinde işlem görürken piyasa değeri 3,45 milyar dolara ulaştı. Son yedi günde kaydedilen artış yüzde 6,73 oldu. Grafiklerde, piyasa değerinin 2,21 milyar dolarda dip oluşturmasının ardından yön değişiminin belirginleştiği görülüyor.

TradingView verilerine göre token, yaklaşık iki yıldır süren alçalan kama formasyonunu yukarı kırdı ve çift dip yapısı oluşturdu. Haftalık RSI göstergesinin 52,28 seviyesine çıkması ve iki ayrı yükseliş uyumsuzluğu üretmesi, piyasada birikimin güçlendiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Çift dip ise düşüş trendinin zayıflayıp olası bir yön değişiminin oluşabileceğini düşündüren grafik formasyonları arasında yer alır.

Yükselişin teknik olarak daha net biçimde teyit edilmesi için alıcıların 0.00000626 dolar seviyesindeki yakın direnci aşması gerekiyor.

Büyük işlemler arttı, riskler sürüyor

İzlenen bir diğer gelişme büyük hacimli işlemlerde görüldü. En az 100 bin dolar büyüklüğündeki transferlerin hacmi son yedi günde yüzde 14,8 arttı. Bu tablo, büyük yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığını düşündürüyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş bir memecoin olarak geniş yatırımcı kitlesiyle biliniyor.

Büyük cüzdanların varlıklarını borsalardan çekip soğuk cüzdanlara taşıması piyasadaki dolaşımdaki arzı sıkılaştırabilir. Teknik görünümde 0.00000626 dolar direncinin aşılması halinde 0.00000950 ile 0.00001100 dolar aralığı bir sonraki hedef bölge olarak izleniyor.

Bununla birlikte görünüm tamamen risksiz değil. Bitcoin’de yaşanabilecek ani bir yön değişimi SHIB üzerindeki ivmeyi zayıflatabilir. Ayrıca orta vadeli yatırımcıların ilk direnç bölgelerinde kar satışına yönelmesi de kısa vadeli baskı yaratabilir.