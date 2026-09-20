SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da net giriş arttı, yükselişin kalıcılığı tartışılıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde yükseldi.
  • 📊 Ancak $SHIB'de borsa net akışı 19 Eylül'de 144.869.700.000 adede çıktı.
  • 📉 Bu tablo, satış için borsalara taşınan tokenların alım amaçlı çıkışları aştığını gösterdi.
  • 🧭 Bu nedenle 0.000006 dolar eşiğine yönelik beklentiler sürerken talep gücü yakından izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Shiba Inu son 24 saatte yüzde 5’in üzerinde yükselerek yeniden 0.0000055 doların üstüne çıktı. Fiyattaki toparlanma, kripto para piyasasındaki genel canlanmayla aynı dönemde görüldü. Buna karşın zincir üstü veriler, yükselişin talep tarafından güçlü biçimde desteklenmediğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Borsalara SHIB akışı hızlandı
2 Talep ile fiyat hareketi arasında ayrışma oluştu
3 Yükselişin devamı için izlenen seviye

Borsalara SHIB akışı hızlandı

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu’nun borsa net akışı son 24 saatte artış gösterdi. 19 Eylül itibarıyla net akış yaklaşık 144.869.700.000 SHIB seviyesine ulaştı. CryptoQuant, blokzincir verilerini izleyerek yatırımcı davranışları ve borsa hareketlerine ilişkin analizler sunan bir kripto veri platformu olarak biliniyor.

Shiba Inu’da görülen pozitif net akış, ilk bakışta yükseliş sinyali gibi görünse de borsalara satış amacıyla gönderilen token miktarının alım yönlü çıkışlardan daha yüksek kaldığını ortaya koyuyor.

Piyasada güçlü yükseliş günlerinde genellikle borsalardaki net akışın gerilemesi beklenir. Çünkü yatırımcıların varlıklarını borsalardan çekmesi, elde tutma eğiliminin arttığını gösterebilir. Bu kez ise tablo ters yönde şekillendi ve SHIB tarafında borsalara girişlerin arttığı görüldü.

Talep ile fiyat hareketi arasında ayrışma oluştu

Net akışın pozitif bölgede kalması, Shiba Inu piyasasında satıcıların daha baskın olduğuna işaret ediyor. Başka bir ifadeyle, olası satış için borsalara taşınan SHIB miktarı, alım amaçlı çekilen tokenların belirgin biçimde üzerine çıktı. Bu fark 144 milyardan fazla SHIB düzeyinde bulunuyor.

Shiba Inu, son aylardaki dalgalı seyrin ardından uzun süre 0.000005 dolar çevresinde işlem gördü. Son yükseliş ise yatırımcıların 0.000006 dolar eşiğine yönelik beklentilerini yeniden canlandırdı. Ancak borsa hareketlerindeki ayrışma, fiyat artışının arkasındaki talebin zayıf kalmış olabileceğini düşündürüyor.

Yükselişin devamı için izlenen seviye

Piyasadaki iyimser hava, SHIB’in yakın dönem direncini aşarak daha yukarı yönelmesi olasılığını gündeme taşıdı. Yine de mevcut zincir üstü görünüm, bu ivmenin kısa süreli kalabileceğine dair uyarı veriyor. Analistler, borsalara artan token girişinin sürmesi halinde son yükselişin kalıcılığının zorlaşabileceğini değerlendiriyor.

Son fiyat artışı dikkat çekse de borsa net akışındaki yükseliş, hareketin güçlü ve sürdürülebilir bir alım dalgasıyla desteklenmediğini gösteriyor.

Bu nedenle piyasada gözler yalnızca fiyatın yönüne değil, aynı zamanda borsa giriş çıkış dengesine de çevrilmiş durumda. SHIB’in 0.000006 doların üzerine yerleşebilmesi için alım yönlü talebin daha belirgin hale gelmesi gerekecek.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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