Shiba Inu’da teknik dönüş sinyali güçlendi

Shiba Inu’nun haftalık grafiğinde dikkat çeken bir teknik görünüm oluştu. Fiyatın uzun süredir aşağı yönlü hareket ettiği dönemin ardından, satış baskısının zayıfladığına işaret eden göstergeler öne çıktı. SHIB, haber akışındaki verilere göre 0.00000547 dolar civarında işlem görürken haftalık bazda %6,72 yükseldi.

RSI uyumsuzluğu öne çıktı

Teknik görünümde en çok izlenen unsur, haftalık zaman diliminde oluşan pozitif RSI uyumsuzluğu oldu. Fiyat son aylarda daha düşük dipler oluştururken Göreceli Güç Endeksi’nin daha yüksek dipler üretmesi, düşüş eğiliminin gücünü kaybettiğine işaret ediyor. RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen yaygın bir teknik göstergedir.

Fiyat yeni dipler üretirken RSI’ın daha yüksek dipler oluşturması, satış yönlü ivmenin zayıfladığına ve olası bir dönüş zemininin oluştuğuna işaret ediyor.

Bu yapı, piyasada satıcıların etkisinin azaldığı ve alıcıların kademeli biçimde denge kurmaya başladığı şeklinde okunuyor. Grafikte görülen yeşil haftalık hareket de mevcut dip bölgesinin korunmasına yardımcı oldu. Böylece kısa vadede daha sert bir geri çekilme ihtimali bir miktar sınırlanmış görünüyor.

Destek korunuyor, ancak ana eşik yukarıda bulunuyor

Analizde öne çıkan bir başka unsur, fiyatın yerel destek bölgesinde tutunabilmesi oldu. Alıcılar, agresif satış baskısını şimdilik durdurmuş görünüyor. Ayrıca kısa vadeli hareketli ortalamaların destek alanına dönüşmesi yönünde bir çaba dikkat çekiyor.

Buna karşın daha güçlü ve kalıcı bir yükselişten söz edilebilmesi için aşılması gereken ana seviye 0.0000122 dolar olarak gösteriliyor. Bu bölge, 200 haftalık hareketli ortalamanın bulunduğu alan olduğu için geniş zaman diliminde güçlü direnç niteliği taşıyor. Hareketli ortalamalar, belirli bir dönemdeki ortalama fiyatı göstererek trendin yönünü değerlendirmede kullanılıyor.

0.0000122 dolar bölgesinin aşılması, mevcut teknik yapının geçici tepki yükselişinden çıkıp daha güçlü bir yükseliş trendine dönüşmesi açısından kritik görülüyor.

Kalıcı yükseliş için kırılım gerekiyor

Bu nedenle piyasadaki mevcut toparlanmanın tek başına yeterli olmadığı değerlendiriliyor. Geçmişte benzer büyüklükteki hareketli ortalamalara yapılan denemelerin ardından sert düzeltmeler yaşanmış olması, bu seviyenin psikolojik etkisini de artırıyor. Alıcıların ivmeyi koruyamaması halinde son yükselişin sınırlı bir tepki hareketi olarak kalması olasılığı masada duruyor.

Öte yandan 200 haftalık ortalamanın üzerinde net bir kırılım gelirse, grafikte oluşan olumlu teknik kombinasyon daha güçlü biçimde teyit edilebilir. Böyle bir senaryoda SHIB fiyatının bir sıfır eksiltme olarak tanımlanan üst banda yönelmesi yeniden gündeme gelebilir. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve piyasa değeri bakımından en büyük meme coin projeleri arasında yer alan bir kripto varlık olarak biliniyor.

Mevcut tabloda yön arayışı sürerken, yatırımcılar için belirleyici unsurun destek bölgesinin korunup korunamayacağı ve 0.0000122 dolar direncine doğru yeterli ivmenin oluşup oluşmayacağı olacak.