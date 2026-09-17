Shiba Inu’da borsa çıkışları 202 milyar SHIB’i aştı

Shiba Inu‘da son 24 saatte borsa hareketlerinin yön değiştirmesi, fiyat tarafında toparlanma beklentilerini yeniden öne çıkardı. CryptoQuant verilerine göre SHIB net akışı 17 Eylül itibarıyla eksi 202.237.600.000 seviyesine geriledi. Bu tablo, borsalara gönderilen token miktarının borsalardan çekilen miktarın belirgin biçimde altında kaldığını gösterdi.

Net akış yeniden alıcıları işaret etti

Net akıştaki yaklaşık %5’lik düşüş, SHIB üzerinde satış baskısının kısa vadede zayıfladığına işaret etti. Veriler, Binance dahil desteklenen borsalarda yatırımcıların satış için token taşımaktan çok, varlıklarını platformlardan çekmeyi tercih ettiğini ortaya koydu. Kripto piyasasında negatif net akış genellikle arzın borsalarda azalmasıyla birlikte alım eğiliminin güçlendiği dönemlerle ilişkilendiriliyor.

Mini sözlük: Net akış, bir kripto varlığın borsalara giren ve borsalardan çıkan miktarı arasındaki farkı ifade eder. Sonucun negatif olması, ilgili varlıkta borsa çıkışlarının girişlerden fazla olduğunu gösterir.

CryptoQuant verileri, SHIB’de borsalardan çıkan token miktarının girişleri 202 milyardan fazla aştığını ortaya koyuyor.

Clarity Act baskısı kısa sürdü

Piyasadaki son geri çekilmede, ABD Senatosu’nun Clarity Act tasarısını geçirememesi etkili oldu. Bu gelişmenin ardından geniş kripto piyasasında risk iştahı zayıflarken, Shiba Inu dahil birçok büyük dijital varlıkta sert değer kaybı görüldü. Buna karşın son veriler, SHIB fiyatındaki olumsuz seyrin kalıcı olmayabileceğini düşündürdü.

SHIB fiyatı son 24 saatte %7’nin üzerinde yükselerek 0.000005103 dolar civarında işlem gördü. Fiyattaki bu toparlanma, borsa verilerindeki iyileşmeyle aynı döneme denk geldi. Böylece zincir üstü ve piyasa verileri kısa vadede aynı yönde sinyal verdi.

Uzmanların beklentisi değişmedi

Piyasa uzmanları, Clarity Act sürecindeki aksamanın kripto varlıklar için tek başına belirleyici bir sınır oluşturmadığını savunuyor. Bu görüşe göre büyük kripto paralar, düzenleme tasarısının geçip geçmemesinden bağımsız olarak uygun piyasa koşullarında güç kazanabilir. Shiba Inu’daki son borsa verileri de bu yaklaşımı destekleyen güncel bir işaret olarak öne çıktı.

Uzmanlar, Clarity Act’in geçmemesinin geniş kripto piyasasının önünü bütünüyle kesmediğini ve büyük varlıkların yine de güçlenebileceğini değerlendiriyor.

Shiba Inu, piyasa değeri bakımından önde gelen meme token’lar arasında yer alıyor. Son 24 saatte gözlenen güçlü borsa çıkışları, yatırımcı davranışında kısa vadeli bir değişime işaret ederken, fiyat hareketinin sürdürülebilirliği için daha geniş piyasa koşulları izlenmeye devam edecek.