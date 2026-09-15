SHIBA INU (SHIB)

SHIB’de borsalara girişler çıkışları aşarken zincir verisi zayıfladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SHIB’de borsalara girişler çıkışları aşarken zincir verileri zayıfladı.
  • 📉 Ortalama borsa çıkışları son zirveye göre yaklaşık %78 geriledi ve arz desteği zayıfladı.
  • 📊 Ağ etkinliği sınırlı artarken $SHIB 0.0000050 ile 0.0000052 dolar bandında sıkıştı.
  • 🧭 0.0000054 dolar üzeri yeni bir test alanı açabilir, 0.0000050 altı ise aşağı yönlü riski artırabilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu’da borsa hareketlerine ilişkin zincir üstü veriler, kısa vadeli görünümde zayıflamaya işaret etti. Daha önce fiyat açısından daha yapıcı yorumları destekleyen ortalama borsa çıkışlarının belirgin biçimde gerilemesi, piyasada izlenen destekleyici unsurlardan birini ortadan kaldırdı.

İçindekiler
1 Borsa akışlarında denge bozuldu
2 Rezervler yatay kaldı, baskı sınırlı göründü
3 Ağ etkinliği sınırlı artış gösterdi
4 Fiyatta kritik eşikler öne çıktı

Borsa akışlarında denge bozuldu

Yedi günlük hareketli ortalamaya göre SHIB’in ortalama borsa çıkışı 421,6 milyon adet seviyesine indi. Bu veri önceki döneme göre %55,75 düşerken, son zirveyle karşılaştırıldığında daralma oranı yaklaşık %78’e ulaştı. Borsalardan düzenli token çekilişleri genellikle anlık satışa açık arzın azalmasına işaret ettiği için, bu gerileme dikkat çekti.

Aynı dönemde toplam borsa girişleri 239,28 milyar SHIB’e yükseldi. Toplam borsa çıkışları ise 236,97 milyar SHIB olarak ölçüldü. Böylece net akış 2,31 milyar SHIB ile pozitif bölgede kaldı. Bu tablo, SHIB’in borsalara giriş hızının çıkışların bir miktar üzerine geçtiğini gösterdi.

Ortalama borsa çıkışlarındaki sert gerileme ve net akışın pozitife dönmesi, daha önce arz tarafında oluşan avantajın zayıfladığına işaret ediyor.

Rezervler yatay kaldı, baskı sınırlı göründü

Borsa rezervleri 87,19 trilyon SHIB düzeyinde büyük ölçüde yatay seyretti. Bu nedenle piyasada şimdilik güçlü bir token yatırma dalgası görüldüğünü söylemek zor. Buna karşın pozitif net akış ile ortalama çıkışlardaki düşüşün birlikte değerlendirilmesi, önceki dönemde öne çıkan arz sıkışmasının etkisini azalttı.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş bir meme coin olarak biliniyor. Proje zaman içinde geniş bir topluluk desteği ve farklı kullanım alanlarıyla öne çıksa da, kısa vadeli fiyatlamada borsa akışları ve likidite verileri belirleyici olmayı sürdürüyor.

Ağ etkinliği sınırlı artış gösterdi

Ağ tarafında ise daha dengeli bir görünüm oluştu. İşlem sayısı %1,22, aktif adresler %1,13 ve aktif alıcı adresler %1,29 arttı. Bu yükselişler ağ kullanımında hafif toparlanmaya işaret etse de, fiyat tarafında net bir kırılma henüz ortaya çıkmadı.

İşlem sayısı ve aktif adreslerdeki artış dikkat çekse de, bu hareket fiyatı güçlü bir çıkışa taşımaya yetmedi.

Fiyatta kritik eşikler öne çıktı

SHIB yazım sırasında 0.00000514 dolar civarında işlem gördü. Varlık, 0.0000050 ile 0.0000052 dolar aralığında yoğunlaşan kısa vadeli hareketli ortalamaların çevresinde sıkışmış durumda kaldı. Daha uzun vadeli ortalamanın bulunduğu 0.0000056 ile 0.0000057 dolar bandı ise ana direnç bölgesi olarak öne çıktı.

Fiyatın 0.0000054 doların üzerine yerleşmesi halinde 0.0000056 ile 0.0000058 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 0.0000050 dolar desteğinin kaybedilmesi, önce 0.0000048 dolara ardından 0.0000045 dolara doğru alan açabilir. Ortalama çıkışlardaki %78’lik daralma, teknik olarak kırılgan kalan fiyat yapısında destekleyici bir unsurun zayıfladığını gösterse de, tek başına yeni bir satış dalgasını zorunlu kılmıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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