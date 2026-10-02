Shiba Inu’da iki yıla yakın aradan sonra golden cross oluştu

Shiba Inu’nun günlük grafiğinde yaklaşık iki yılın ardından ilk kez golden cross oluştu. Bu teknik sinyal, 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla ortaya çıkıyor. Son kesişimle birlikte SHIB fiyatında son günlerde görülen toparlanma yeniden gündeme geldi.

Son sinyalin ardından fiyat sert dalgalanmıştı

Shiba Inu, kripto piyasasında geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından izlenen meme coin’ler arasında yer alıyor. Varlığın son belirgin golden cross sinyali Kasım 2024’te görülmüştü. Bunun ardından Aralık 2024’te fiyat $0.0000334 seviyesine kadar yükseldi, daha sonra ise geri çekildi.

İzleyen aylarda satış baskısı güç kazandı ve süreç Şubat 2025’te günlük grafikte death cross oluşumuyla sonuçlandı. Ağustos 2025’te yeni bir golden cross ihtimali belirse de bu yapı tamamlanmadan zayıfladı. Eylül 2025’te ise yeniden death cross meydana geldi.

Günlük grafikte 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın üzerine çıkması, Shiba Inu’da yaklaşık iki yıl sonra ilk kez golden cross sinyalini tamamladı.

Toparlanma dört güne yayıldı

Son teknik görünüm, 29 Eylül’de görülen $0.00000550 dip seviyesinden başlayan tepki alımıyla aynı döneme denk geldi. SHIB böylece art arda dördüncü yükseliş gününe girdi. Son 24 saatte yüzde 3.24 değer kazanan varlık $0.000005936 seviyesine çıktı. Haftalık artış ise yüzde 1.52 oldu.

Golden cross, teknik analizde kısa vadeli eğilimin uzun vadeli ortalamanın üzerine taşınmasına işaret eden bir gösterge olarak biliniyor. Ancak bu sinyal tek başına kalıcı yükseliş anlamına gelmiyor; önceki örneklerde olduğu gibi, fiyatın yönü sonraki günlerde işlem hacmi ve genel piyasa koşullarıyla şekillenebiliyor.

Mini sözlük: Golden cross, 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıkmasıyla oluşan teknik sinyaldir. Death cross ise bunun tersidir ve kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesini ifade eder.

Piyasada gözler sonraki fiyat bölgesinde

Geçmiş fiyat yapısı incelendiğinde, Shiba Inu’da golden cross sinyalleri çoğunlukla aylar süren satışların ardından gelen toparlanma dönemleriyle çakıştı. Temmuz 2024’te görülen death cross sonrasında Kasım 2024’te oluşan golden cross da benzer bir dizilimi ortaya koymuştu.

Mevcut senaryonun benzer şekilde ilerlemesi halinde toparlanmanın bir süre daha devam etmesi ve fiyatın $0.00001 bölgesine yönelmesi izleniyor. Buna karşılık yeni bir geri çekilmede, 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların bulunduğu yaklaşık $0.00000533 seviyesi yakın bir izleme alanı olarak öne çıkıyor.

29 Eylül’deki $0.00000550 dip seviyesinin ardından başlayan toparlanma, SHIB fiyatını dört günlük yükseliş serisine taşıdı.