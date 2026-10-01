Shiba Inu’da balina girişleri artarken satış baskısı ihtimali güçlendi

Shiba Inu’da zincir üstü veriler, büyük yatırımcı hareketliliğinin yeniden hızlandığını gösterdi. Son 24 saatte borsalara yönelen en büyük 10 giriş işleminin toplamı 10,44 milyar SHIB’e ulaştı. Bu tutar, önceki 24 saate göre yüzde 1,51 artışa işaret etti. Borsalara taşınan yüksek miktarlı transferler, büyük cüzdanların mevcut pozisyonlarına ilişkin temkinli bir görünüm oluşturdu.

Borsalara girişler çıkışların önünde kaldı

Toplam borsa girişi 460,69 milyar SHIB olurken bu kalem günlük bazda yüzde 1,37 yükseldi. Aynı dönemde borsalardan çıkan SHIB miktarı 419,33 milyar seviyesinde gerçekleşti ve yüzde 1,19 arttı. Böylece net giriş 41,36 milyar SHIB olarak kaydedildi. Buna karşın net akış göstergesinin gün içinde yüzde 2,83 gerilemesi, giriş ve çıkış arasındaki farkın daralmaya başladığını ortaya koydu.

İşlem başına ortalama giriş miktarı yüzde 1,65 artarak 1,94 milyar SHIB’e çıktı. Ortalama çıkış ise 713,26 milyon SHIB seviyesinde kaldı. Girişlerin daha büyük parçalar halinde gerçekleşmesi, piyasada balina olarak tanımlanan yüksek hacimli cüzdanların etkisini güçlendiren bir unsur olarak öne çıktı. Kripto piyasasında balina ifadesi, tek işlemle fiyat ve likidite üzerinde hissedilir etki yaratabilecek büyüklükte varlık tutan yatırımcılar için kullanılıyor.

Borsalara yönelen yüksek hacimli SHIB transferleri, büyük yatırımcıların pozisyonlarını yeniden düzenlediğine işaret ederken bu hareketlerin satış hazırlığı mı yoksa yeni bir birikim süreci mi olduğu henüz netleşmedi.

Rezervler sınırlı arttı, adres hareketliliği yükseldi

Borsalardaki SHIB rezervi 87,66 trilyon seviyesine çıktı ve bu alanda artış yüzde 0,05 ile sınırlı kaldı. Söz konusu rezervlerin dolar karşılığı yaklaşık 505,77 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu değer ise yüzde 0,81 düştü. Aktif adres sayısı yüzde 0,96 artışla 753’e yükseldi. Yedi günlük görünümde adres faaliyetinde belirgin bir canlanma görüldü. Yakım arzı verisinde ise herhangi bir okuma yer almadı.

Fiyat görünümünde denge arayışı sürüyor

SHIB fiyatı 0.00000578 dolarda işlem görürken, eylül ayının son bölümünde görülen 0.00000627 dolar zirvesinin altında kaldı. Varlık, son haftalarda yön tayininde öne çıkan 200 günlük ortalamanın hemen üzerinde tutunuyor. Bu seviye yaklaşık 0.00000565 dolarda bulunuyor.

Daha kısa vadeli ortalamalar 0.00000523 ile 0.00000557 dolar aralığında yukarı eğilim sergiliyor. Bu yapı, fiyatın altında katmanlı bir denge bölgesi oluşturdu. Göreceli güç endeksi orta çizgiye yakın seyrederken işlem hacmindeki zayıflama, piyasada henüz net bir yön oluşmadığını gösterdi.

Balina girişleri çoğu zaman olası satış için uyarı kabul edilse de, fiyat önemli eşiklerin üzerinde kaldığında bu transferler likidite hazırlığına ya da yeniden konumlanmaya da işaret edebiliyor.

İzlenen eşik 200 günlük ortalama oldu

Kısa vadede en kritik seviye 200 günlük ortalama olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin korunması halinde 0.00000600 ile 0.00000627 dolar aralığının yeniden test edilmesi gündemde kalabilir. Buna karşılık bu seviyenin altında kapanış görülmesi durumunda 0.00000557 ve ardından 0.00000537 dolar bandı daha fazla dikkat çekebilir. Net akışın eksiye dönüp dönmeyeceği, büyük cüzdanların niyetini anlamak açısından yakından izleniyor.