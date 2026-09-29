SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da sıkışma sürerken yüzde 26’lık hareket ihtimali öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu, kritik desteğin üzerinde daralan bantta işlem görüyor.
  • 📈 Analistler, kırılım gelirse $SHIB ’de yüzde 26’lık alan açılabileceğini aktarıyor.
  • 💸 Glassnode verileri, altcoin spot hacminin Eylül 2025’ten bu yana en güçlü seviyeye çıktığını gösteriyor.
  • 📊 Haziran 2026’dan beri altcoin piyasasına 371 milyar doların üzerinde sermaye girdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu fiyatında kısa vadeli görünüm daralan bir bant içinde şekilleniyor. Kripto para analisti SHIB Knight, üç saatlik grafikte fiyatın kritik bir desteğin hemen üzerinde sıkıştığını ve bu yapının oynaklıkta belirgin bir artışa işaret edebileceğini paylaştı. Grafikte fiyatın aşağıda destek, yukarıda ise alçalan bir trend çizgisi arasında kaldığı görülüyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik
2 Altcoin piyasasında hacim Bitcoin’i geride bıraktı
3 Sermaye akışı altcoinlerde yoğunlaştı

Teknik görünümde kritik eşik

Bu sıkışma, fiyatın daralan bir aralıkta hareket etmesi nedeniyle yakından izleniyor. SHIB Knight’ın değerlendirmesine göre aşağı yönlü risk tamamen ortadan kalkmış değil. Buna göre Shiba Inu, yukarı yönlü kırılım öncesinde 0.00000575 dolara kadar geri çekilebilir. Buna karşılık alçalan trend çizgisinin aşılması halinde 0.00000720 ile 0.00000730 dolar bandına uzanan yaklaşık yüzde 26’lık bir hareket ihtimali gündeme geliyor.

SHIB Knight, Shiba Inu’nun önce kritik desteği koruması, ardından da trend çizgisinin üzerine çıkması gerektiğini; bu iki koşulun sağlanması halinde hareketin hızlanabileceğini vurguluyor.

Shiba Inu, son 24 saatte yüzde 3.17 yükselerek 0.00000589 dolara çıktı. Varlık, önceki düşüşün ardından 0.00000550 dolar civarında destek buldu. Kısa vadede fiyatın bu bölgenin üzerinde kalıp kalamayacağı ve sıkışmanın hangi yönde çözüleceği piyasadaki bir sonraki adım açısından belirleyici olabilir.

Altcoin piyasasında hacim Bitcoin’i geride bıraktı

Piyasadaki daha geniş tablo da altcoinlere yönelen ilgiyi destekliyor. Glassnode verilerine göre spot piyasada işlem yapan yatırımcılar alternatif kripto paralara daha fazla yöneliyor. Bu gruptaki toplam spot hacim, Bitcoin’in yaklaşık dört katına ulaştı. Bu seviye, Eylül 2025’ten bu yana görülen en yüksek oran olarak öne çıkıyor.

Glassnode, daha yüksek risk içeren varlıklara yönelik talebin geçmişte Bitcoin’de yerel zirvelerle aynı döneme denk gelebildiğine dikkat çekiyor.

Glassnode, blokzincir verileri üzerine çalışan bir analiz şirketi olarak zincir üstü hareketleri ve piyasa davranışlarını takip ediyor. Şirketin verileri, yatırımcı iştahındaki değişimlerin yalnızca tekil varlıklarda değil, piyasanın genelinde de etkili olmaya başladığını gösteriyor.

Sermaye akışı altcoinlerde yoğunlaştı

CryptoQuant da zincir üstü verilerin altcoinler için daha hassas bir döneme işaret ettiğini kaydetti. Şirkete göre son dönemde altcoinler kayda değer miktarda sermaye çekti. Haziran 2026’dan bu yana Ethereum’un da dahil olduğu altcoin piyasa değerini temsil eden Total2 göstergesine 371 milyar doların üzerinde giriş oldu. Bu rakam, sadece birkaç ay içinde yüzde 45’lik artış anlamına geliyor.

Bu eğilim, Binance’te listelenen altcoinlerin 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki dağılımında da görülüyor. Ağustosta bu varlıkların yüzde 80’i söz konusu seviyenin altında işlem görürken, bugün bu oranın yüzde 13’e düştüğü aktarılıyor. Bu tablo, piyasanın daha geniş bir bölümünde yukarı yönlü ivmenin güç kazandığına işaret ediyor.

GöstergeÖnceki dönemGüncel durum
SHIB fiyatı0.00000550 dolarda destek buldu0.00000589 dolar
Altcoin spot hacmiBitcoin’in altında seyrettiBitcoin’in yaklaşık 4 katı
Binance altcoinleri, 200 günlük ortalama altıAğustosta yüzde 80Bugün yüzde 13

Shiba Inu’daki teknik sıkışma ile altcoin piyasasındaki geniş çaplı sermaye akışı birlikte değerlendirildiğinde, kısa vadede oynaklığın artabileceği bir zemin oluşuyor. Yine de yönün netleşmesi için fiyatın mevcut destek bölgesini koruması ve alçalan trend çizgisinin üzerine yerleşmesi gerekecek.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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