SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu eylülde yaklaşık 9 bin yeni yatırımcı kazandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu eylülde yaklaşık 9 bin yeni yatırımcı kazandı.
  • 📈 Son 24 saatte $SHIB için 1.235 yeni holder kaydedildi.
  • 🎯 Toplam holder sayısı 27 Eylül itibarıyla 1.693.365’e ulaştı.
  • 📌 1,7 milyon eşiği için yalnızca 6.635 yeni holder gerekiyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu, son aylardaki sert piyasa dalgalanmalarının ardından toparlanma sürecini sürdürürken yatırımcı tabanını da genişletti. Etherscan verileri, tokenin eylül ayında yeni cüzdanlar çekmeye devam ettiğini ve holder sayısında istikrarlı bir artış görüldüğünü ortaya koydu.

İçindekiler
1 Son 24 saatte dikkat çeken artış
2 Eylül performansı öne çıktı
3 1,7 milyon eşiğine kalan mesafe

Son 24 saatte dikkat çeken artış

Etherscan verilerine göre Shiba Inu son 24 saatte 1.235 yeni holder kazandı. Bu artış, fiyat hareketinin kısa süreli yavaşladığı bir dönemde gerçekleşti. Buna karşın yeni cüzdan girişlerinin sürmesi, piyasadaki belirsizliğe rağmen ilginin tamamen zayıflamadığına işaret etti.

27 Eylül itibarıyla toplam Shiba Inu holder sayısı 1.693.365 seviyesine ulaştı. Önceki gün görülen hızlı katılımın ardından toplam sayının 1,7 milyon eşiğine daha da yaklaştığı görüldü.

Etherscan verileri, Shiba Inu’nun yalnızca son 24 saatte 1.235 yeni holder eklediğini ve toplam yatırımcı sayısının 1.693.365’e yükseldiğini gösteriyor.

Eylül performansı öne çıktı

Eylül ayı boyunca kaydedilen toplam artış 8.927 holder oldu. Bu tablo, ay içinde yeni cüzdanların SHIB birikimini sürdürdüğünü gösterdi. Fiyat tarafındaki zayıf seyre rağmen holder sayısındaki düzenli yükseliş, varlığın topluluk desteğini koruduğunu ortaya koydu.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulmuş ve geniş topluluk desteğiyle öne çıkan bir meme token olarak biliniyor. Son dönemde holder sayısındaki artış, ekosistemin kullanıcı tarafında canlı kalmaya devam ettiğini gösteren önemli göstergeler arasında yer aldı.

1,7 milyon eşiğine kalan mesafe

Mevcut veriler, Shiba Inu’nun 1,7 milyon holder seviyesine ulaşması için 6.635 yeni yatırımcıya daha ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Eylül ayında gözlenen katılım temposunun korunması halinde bu eşiğin ay bitmeden test edilmesi mümkün görünüyor.

Yeni kullanıcı akışının hız kesmeden devam etmesi durumunda SHIB ekosistemi için eylül, holder büyümesi bakımından güçlü aylardan biri olarak kayda geçebilir. Buna rağmen fiyat görünümündeki zayıflığın sürmesi, yatırımcı ilgisinin ne ölçüde kalıcı olacağını izlenmesi gereken başlıklar arasında tutuyor.

Shiba Inu, eylül ayında şimdiye kadar 8.927 yeni holder ekledi ve 1,7 milyon hedefinin 6.635 kişi uzağında bulunuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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