Shiba Inu’da kısa vadeli işlem hareketi sekiz saatte %351 arttı

Shiba Inu‘da kısa vadeli zincir içi hareketlilik sekiz saat içinde %351 arttı. Bu sıçrama, fiyatın 0.00000620 doların üzerindeki denemenin ardından sert biçimde geri çevrilmesiyle aynı döneme denk geldi. Kısa süreli işlemlerdeki hızlanma, varlıkta oynaklığın yeniden yükseldiğine işaret etti.

Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunmaya çalışıyor

SHIB, son geri çekilmede 0.00000555 dolara kadar indikten sonra 0.00000589 dolar civarında işlem gördü. Token, 23 Eylül’de 0.00000624 doları test ettikten sonra %7.69 geriledi. Ertesi gün ise %2.3 oranında toparlandı.

İşlem aktivitesi, eylül ayındaki önceki seansların üzerinde kalmayı sürdürdü. Teknik görünümde en dikkat çeken eşik, 0.0000056 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalama oldu. SHIB, aylar boyunca altında kaldığı bu uzun vadeli göstergenin üzerine çıktı.

Son düzeltmede aynı bölgenin yeniden test edilmesine rağmen kalıcı bir kırılma yaşanmadı ve bu durum, 200 günlük ortalamanın destek alanına dönüşebileceğine işaret ediyor.

Son düzeltme sırasında bu bölgenin yeniden sınanması kalıcı bir çözülme getirmedi. Bu tablo, daha önce direnç olarak çalışan alanın desteğe dönüşme ihtimalini güçlendirdi. SHIB, 0.0000056 ile 0.0000057 dolar bandının üzerinde kaldığı sürece eylül ayındaki toparlanma yapısını koruyor.

Yön konusunda netlik henüz oluşmadı

Buna karşın ivme tarafında dengeli bir görünüm henüz oluşmuş değil. Göreceli güç endeksi olan RSI, aşırı ısınmış bir piyasayı doğrulamıyor ve nötr bölgede kalıyor. Bu nedenle fiyatın her iki yönde de geniş bir hareket alanı bulunduğu değerlendiriliyor.

Yukarı yönlü ilk önemli eşik 0.0000060 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin kalıcı biçimde aşılması halinde 0.0000062 ile 0.0000063 dolar aralığı yeniden öne çıkabilir. Son tepenin geçilmesi durumunda, ağustos sıçramasının da üzerine çıkan yeni bir daha yüksek zirve oluşabilir.

200 günlük ortalama korunamazsa görünüm hızlı biçimde değişebilir ve aşağıda 0.0000054 dolar ile 0.0000051 ila 0.0000052 dolar aralığı destek olarak izlenebilir.

Aşağı yönlü senaryoda ise 200 günlük ortalamanın savunulamaması halinde baskı artabilir. Böyle bir durumda ilk destek 0.0000054 dolarda görülüyor. Bunun altında 0.0000051 ile 0.0000052 dolar arasındaki hareketli ortalama kümesi yeni destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sekiz saatte görülen %351’lik kısa vadeli işlem artışı, SHIB için hassas bir döneme işaret ediyor. Teknik yapı önceki haftalara kıyasla güçlenmiş görünse de sert kısa vadeli dalgalanmalar piyasada istikrarlı bir yönün henüz oluşmadığını gösteriyor.