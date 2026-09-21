Shiba Inu, uzun vadeli direncini aşarak kritik eşiği test ediyor

Shiba Inu, son aylardaki en önemli teknik eşiklerinden birini zorluyor. SHIB fiyatı günlük grafikte uzun süredir düşüş eğiliminde olan ve yaz aylarından bu yana toparlanmayı sınırlayan uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Piyasa açısından asıl belirleyici unsur ise bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı olacak.

Teknik görünümde kritik eşik

SHIB, 0.00000571 dolar civarında işlem görürken gün içinde 0.00000579 dolara kadar yükseldi. Teknik tabloda öne çıkan başlık, uzun süredir yukarı yönlü denemeleri durduran siyah uzun vadeli hareketli ortalama ile kurulan temas oldu. Fiyat bu bariyerin hafif üzerine taşındı ve daha geniş çaplı bir trend değişiminin teyidi için dikkatler günlük kapanışlara çevrildi.

Daha kısa vadeli hareketli ortalamalar da görünümü destekliyor. SHIB, 0.00000505 ile 0.00000525 dolar aralığında kümelenen kısa vadeli ortalamaların üzerinde kalırken, bu göstergelerin yönü de yukarı döndü. Göreceli güç endeksi 60 seviyesinin üzerine çıktı ancak aşırı alım bölgesine henüz ulaşmadı. Bu durum, yükseliş ivmesinin tamamen zorlanmadığına işaret ediyor.

SHIB için ilk kırılım kadar, 0.00000560 ile 0.00000570 dolar bandı üzerindeki günlük kapanışların korunması da belirleyici görülüyor.

Borsa verileri risk unsuruna işaret ediyor

İşlem hacmi son yükseliş sırasında artış gösterdi. Bununla birlikte hacim, SHIB’in geçmişteki bazı sert çıkışlarında görülen aşırı sıçramaların altında kaldı. Bu tablo, alım iştahının güçlendiğini ancak henüz çok daha geniş bir katılımın oluşmadığını düşündürüyor.

Öte yandan borsa verileri dikkatli olunması gereken bir alanı öne çıkarıyor. Borsa rezervleri yüzde 0.14 yükseldi. Toplam net akış yüzde 1.06 artarken, toplam girişler yüzde 0.86, çıkışlar ise yüzde 0.73 yükseldi. Daha dikkat çekici veri ise borsalara yönelik ortalama yedi günlük girişin yüzde 24.12 artması oldu.

Bu artış doğrudan satış hazırlığı anlamına gelmese de, borsalara taşınan token miktarındaki yükseliş kısa vadede işlem için hazır arzı artırabiliyor. SHIB tam da önemli bir direnç bölgesini test ederken bu durum ek satış baskısı oluşturma ihtimalini gündemde tutuyor.

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İzlenen destek ve direnç seviyeleri

Teknik açıdan bundan sonraki aşamada teyit daha önemli hale geldi. SHIB’in 0.00000560 ile 0.00000570 dolar bandının üzerinde günlük kapanışlar yapması gerekiyor. Bu koşul sağlanırsa sıradaki hedef 0.00000600 dolar, ardından da önceki sert yükselişin görüldüğü 0.00000620 dolar seviyesi olabilir.

Yukarı yönlü kırılımın korunamaması halinde ise 0.00000540 dolar yeniden öne çıkacak. Bu seviyenin altında, 0.00000500 ile 0.00000520 dolar aralığında bulunan hareketli ortalama kümesi daha güçlü bir destek bölgesi olarak izleniyor.

Borsalara girişlerin artmasına rağmen SHIB uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerinde tutunabilirse, ilk çıkışın ötesinde daha güçlü bir teknik teyit oluşabilir.

Mevcut görünümde SHIB ilk büyük engeli aşmış durumda, ancak kırılımın rahat biçimde yerleştiği söylenemiyor. Fiyatın uzun vadeli ortalamanın üzerinde kalması ve aynı anda artan borsa girişlerini karşılaması, piyasaya daha net bir yön sinyali verebilir.