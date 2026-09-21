Cardano, x402 ödeme standardına ADA desteği ekledi

Cardano Foundation, Cardano’nun resmi x402 SDK’sine dahil edildiğini açıkladı. Bu adımla birlikte uygulamalar ve yapay zeka ajanları, internet üzerinden yaptıkları API çağrıları için ADA ve Cardano Native Tokens kullanarak ödeme yapabilecek.

x402 entegrasyonu devreye alındı

x402, Coinbase tarafından geliştirilen ve bugün Linux Foundation çatısı altında sürdürülen açık bir HTTP ödeme standardı olarak öne çıkıyor. Standart, HTTP 402 durum kodunu yeniden işlevsel hale getirerek uygulamaların ve yapay zeka ajanlarının hesap açmadan, API anahtarı kullanmadan ve ayrı bir ödeme sayfasına geçmeden istek başına ödeme yapmasına imkan tanıyor.

Cardano Foundation, artık herhangi bir uygulama ya da yapay zeka ajanının bir web isteği üzerinden ADA veya herhangi bir Cardano yerel tokeni ile API çağrısı ödeyebileceğini duyurdu.

Vakfa göre Cardano desteği artık yalnızca teknik bir taslak olmaktan çıktı. Eylül 2026’nın başında paylaşılan bilgilere göre ödeme mekanizması, istemci, sunucu, kolaylaştırıcı bileşenler ve uçtan uca çalışan örneklerle birlikte doğrudan x402 kod tabanına eklendi. Bu da Cardano entegrasyonunun yazılı bir öneri seviyesini aştığını ve çalışan kod olarak kullanılabildiğini gösteriyor.

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Linux Foundation altındaki üyelik genişliyor

Cardano Foundation, Temmuz 2026’da Linux Foundation bünyesinde x402’ye Associate Member olarak katılmıştı. Yapının diğer üyeleri arasında Visa, Mastercard, Stripe, Google, AWS ve Coinbase bulunuyor. Bu tablo, standardın yalnızca kripto odaklı projelerle sınırlı kalmadığını, daha geniş ödeme ve teknoloji şirketlerinin de ilgisini çektiğini ortaya koyuyor.

Cardano Foundation, “Ajan ekonomisi artık Cardano rayına kavuştu” ifadesiyle entegrasyonun özellikle makineden makineye ödeme alanında yeni bir kullanım kapısı açtığını vurguladı.

Ödeme ortaklıkları ve ölçeklenme tarafında yeni adımlar

Cardano Foundation kısa süre önce Mastercard’ın Crypto Partner Programı’na da blokzincirler odaklı kanal üzerinden katıldı. Bu program kapsamında sınır ötesi para transferleri, şirketler arası işlemler ve mutabakat süreçleri dahil olmak üzere ödemeler ve stabilcoinler alanında Mastercard ve diğer katılımcılarla birlikte çalışılması planlanıyor.

Ayrı bir teknik gelişmede, Ouroboros Leios üzerinde çalışan geliştiriciler yaklaşık 1.000 TPS seviyesini gösteren bir deneme paylaştı. Ekip, saniyede 250 TxkB tepe noktasına ulaşan bir Leios düğümü sergiledi. Bu seviye, yaklaşık olarak saniyede 1.000 basit Cardano işlemi anlamına geliyor.

Cardano ana ağının mevcut üst sınırı 4.5 TxkB düzeyinde bulunuyor. Bu nedenle Leios tarafında gösterilen performans, ağın uzun vadeli ölçeklenme hedefleri açısından dikkat çeken bir teknik eşik olarak değerlendiriliyor.