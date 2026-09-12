Hoskinson, bulut tabanlı yapay zekanın fikri mülkiyet riski taşıdığını söyledi

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, bulut tabanlı yapay zeka sistemlerinin fikri mülkiyet açısından önemli riskler doğurabileceği uyarısında bulundu. Hoskinson, araştırmacıların ve girişimcilerin yayımlanmamış çalışmalarını bu sistemlerle paylaşmaları halinde, söz konusu içeriklerin daha sonra model yanıtlarıyla dolaylı biçimde ortaya çıkabileceğini savundu.

Matematik çalışması üzerinden gündeme geldi

Hoskinson, YouTube’da yayımladığı değerlendirmede California Üniversitesi San Diego kampüsünde görev yapan matematik profesörü Jay Cummings’in açıklamalarına değindi. Cummings, OpenAI’ın matematik alanındaki bir ilerlemeyi duyuran paylaşımına karşılık, aynı problem üzerindeki kendi çalışmasının ChatGPT tarafından kullanılmış olabileceğini öne sürdü.

Hoskinson, Cummings’in elinde bu iddiayı destekleyebilecek görüşme kayıtları bulunduğunu söyledi. OpenAI’ın sonuca tamamen bağımsız biçimde ulaştığı yönündeki yaklaşımı sorgulayan Hoskinson, eldeki verilerin daha yakından incelenmesini gerektirebileceğini ifade etti.

Charles Hoskinson, OpenAI’ın sonuca tamamen bağımsız ulaştığını söylediğini, ancak mevcut bulguların daha ayrıntılı bir incelemeyi gerektirebileceğini dile getirdi.

Bulut sistemlerde gizlilik uyarısı

Hoskinson’a göre yapay zeka modelleri, zor bir matematik problemiyle karşılaştığında her zaman sıfırdan özgün bir yöntem geliştirmeyebilir. Bunun yerine, erişebildiği bilgi havuzu içinde en verimli çözüm yolunu arayan bir optimizasyon sistemi gibi çalışabilir. Bu çerçevede, daha önce sohbetler aracılığıyla sisteme girilen içeriklerin sonraki yanıtlarla bağlantılı hale gelmesi ihtimal dahilinde görülüyor.

Hoskinson bu riskin yalnızca matematik alanıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Akademisyenlerin, araştırmacıların ve girişimcilerin bulut tabanlı gelişmiş yapay zeka modelleriyle henüz yayımlanmamış fikirlerini paylaşmadan önce sonuçları dikkatle değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Hoskinson, akademisyenler ve girişimciler için buluttaki gelişmiş yapay zeka modelleriyle paylaşılan fikirlerin sahiplik açısından risk taşıyabileceği uyarısında bulundu.

Midnight vurgusu

Hoskinson, bu tartışma kapsamında Midnight projesini de öne çıkardı. Cardano ekosisteminde geliştirilen Midnight, yapay zekanın özel ortamlarda çalıştırılmasına imkan tanıyan bir yapı sunduğunu ve bu sayede günlük kayıtların dışarıdan okunmasının önüne geçmeyi hedeflediğini aktardı. Midnight, Cardano bağlantılı gizlilik odaklı bir blokzincir projesi olarak konumlanıyor.

Mini sözlük: Midnight, Cardano ekosisteminde geliştirilen ve veri gizliliğine odaklanan bir ağ tasarımıdır. Proje, işlem kullanımı ile ağ güvenliği ve yönetişim tarafını farklı ekonomik katmanlarda ele almayı amaçlıyor.

Projede benimsenen ekonomik model, ağ güvenliği ve yönetişimi, ağın kullanımında gereken kaynaklardan ayırmayı hedefliyor. Bu mimarinin, tek bir kripto varlığın hem ağ katılımı hem de işlem maliyetleri için kullanılması halinde ortaya çıkabilen oynaklık sorunlarını azaltmak üzere tasarlandığı belirtildi.

Bu model altında kullanıcıların, her işlem için oynak yerel varlığı doğrudan yönetmek zorunda kalmadan uygulamalarla etkileşime girebilmesi öngörülüyor. Hoskinson daha önce de Midnight için protokol seviyesinde gelir üretimi ve ekonomik sürdürülebilirlik başlıklarını öne çıkarmış, zaman içinde ekosistemin dış teşviklerden çok ağın gerçek kullanımına dayanabileceğini savunmuştu.