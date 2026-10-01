NIGHT, Midnight güncellemesiyle sekiz günlük yükseliş serisine yöneldi

NIGHT, 24 Eylül’de 0,022 dolara kadar geriledikten sonra güçlü bir toparlanma gösterdi. Varlık, art arda yedi gün yükseldi ve gün içindeki hareketle birlikte sekizinci yükseliş gününe ilerledi. Özellikle çarşamba ve perşembe günlerindeki sert alımlar dikkat çekti. NIGHT fiyatı haber anında 0,048 dolara kadar çıktı.

Akıllı sözleşme takvimi öne çıktı

Fiyat hareketinin merkezinde Midnight ağındaki akıllı sözleşme devreye alma süreci yer aldı. Midnight Foundation CTO’su Sebastien Guillemot, yaklaşan Midnight sürümü ve bunun ardından gelecek birlikte çalışabilirlik güncellemesine ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.

Sebastien Guillemot, Midnight’ın v8 sürümünün özel sözleşmeleri devreye alacağını, birlikte çalışabilirlik sağlayan v9 güncellemesinin ise bunun ardından geleceğini aktardı.

Guillemot, 19 Eylül’de yaptığı paylaşımda, Midnight ana ağında akıllı sözleşme dağıtımının yakında etkinleştirileceğini duyurmuştu. Bu adımın, özel akıllı sözleşmelerin yanı sıra özel özel token basımını da mümkün kılacağına işaret etti.

26 Eylül’de yayımlanan Midnight Node 1.0.3 sürümü de bu takvimin önemli bir parçası oldu. Guillemot, bu sürümü akıllı sözleşme dağıtımı etkinleşmeden önceki son ana teknik yayın olarak tanımladı.

v9 güncellemesi bu yıl gelebilir

Midnight tarafında sıradaki odak noktası, birlikte çalışabilirlik sağlayacak v9 güncellemesi oldu. Guillemot, bu yükseltmenin yıl bitmeden devreye alınabileceğini gündeme getirdi. Böylece geliştiricilerin, v8 ile gelecek akıllı sözleşme altyapısını kullanarak v9 öncesinde hazırlık yapması hedefleniyor.

Guillemot, geliştiricilerin yaklaşan v8 sürümünü kullanarak birlikte çalışabilirlik dönemine hazırlanabileceğini ve v9 geldiğinde sürece hızlı başlayabileceğini vurguladı.

Bu hızlandırılmış yol haritası kapsamında Midnight Node 1.0.4 güncellemesinin de kısa süre içinde ana ağa gelmesi bekleniyor. Teknik takvimdeki bu ilerleme, ağın işlevlerini genişletme beklentisini güçlendirdi.

Bu tür dönemlerde yatırımcılar yalnızca fiyatı değil, teknik takvimdeki kırılma noktalarını da yakından izliyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Hoskinson’dan Midnight vurgusu

Cardano kurucusu Charles Hoskinson da ayrı bir paylaşımında Midnight ve Midnight City üzerindeki çalışmalarını geçmiş dönemlere benzetti. Hoskinson, bu sürecin eski günleri hatırlattığını ancak artık çok daha fazla deneyim ve daha güçlü imkanlarla ilerlediğini dile getirdi.

NIGHT’taki son yükseliş, doğrudan teknik yol haritasına ilişkin açıklamalarla aynı döneme denk geldi. Piyasa oyuncuları şimdi hem akıllı sözleşme dağıtımının ana ağda ne zaman açılacağını hem de birlikte çalışabilirlik güncellemesinin bu yıl içinde yetişip yetişmeyeceğini izliyor.