Petrobras, Cardano tabanlı iki yeni izleme uygulamasını devreye aldı

Brezilya’nın devlet kontrolündeki enerji şirketi Petrobras, daha düşük karbonlu yakıtların izlenmesini kolaylaştırmayı amaçlayan Cardano tabanlı iki yeni blokzincir uygulamasını duyurdu. Uygulamalar, sürdürülebilir havacılık yakıtı ile yenilenebilir içerik barındıran Diesel R ürününe odaklanıyor.

Yakıt takibinde blokzincir kullanımı genişliyor

Cardano Foundation, projelerin Petrobras ve Rio de Janeiro Papalık Katolik Üniversitesi bünyesindeki blokzincir araştırma merkezi Ledger Labs ile birlikte geliştirildiğini açıkladı. Cardano Foundation, Cardano ekosisteminin gelişimini destekleyen ve ağın kurumsal kullanım alanlarına odaklanan yapı olarak biliniyor.

İlk uygulama, belirli bir miktardaki sürdürülebilir havacılık yakıtına bağlı çevresel faydanın kim tarafından talep edilebileceğini doğrulamayı hedefliyor. Bu yapıda Cardano ağı, ilgili hak iddialarının denetlenebilir biçimde kayda geçirilmesi için kullanılıyor. Süreçte önce sertifikalar CORSIA ve diğer standartlara göre kontrol ediliyor, ardından bu sertifikalara ait nitelikler token haline getiriliyor.

Mini sözlük: CORSIA, uluslararası havacılıkta karbon emisyonlarını dengelemeyi amaçlayan küresel bir çerçevedir. Havayolu şirketlerinin emisyon hesaplaması ve uygun çevresel niteliklerin doğrulanmasında referans alınır.

Cardano ağı, sürdürülebilir havacılık yakıtına bağlı çevresel fayda haklarının denetlenebilir kayıtlarla izlenmesini sağlayacak yapının temelinde yer alıyor.

Oluşturulan tokenlar daha sonra havayolu şirketlerine ya da tekil yolculuklara tahsis edilebiliyor. Böylece belirli bir yakıt hacmine ilişkin çevresel niteliğin hangi kullanım zincirine bağlandığı daha açık biçimde takip edilebiliyor.

İkinci uygulama üretimden kullanıma kadar veriyi birleştiriyor

İkinci uygulama ise yakıtın yaşam döngüsünün farklı aşamalarında üretilen verileri tek bir yapıda bir araya getiriyor. Sistem, yenilenebilir yakıtın üretim, taşıma ve nihai kullanım aşamalarını birbirine bağlıyor. Bu yaklaşımın, süreç boyunca veri bütünlüğünü güçlendirmesi amaçlanıyor.

Yeni sistem, yenilenebilir yakıtın üretiminden taşınmasına ve son kullanımına kadar oluşan verileri birbirine bağlıyor.

Petrobras ile Cardano arasındaki iş birliği yeni değil

Bu adım, Petrobras ile Cardano arasındaki önceki çalışmaların devamı niteliği taşıyor. Taraflar arasındaki ortaklık ilk kez Aralık 2023’te kamuoyuna açıklanmıştı. O dönemde odak noktası eğitimdi ve Petrobras çalışanlarına blokzincir kavramları ile kurumsal kullanım senaryoları anlatılmıştı.

Petrobras, Cardano altyapısını kullanan ilk Forbes 500 şirketi olarak öne çıkmıştı. Şirket, daha önce Cardano teknolojisini kurum içi idari süreçlerde de test etmişti. Son duyuruda ADA’nın bir ödeme aracı olarak benimsendiğine dair bir bilgi yer almadı. Buna karşın, Cardano blokzincirinin büyük ölçekli bir enerji şirketinin altyapı süreçlerinde kullanılması dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Cardano’nun yerel kripto varlığı ADA, son verilere göre yaklaşık 0.245 dolardan işlem görüyor. CoinGecko verileri, varlığın piyasa değerini yaklaşık 9.3 milyar dolar olarak gösteriyor.