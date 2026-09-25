Cardano’da 2026’nın ilk golden cross sinyali güç kazandı

Cardano fiyatında teknik görünüm, 2026 yılının ilk güçlü golden cross oluşumuna işaret ediyor. Günlük grafikte 50 günlük hareketli ortalama yukarı yönlü seyrini sürdürürken 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşmış durumda. Bu kesişimin gerçekleşmesi, piyasa katılımcıları tarafından genellikle olumlu bir teknik sinyal olarak izleniyor.

Teknik görünüm öne çıktı

Günlük grafikte 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı yukarı yönde kesmesi halinde Cardano, 2026’daki ilk golden cross’unu tamamlamış olacak. Varlık en son Ağustos 2025’te benzer bir sinyal üretmiş, ADA fiyatı kısa süreliğine 0,92 dolara kadar çıkmıştı. Bu dönemin ardından fiyat birkaç ay boyunca 0,83 ile 0,92 dolar aralığında daha düşük tepeler oluşturmuş, sonrasında gerileme gelmiş ve Kasım 2025’te günlük grafikte death cross görülmüştü.

Daha geniş zaman diliminde ise tablo farklı seyrediyor. Haftalık grafikte Mayıs 2026’da death cross oluştu. Bu yapı, 50 haftalık ortalamanın 200 haftalık ortalamanın altına inmesiyle ortaya çıkıyor ve teknik analizde zayıflık işareti olarak değerlendiriliyor.

Günlük grafikte golden cross’un doğrulanması halinde Cardano, 2026 yılındaki ilk büyük olumlu teknik kesişimini kayda geçirebilir.

Altcoinlerdeki hareket ADA’yı destekledi

ADA son 24 saatte %8 yükselerek 0,256 dolara çıktı. Aynı dönemde birçok altcoin günlük ve haftalık bazda güçlü performans sergiledi. Bitcoin‘in yatay seyretmesi, sermayenin altcoinlere yönelmesine zemin hazırlayan unsurlardan biri olarak öne çıktı. CoinMarketCap altcoin sezonu endeksi ise 100 üzerinden 58 seviyesinde bulunuyor.

Piyasadaki bu rotasyon, önceki döngülerde görülen akışla benzerlik taşıyor. Bitcoin’deki güçlü yükselişin ardından fiyatın dengelenmesi, daha yüksek risk iştahına sahip altcoinlere ilgiyi artırabiliyor. ADA da bu süreçte haftalık bazda %21 değer kazandı.

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Olası senaryolar masada

Cardano’da mevcut yükseliş 16 Eylül 2026 tarihinde görülen 0,19 dolarlık dip seviyeden başladı. Fiyat, bu hareket sırasında 0,206 dolardaki 50 günlük ortalamayı ve 0,214 dolardaki 200 günlük ortalamayı aştı. Cuma günü erken saatlerde ise gün içi en yüksek seviye 0,258 dolar olarak kaydedildi.

Kısa vadede 0,28 ve 0,30 dolar seviyeleri izlenirken, alımların belirgin şekilde hızlanması halinde 0,42 dolar ihtimali de gündemde kalıyor.

Teknik tablo için ilk senaryo, golden cross’un onaylanmasıyla birlikte yükselişin sürmesi yönünde şekilleniyor. Bu durumda fiyatın kısa vadede 0,28 dolar ve 0,30 dolar seviyelerine yönelmesi izlenebilir. Alım baskısının daha da güçlenmesi halinde 0,42 dolar seviyesi de takip edilen alanlar arasında yer alıyor.

İkinci senaryoda ise hareketli ortalamaların üzerine çıkan fiyatın bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayamaması söz konusu olabilir. Böyle bir geri çekilme, golden cross sinyalinin etkisini azaltabilir ve ADA’nın yeniden ortalamaların altına inmesine yol açabilir.

Üçüncü olasılıkta Cardano teknik kesişimi tamamladıktan sonra yönlü bir kırılım üretmeden yatay bantta kalabilir. Bu durumda sinyal oluşsa bile fiyatın bir süre daha dar aralıkta hareket etmesi beklenebilir.