Bitcoin cuma günü 79 bin doların altına geriledi en son 82 bin dolardan dönmüştü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 82 bin dolardan 79 bin doların altına geriledi en büyük düşüş kısa süreli yaşandı.
  • 📉 $BTC son dönemde küçük ölçekli ABD hisseleriyle paralel hareket etti.
  • 📈 Yatırımcılar tahvilden çıkınca orta vadede piyasaya taze para akışı bekleniyor.
  • ⚠️ Ama asıl kritik neden; İran’daki savaş, petrol fiyatları ve ekonomik belirsizlik beraberce $BTC üzerinde baskı oluşturuyor.
Kripto para piyasasında Bitcoin, perşembe günü 82 bin doları test ettikten sonra cuma günü sert şekilde değer kaybederek 79 bin doların altına indi. Son dönemdeki fiyat hareketi, ABD’de küçük ölçekli hisselerin yer aldığı endeksle neredeyse eş zamanlı dalgalandı. Bu benzerlik, makroekonomik gelişmelerin Bitcoin’deki mevcut satış baskısında başat rol oynadığını gösteriyor.

İçindekiler
1 Makroekonomik Faktörlerin Etkisi
2 Tahvil Piyasalarında Dalgalanma

Makroekonomik Faktörlerin Etkisi

ABD’nin en büyük 1.000 şirketini dışarıda bırakan ve böylece daha çok küçük şirketlerden oluşan Russell 2000 endeksi, teknoloji odaklı borsalardan ayrışıyor ve sert piyasa koşullarında kırılganlığı daha yüksek görünüyor. Özellikle küçük ölçekli şirketlerde finansman maliyetlerinin daha yüksek olması, faiz oranlarındaki dalgalanmalara karşı bu şirketleri daha hassas hale getiriyor. Bitcoin ile Russell 2000 arasındaki sıkı korelasyon da kripto para yatırımcılarının olası risklere karşı temkinli davrandığını gösteriyor.

Bitcoin’in birçok kez 82 bin dolar direncini test etmesine rağmen geçen haftalarda vadeli işlemlerdeki yıllıklandırılmış fonlama oranı tarafında olumlu bir görünüm oluşmadı. Gösterge bunda yüzde 6’lık nötr eşik seviyesinin altında seyretti ve piyasada yukarı yönlü kaldıraçlı pozisyonlara ilgi zayıf kaldı. Bu durum, fiyat artışlarında güven duygusunun henüz inşa edilemediğine işaret ediyor.

Birçok yatırımcı, yaklaşan hafta sonu öncesinde pozisyon azaltmayı seçmiş olabilir. İran’daki savaş, piyasalarda genel bir risk algısı doğururken, teknoloji hisselerindeki kazançların Nasdaq 100 endeksini tarihi zirveye taşıması kısa sürdü. ABD ve Çin’in Pekin’de yaptığı zirveden somut bir anlaşma çıkmadı; yalnızca önümüzdeki üç yıl boyunca ABD’nin tarım ürünleri ihracatını hızlandıracağına dair vaat gündeme geldi.

Tahvil Piyasalarında Dalgalanma

Küresel piyasalarda tahville bağlantılı varlıklarda yaşanan çıkışlar nedeniyle yatırımcıların endişeleri arttı. Bu çıkışların, orta vadede Bitcoin’e taze likidite kanalı açacağı öngörülüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın, İran’daki savaşın “hiç başlamaması gerektiği” ve “devam etmemesi” yönündeki açıklamaları jeopolitik baskıyı artırdı. Bir hafta önce 99 dolar olan Brent petrol varil fiyatı, cuma günü 106 dolara çıktı. Yükselen petrol fiyatları, enflasyonu körükleyen bir etken oldu.

Merkez bankalarının, resesyonu önlemek için likiditeyi artırma ihtimali fiyatlanmaya başlandı. Japonya’da 10 yıllık devlet tahvil faizi son 20 yılın en yüksek seviyesini gördü. Avro Bölgesi’nde ise gösterge tahvil faizi yüzde 3,18’e yükselerek son 15 yılın zirvesine çıktı. Sabit getirili varlıklarda gerçekleşen çıkışların, uzun vadede kripto para piyasalarına yönelmesi bekleniyor.

Bitcoin’in kısa vadede güç kaybetmesinin arkasında ABD’de küçük ölçekli hisseler ile kripto para arasındaki güçlü korelasyon, yükseliş beklentisine yönelik ilgisizlik, İran’daki savaş ve yaklaşan ekonomik kriz endişeleri yatıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
