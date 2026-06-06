🚨 Bitcoin, 60 bin doların altına inerek şubat diplerini test etti.

Bitcoin, kritik destek seviyelerinin altına gerileyerek şubat ayındaki dip bölgeleri test etti. Fiyat hareketi, piyasada satıcıların ağırlığını koruduğunu gösterirken, analistler aşırı olumsuz pozisyonlanmanın sert bir tepki yükselişine zemin hazırlayıp hazırlamayacağını izliyor.

Uzun vadeli destek bölgesi öne çıktı

Analist SuperBitcoinBro’ya göre Bitcoin, 200 haftalık basit hareketli ortalamasının hemen altında haftalık kapanış yaptı. Buna karşın fiyat, 2022 ve 2023 döngü diplerini birleştiren uzun vadeli yükselen trend çizgisinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Bu kesişim alanı, teknik görünüm açısından önemli bir destek bölgesi olarak değerlendiriliyor.

Analizde, Bitcoin’in daha önce yukarı kırdığı uzun vadeli düşüş çizgisini bu kez destek olarak yeniden test ettiği ve bu yapının daha büyük trend değişimlerinde yakından izlendiği aktarıldı.

Mevcut yapı, 2022 sonunda FTX çöküşünün ardından oluşan piyasa dibiyle karşılaştırılıyor. O dönemde de Bitcoin, uzun süren düşüş trendini kırdıktan sonra kırılım bölgesine geri dönmüş ve daha geniş çaplı bir toparlanma denemesi gelmişti. Bu benzerlik, mevcut seviyelerin teknik açıdan daha dikkatli izlenmesine yol açtı.

Göreli Güç Endeksi olarak bilinen RSI tarafında da dikkat çekici bir görünüm oluştu. Fiyat daha düşük seviyeleri test ederken göstergenin daha yüksek dipler üretmesi, aşağı yönlü momentumun önceki düşüşlere kıyasla zayıfladığına işaret edebilir.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Yükseliş uyumsuzluğu ise fiyat gerilerken göstergenin daha güçlü dipler üretmesi durumunu ifade eder ve satış baskısının zayıfladığına işaret edebilir.

Kısa vadede 60 bin doların altı izlendi

Analist Kaz’ın değerlendirmesine göre Bitcoin, önce 63 bin dolar çevresindeki desteği kaybetti, ardından 60 bin doların altına sarkarak şubat diplerini süpürdü. İlk aşamada denge bölgesi gibi görünen alan korunamadı ve satış baskısı yeni bir dalgayla derinleşti.

Türev piyasalardaki veriler de zayıflamaya işaret etti. Toplam açık pozisyon miktarı düşüş sırasında geriledi ve bu durum, fiyat inerken yatırımcıların pozisyon kapattığını gösterdi. Sürekli vadeli işlemlerde kümülatif hacim deltası da bozuldu; bu tablo, türev tarafta agresif satışların öne çıktığını düşündürdü.

Spot piyasada da baskı sürdü. Spot hacim akışı belirgin biçimde negatife inerken, satışların hızının artmak yerine yataylaşmaya başladığı görüldü. Bunun yanında tasfiye verileri, önceki düşüşlerin ardından toparlanma bekleyen uzun pozisyon sahiplerinin bir kez daha piyasadan çıkarıldığını gösterdi.

Gösterge Mevcut durum Fiyat 60 bin doların altını test etti Açık pozisyon Düşüş eğilimi gösterdi Perps CVD Satış baskısına işaret etti Spot CVD Aşırı negatif bölgede kaldı

62 bin dolar seviyesi olası tepki için kritik görülüyor

Kaz’a göre mevcut yapı kısa vadede satıcıları öne çıkarsa da, aşırı pozisyonlanma güçlü yön değişimlerinin zeminini hazırlayabiliyor. Analizde, 62 bin dolar bölgesinin yeniden kazanılması halinde yeni açılmış kısa pozisyonların sıkışabileceği ve fiyatın 68 bin 200 dolar civarındaki bir sonraki önemli direnç alanına yönelebileceği belirtildi.

Kaz’ın değerlendirmesinde, ağır uzun pozisyon tasfiyeleri, uç seviyelere yaklaşan vadeli işlem konumlanması ve derin negatif spot akışların, piyasayı giderek daha olası bir tepki yükselişine yaklaştırdığı vurgulandı.

Şimdilik genel görünüm satıcıların kontrolünü koruduğuna işaret ediyor. Buna rağmen, Bitcoin’in uzun vadeli trend çizgisi üzerinde tutunup tutunamayacağı ve 62 bin dolar çevresindeki alanı geri alıp alamayacağı, önümüzdeki hareketin yönü açısından belirleyici olacak.