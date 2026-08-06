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RIPPLE (XRP)

Bitwise, XRP varlıklarında 3,58 milyon dolarlık satış yaptı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitwise, XRP varlıklarının bir bölümünü satarak 3,58 milyon dolarlık işlem yaptı.
  • 📉 Satış, $XRP’de fiyatın 6 Ağustos itibarıyla 1,04 dolar civarına gerilediği dönemde geldi.
  • 🏦 Piyasa oyuncuları, adımın kurumsal tarafta artan temkini yansıtabileceğini belirtiyor.
  • 📆 Geçmiş veriler, ağustos ayının XRP için zayıf geçen aylardan biri olduğunu gösteriyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto yatırım şirketi Bitwise, XRP varlıklarının bir bölümünü elden çıkardı. Perşembe günü, 6 Ağustos tarihli zincir üstü veriler, şirketin yaklaşık 3,58 milyon dolar değerinde XRP sattığını gösterdi. Bu işlem, XRP fiyatının son günlerde zayıf seyrini sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

İçindekiler
1 XRP tarafında dikkat çeken işlem
2 Fiyattaki zayıflık sürüyor
3 Ağustos performansı yeniden gündemde

XRP tarafında dikkat çeken işlem

Bitwise, dijital varlıklara odaklanan yatırım ürünleriyle tanınan bir varlık yöneticisi olarak biliniyor. Şirketin XRP odaklı ürünlerin öne çıkan ihraççıları arasında yer alması nedeniyle bu satış, piyasa oyuncularının dikkatini çekti. Özellikle geçen yılın sonlarında XRP ETF’lerinin devreye girmesinden sonra Bitwise’ın düzenli alım yönlü adımlar attığı düşünüldüğünde, son işlem olağan dışı bir gelişme olarak değerlendirildi.

Piyasadaki bazı yorumcular, satışın tek başına şirketin XRP’ye bakışını değiştirdiği anlamına gelmeyebileceğini belirtiyor. Daha geniş ölçekte risk iştahındaki zayıflama ve süren belirsizlik, kurumsal yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine yol açmış olabilir.

Bitwise’ın satış yönlü adımı, şirketin son dönemdeki düzenli XRP alımlarıyla karşılaştırıldığında olağan dışı bir tablo ortaya koydu.

Fiyattaki zayıflık sürüyor

XRP, ağustos ayına görece güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen son birkaç günde belirgin biçimde değer kaybetti. Varlık, haftalardır görülmeyen seviyeleri yeniden test ederken fiyat 1,04 dolar civarında işlem görüyor. Süregelen oynaklık, hem bireysel hem de büyük ölçekli yatırımcılar arasında tedirginliği artırmış görünüyor.

Piyasa katılımcıları, fiyat ivmesindeki yavaşlamanın küçük yatırımcılarla birlikte büyük cüzdan sahiplerini de etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bu ortamda kurumsal tarafta daha savunmacı işlemler görülmesi şaşırtıcı karşılanmıyor.

XRP’deki uzun süren dalgalanma, kurumsal yatırımcıların daha ihtiyatlı pozisyon almasına yol açabilecek bir zemine işaret ediyor.

Ağustos performansı yeniden gündemde

Geçmiş veriler, ağustos ayının XRP için yıl bazında çoğu zaman zayıf geçen dönemlerden biri olduğunu ortaya koyuyor. Son fiyat hareketi de bu eğilimin bu yıl yeniden öne çıkabileceğine işaret etti. XRP’nin son günlerdeki geri çekilmesi, tarihsel olarak olumsuz kabul edilen mevsimsel görünümü tekrar gündeme taşıdı.

Buna karşın piyasanın bir bölümü, Bitwise’ın satışını kalıcı bir yön değişimi olarak görmek için erken olduğu görüşünü koruyor. İşlemin, daha geniş piyasa koşullarına bağlı geçici bir portföy ayarlaması olabileceği değerlendiriliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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