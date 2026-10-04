XRP’de kritik sıkışma sürerken gözler 8 Ekim’deki üç gelişmeye çevrildi

XRP fiyatı son günlerde 1,48 ile 1,51 dolar arasında dar bir bantta hareket ediyor. Dört saatlik grafikte simetrik üçgenin uç noktasına yaklaşan bu görünüm, oynaklığın belirgin biçimde zayıfladığını gösteriyor. Piyasada bu tür sıkışmalar, çoğu zaman sert bir yön hareketinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Balina hareketi şimdilik sınırlı kaldı

Zincir üstü veriler, büyük yatırımcıların şu aşamada yeni bir pozisyon artışına gitmediğine işaret ediyor. Toplam XRP balina bakiyeleri 3,9 milyar token seviyesinde yatay seyrediyor. Bu tablo, kısa vadede piyasaya ek likidite gelmediği için olası bir yukarı yönlü denemenin kırılgan kalabileceği görüşünü öne çıkarıyor.

Buna karşın son aylardaki daha geniş resim farklı bir sinyal veriyor. Büyük cüzdanların yüz milyonlarca, bazı dönemlerde ise milyara yaklaşan miktarlarda XRP biriktirdiği görülüyor. Bu nedenle mevcut duraklama, bazı piyasa katılımcıları tarafından geri çekilme işareti değil, yoğun haber akışı öncesinde temkinli bekleyiş olarak okunuyor.

Büyük cüzdanların 3,9 milyar XRP seviyesinde sabit kalması, piyasada yön arayışının sürdüğünü ancak önemli gelişmeler öncesinde pozisyonların korunduğunu gösteriyor.

Teknik eşik 1,53 dolar seviyesinde bulunuyor

Kısa vadeli teknik görünümde 1,52 ile 1,54 dolar aralığı ana direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Dört saatlik kapanışın 1,53 doların üzerine yerleşmesi halinde üçgen formasyonundan çıkış teyit edilebilir. Böyle bir senaryoda kısa pozisyonların sıkışmasıyla 1,62 dolar ve ardından 1,70 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Tersi durumda 1,46 dolar desteğinin yeniden test edilmesi olasılığı korunuyor.

Takvimde ETF akışı, Nasdaq planı ve ağ güncellemesi yer alıyor

Teknik sıkışmanın, güçlü sayılabilecek temel gelişmelerle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekiyor. ABD’de spot XRP ETF’lerine yönelik net girişlerin 1,7 milyar ile 1,8 milyar dolar aralığına ulaştığı belirtiliyor. Bu akış, fiyat baskısı artsa bile arzın bir bölümünü emerek daha derin düşüşleri sınırlayan unsurlardan biri olarak görülüyor.

Ayrıca Evernorth’un XRPN aracı için 8 Ekim’de Nasdaq’ta listelenme beklentisi bulunuyor. Nasdaq, dünyanın en büyük teknoloji ağırlıklı borsa işletmecilerinden biri olarak kurumsal yatırımcı erişimi açısından önemli bir kanal kabul ediliyor. XRPN yapısının hazinesinde yüz milyonlarca XRP tutulmasının, daha temkinli Wall Street sermayesi için dolaylı bir geçiş kapısı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Atomik mutabakat, bir işlemin tüm adımlarının ya tamamen gerçekleşmesi ya da hiç gerçekleşmemesi prensibine dayanır. Finansal ağlarda bu yapı, taraflar arasındaki takas riskini azaltmak için kullanılır.

Ağ tarafında ise BatchV1_1 güncellemesinin 8 ile 9 Ekim tarihlerinde devreye alınması bekleniyor. Bu güncellemenin, XRP Asia girişimi kapsamında Asya’daki bankacılık ortakları için atomik mutabakat işlemlerini mümkün hale getireceği ifade ediliyor. Kurumsal haber akışı ile teknik görünümün aynı zaman aralığında yoğunlaşması, piyasadaki dengenin kısa sürede bozulmasına yol açabilir.

1,53 dolar üzerindeki bir kırılma teknik görünümü güçlendirebilir, ancak bu hamlenin kalıcılığı büyük yatırımcıların yeniden alıma dönmesine bağlı kalabilir.

Mevcut tabloda piyasa hassas bir denge noktasında bulunuyor. Balina bakiyelerinin sabit kalması bekle gör yaklaşımını yansıtırken, fiyatın dar bantta sıkışması yön arayışının sona yaklaştığını gösteriyor. Önümüzdeki günlerde teknik kırılma ile kurumsal gelişmelerin aynı anda devreye girmesi halinde XRP’de daha sert fiyat hareketleri görülebilir.