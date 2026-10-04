DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de 0,095 dolar eşiği olası kırılma için izleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin'de 0,095 dolar seviyesi olası kırılma için öne çıktı.
  • 📊 Analist Ali, dört saatlik grafikte sıkışmanın güçlendiğini ve $DOGE’de hareket alanının daraldığını aktardı.
  • 📈 0,095 dolar üzerindeki kapanış, fiyatı 0,106 dolara taşıyabilecek senaryo olarak izleniyor.
  • 🕰️ Ağustos ve eylül dönemindeki denemelerde 0,10 dolar üzeri kalıcı olmadı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kripto analisti Ali, Dogecoin‘in dört saatlik grafiğinde sıkışan fiyat yapısının yeni bir harekete işaret edebileceğini belirtti. Analistin değerlendirmesine göre fiyat, alçalan üçgen formasyonu içinde dalgalanırken 0,095 dolar seviyesi kısa vadede kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Grafikte sıkışma dikkat çekiyor
2 0,10 doların üzeri henüz kalıcı olmadı
3 Kısa vadede gözler toparlanma sinyalinde

Grafikte sıkışma dikkat çekiyor

Alçalan üçgen, daha düşük tepelerle birlikte yatay bir tabanın oluştuğu teknik bir yapı olarak biliniyor. Bu görünüm, satış isteğinin zaman içinde arttığına işaret edebilse de kırılmanın yönü her zaman aşağı olmak zorunda değil. Dogecoin fiyatı üçgenin tepe noktasına yaklaştıkça hareket alanı daralıyor ve bu da sert bir yön değişimi ihtimalini artırıyor.

Mini sözlük: Alçalan üçgen, fiyatın daha düşük zirveler yaparken benzer bir taban seviyesinde tutunduğu teknik formasyondur. Bu yapı genelde sıkışmaya işaret eder ve kırılma yönü yukarı ya da aşağı olabilir.

Ali, Dogecoin fiyatı üçgenin tepe noktasına yaklaşırken yapının giderek daha fazla sıkıştığını ve bu nedenle kırılmanın yakın olabileceğini vurguluyor.

Analist, özellikle 0,095 dolar seviyesinin yakından izlendiğini aktardı. Dört saatlik kapanışın bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi halinde yukarı yönlü kırılmanın teyit alabileceğini, bunun da fiyatı 0,106 dolara taşıyabilecek yeni bir ivme yaratabileceğini öngörüyor.

0,10 doların üzeri henüz kalıcı olmadı

Dogecoin için 0,10 dolar bölgesi son dönemde güçlü bir engel olarak öne çıktı. Ağustos ortasındaki yükseliş bu seviyede durdu ve ardından fiyat geri çekildi. Benzer şekilde 21 Eylül’de 0,106 dolar test edilse de bu hareket korunamadı ve sonrasında yeniden satış baskısı görüldü.

Fiyatın önce 22 Ağustos’taki 0,10 dolar zirvesinden geri çekilerek 0,095 dolarda daha düşük bir tepe oluşturması, ardından 0,106 dolardan düşüş sonrası 0,098 dolarda bir başka düşük tepe bırakması, piyasada kademeli bir direnç alanına işaret ediyor. Bu nedenle 0,095 ve 0,098 dolar seviyeleri, 0,10 doların yeniden aşılabilmesi açısından önem taşıyor.

0,095 dolar üzerindeki dört saatlik kapanışın, Dogecoin’de yukarı yönlü kırılmayı doğrulayarak 0,106 dolara doğru hareketi tetikleyebileceği değerlendiriliyor.

Kısa vadede gözler toparlanma sinyalinde

Dogecoin, son bir haftadaki satışların ardından toparlanma denemesi veriyor. Fiyat son 24 saatte yüzde 0,93 artışla 0,094 dolara çıktı. Bu görünüm, kritik eşiklerin hemen altında süren temkinli bir toparlanmaya işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde yatırımcıların günlük grafikte şekillenebilecek olası golden cross sinyalini de yakından izlemesi bekleniyor. Teknik göstergeler henüz net bir yön vermese de fiyatın daralan bant içinde hareket etmesi, kısa vadede oynaklığın artabileceğine işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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