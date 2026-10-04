Trump, yapay zeka politikası için Jay Clayton’ı görevlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin yapay zeka alanındaki çalışmalarını eşgüdüm içinde yürütmek amacıyla “Süper Zeka Gücü” adıyla yeni bir yapı kurulduğunu açıkladı. Trump, bu yapının ABD’nin yapay zekada önde kalmasına odaklanacağını belirtirken, ekibin öne çıkan ismi Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton oldu.

Yeni yapının başında Jay Clayton öne çıktı

Trump’ın Truth Social üzerinden yaptığı duyuruya göre yapı, tüketiciler, kamu yararı kuruluşları, dini gruplar, kritik altyapı sağlayıcıları ve yapay zeka şirketleriyle federal temasları koordine edecek. Ekibin Trump’a ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles’a rapor sunacağı kaydedildi.

Kadrodaki diğer isimler arasında Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Andrew Ferguson, Savunma Bakanlığı Araştırma ve Mühendislikten Sorumlu Müsteşarı Emil Michael ile Personel Yönetim Ofisi Direktörü Scott Kupor yer aldı. Trump, yapay zeka için “süper zeka” ifadesini kullanmayı tercih ediyor.

Trump, yeni yapının federal hükümetin yapay zeka alanındaki çabasını koordine edeceğini ve ABD’nin bu alanda önde kalmasını hedeflediğini açıkladı.

Jay Clayton, kripto para piyasasını yakından izleyenler için yeni bir isim değil. Clayton, Trump’ın ilk döneminde SEC Başkanı olarak görev yaptı ve bu süreçte kurumun kripto varlıklara yönelik yaptırım odaklı yaklaşımının en önemli mimarlarından biri olarak öne çıktı.

Kripto piyasasında iz bırakan SEC dönemi

Clayton’ın görev süresinde SEC, kripto şirketleri, ICO projeleri ve diğer blokzincir girişimlerine karşı 57 dava ve yaptırım süreci başlattı. Bu tablo, sonraki yıllarda kurumun sektöre yaklaşımında belirleyici bir çerçeve oluşturdu.

Clayton döneminin en dikkat çekici adımı ise Aralık 2020’de Ripple’a karşı açılan 1,3 milyar dolarlık dava oldu. SEC, şirketin XRP satışlarını kayıtsız menkul kıymet arzı olarak değerlendirdi. Bu dava, daha sonra SEC’in büyük token ihraççıları ve kripto borsalarına yönelttiği birçok başvuru için emsal niteliği taşıdı.

SEC, Aralık 2020’de Ripple’a karşı 1,3 milyar dolarlık dava açtı ve XRP satışlarının kayıtsız menkul kıymet niteliği taşıdığını savundu.

SEC sonrası görevleri de tartışma yarattı

SEC’den ayrıldıktan sonra Clayton, 2021’de One River Asset Management bünyesinde kripto danışmanı olarak çalıştı. Ayrıca dijital varlık saklama alanında faaliyet gösteren Fireblocks’un danışma kurulunda yer aldı. Fireblocks, kurumsal yatırımcılara kripto varlık saklama ve transfer altyapısı sağlayan bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Fireblocks, kurumsal müşterilerin dijital varlıklarını saklamasına ve transfer etmesine yönelik altyapı sunan bir platformdur. Saklama hizmeti, büyük yatırımcılar için güvenlik ve uyum açısından temel başlıklardan biri kabul edilir.

Trump, Clayton’ı 2020’de Manhattan’daki ABD savcılığına getirmeyi denemişti. 2025 yılında ise Clayton, New York Güney Bölgesi için geçici ABD savcısı olarak görevlendirildi. Bu dönemde ofisi, Tornado Cash geliştiricisi Roman Storm’a yönelik davayı sürdürdü.

Trump’ın son açıklamasında Süper Zeka Gücü’nün yetki sınırları ve çalışma takvimi ayrıntılı biçimde paylaşılmadı. Buna karşın açıklama, Washington’da yapay zeka politikalarının şekillenmesinde Clayton’ın etkili bir rol üstleneceğine işaret etti.