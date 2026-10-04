Shiba Inu, Solana ekosisteminde işlem görmeye başladı

Shiba Inu, Sunrise altyapısı üzerinden Solana ağına entegre edildi. Bu adımla birlikte SHIB, Solana ekosistemi içindeki merkeziyetsiz finans uygulamalarında doğrudan erişilebilir ve alınıp satılabilir hale geldi. Böylece kullanıcıların tokena ulaşmak için Solana dışına çıkmasına gerek kalmayacak.

Entegrasyonun kapsamı netleşti

Bu gelişme, SHIB’in Ethereum ağından ayrıldığı anlamına gelmiyor. Shiba Inu’nun orijinal sürümü ERC20 standardında Ethereum üzerinde kalmaya devam ediyor. Aynı şekilde Shibarium ağının Solana’ya taşınması da söz konusu değil. Yapılan işlem, varlığın Solana piyasalarında kullanılabilmesi için onaylı ve resmi temsiline erişim sağlanmasından ibaret.

Solana ekibi, Shiba Inu topluluğunu kripto piyasasının en büyük topluluklarından biri olarak tanımlarken, projenin yalnızca bir meme coin olmanın ötesine geçtiğine işaret etti.

Solana ekibi, Shiba Inu’nun kripto sektöründeki en büyük topluluklardan birine sahip olduğunu ve projenin ilk çıkışındaki meme coin kimliğinin ötesinde genişlediğini vurguladı.

Sunrise ne sağlıyor

Sunrise, Wormhole Labs destekli bir varlık geçidi olarak dış ekosistemlerdeki varlıkları Solana’ya taşımak için geliştirildi. Sistem, bir varlığın Solana üzerindeki resmi temsilinin oluşturulmasını veya tanınmasını, likidite sağlanmasını ve cüzdanlar, merkeziyetsiz borsalar ile toplayıcı platformlarla entegrasyonu kapsıyor.

Mini sözlük: Kanonik token, bir varlığın ilgili ağ üzerindeki resmi ve tekil temsilini ifade eder. Bu yapı, aynı varlığın birden fazla gayriresmi sürümle dolaşıma girmesini ve likiditenin parçalanmasını önlemeyi amaçlar.

Bu model özellikle önem taşıyor, çünkü aksi durumda aynı kripto varlığın bir blokzincirde birden fazla resmi olmayan sürümü ortaya çıkabiliyor. Bu da işlem hacminin farklı tokenlar arasında dağılmasına ve piyasa derinliğinin zayıflamasına yol açabiliyor. Sunrise ise ihraççı onayına sahip tek bir kanonik sürüm oluşturarak bu sorunu azaltmayı hedefliyor.

Sunrise, varlıkların Solana’daki resmi temsilini oluşturup likidite ve uygulama entegrasyonu sağlayarak parçalı piyasa yapısının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Liste büyümeye devam ediyor

Sunrise ilk kez Kasım 2025’te kullanıma açıldığında öne çıkan ilk büyük listelemelerden biri Monad ekosisteminin MON varlığı olmuştu. Sonrasında bu liste belirgin şekilde genişledi. Eylül ayında Dogecoin de Sunrise ve Wormhole NTT üzerinden Solana’ya taşındı. 18 Eylül’de ise PEPE, Solana uygulamaları içinde erişilebilir hale geldi.

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Fiyat tepkisi sınırlı kaldı

SHIB’in Solana’ya açılması zincir üstü işlem seçeneklerini belirgin biçimde artırsa da, fiyat tarafında şimdiye kadar güçlü bir karşılık görülmedi. İşlem sırasında SHIB yaklaşık 0.0000057 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Buna karşın entegrasyon, SHIB’in erişebildiği uygulama ve piyasa sayısını genişletti. Özellikle Solana tabanlı cüzdanlar, merkeziyetsiz borsalar ve yönlendirme platformları üzerinden kullanım alanının artması bekleniyor.