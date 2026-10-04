SHIB, Sunrise entegrasyonuyla Solana piyasalarına açıldı

Shiba Inu, Sunrise entegrasyonu sayesinde Solana ekosisteminde erişilebilir hale geldi. Böylece Ethereum üzerindeki asıl formu ERC20 olan SHIB, Solana’daki merkeziyetsiz finans uygulamalarında doğrudan alınıp satılabilecek.

Ethereum’daki yapısı korunuyor

Bu adım, SHIB’in Ethereum ağından ayrıldığı anlamına gelmiyor. Tokenin orijinal yapısı Ethereum üzerinde kalırken, Solana tarafında varlığın onaylı temsili kullanıma açıldı. Aynı şekilde Shibarium ağının Solana’ya taşınması da söz konusu değil.

Solana ekibi, Shiba Inu topluluğunu kripto piyasasının en büyük topluluklarından biri olarak tanımlarken, projenin yalnızca bir meme coin olmanın ötesine geçtiğine işaret etti.

Solana ekibi, Shiba Inu’nun kripto alanındaki en büyük topluluklardan birine sahip olduğunu ve projenin ilk çıkış noktasını aşarak daha geniş bir ekosisteme dönüştüğünü vurguladı.

Sunrise ne sağlıyor

Sunrise, dış ekosistemlerde yer alan varlıkları Solana’ya taşımak için geliştirilen bir varlık geçidi olarak öne çıkıyor. Altyapı, Wormhole Labs desteğiyle çalışıyor ve bir varlığın Solana üzerindeki resmi temsilinin oluşturulmasını ya da tanınmasını hedefliyor.

Bu yapı, likidite sağlanmasını ve cüzdanlar, merkeziyetsiz borsalar ile toplayıcı uygulamalarla entegrasyonu da kapsıyor. Böylece aynı varlığın farklı ve resmi olmayan sürümlerinin ortaya çıkmasının önüne geçilmesi, likiditenin parçalanmaması amaçlanıyor.

Mini sözlük: Canonical token, bir varlığın ağ üzerindeki resmi ve onaylı temsilini ifade eder. Bu yapı, aynı coinin farklı sürümlerinin oluşmasını sınırlayarak işlem derinliğinin tek yerde toplanmasına yardımcı olur.

Sunrise, Solana piyasalarında işlem yapılabilmesi için varlığın onaylı temsilini sunuyor ve ekosistem dışına çıkmadan erişim sağlıyor.

Liste büyümeye devam ediyor

Sunrise ilk kez Kasım 2025’te kullanıma açıldığında öne çıkan listelemelerden biri Monad ekosistemine ait MON olmuştu. Daha sonra bu kapsam genişledi. Eylülde Dogecoin de Sunrise ve Wormhole NTT aracılığıyla Solana’ya taşındı.

18 Eylül tarihinde PEPE de Solana uygulamalarında erişilebilir hale geldi. SHIB’in eklenmesiyle birlikte Solana’daki meme coin odaklı varlık çeşitliliği daha da arttı.

Varlık Solana’ya geliş yolu Not SHIB Sunrise Ethereum üzerindeki asıl formu korunuyor Dogecoin Sunrise ve Wormhole NTT Eylülde erişime açıldı PEPE Sunrise 18 Eylül’de Solana uygulamalarına geldi

Fiyata etkisi sınırlı kaldı

Entegrasyon, SHIB’in zincir üstü işlem seçeneklerini belirgin biçimde artırsa da fiyat tarafında güçlü bir tepki görülmedi. SHIB, haberin yayımlandığı sırada yaklaşık 0.0000057 dolar seviyesinden işlem görüyordu.

Buna karşın gelişme, SHIB sahiplerinin Solana’daki daha geniş DeFi pazarına doğrudan ulaşabilmesini sağladı. Böylece token, Ethereum dışındaki kullanım alanlarını genişletmiş oldu.