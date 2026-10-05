Bitcoin 85 bin dolarda tutunurken BNB 800 doları yeniden zorluyor

Kripto para piyasasında kısa vadeli görünüm coinler arasında ayrışıyor. Bitcoin 85 bin dolar çevresinde yatay seyrini korurken, BNB 800 dolar eşiğine yeniden yaklaştı. Zcash eylüldeki sert yükselişin ardından belirgin bir düzeltmeye girdi. Shiba Inu ise son toparlanmasını daha geniş bir yön değişimine çevirmeye çalışıyor.

Zcash ve Bitcoin cephesinde öne çıkan seviyeler

Zcash, eylülde görülen olağanüstü rallinin ardından ilk ciddi geri çekilmesini yaşıyor. ZEC günlük grafikte 1.330 dolar civarında işlem görürken, eylül zirvesine yakın dönemde yaklaşık 1.680 dolara kadar çıkmıştı. Son bir haftada yaklaşık yüzde 20 gerileyen ZEC, son üç ayda ise yüzde 180’in üzerinde yükseldi.

Kısa vadede 1.280 ile 1.330 dolar aralığı alıcıların birkaç kez devreye girdiği bölge olarak öne çıkıyor. Buna karşılık günlük RSI göstergesinin nötr bölgeye yaklaşması, eylüldeki güçlü ivmenin zayıfladığını gösteriyor. Yukarı yönlü tepkinin güç kazanması için 1.400 ile 1.450 dolar bandının yeniden aşılması gerekiyor. Bu bölgenin üzerinde 1.500 dolar ve ardından 1.600 ile 1.680 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Aşağıda ise 1.280 doların altı, 1.150 ile 1.200 dolar bandını öne çıkarabilir.

Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor. Ağ için yakın vadeli başlıklardan biri, 6 Ekim’de planlanan NU7 halka açık test ağı süreci oldu.

Mini sözlük: Test ağı, bir güncellemenin ana ağa alınmadan önce denendiği açık deneme ortamıdır. Ana ağ ise gerçek işlemlerin gerçekleştiği canlı blokzincir altyapısını ifade eder.

ZEC için kısa vadede 1.280 ile 1.330 dolar aralığı alıcıların savunduğu bölge olarak izlenirken, 1.400 ile 1.450 dolar bandı ilk önemli toparlanma hedefi olarak öne çıkıyor.

Bitcoin tarafında görünüm daha dengeli. BTC, eylül sonundaki kırılmanın ardından 85 bin dolar civarında sıkışık bir bantta hareket ediyor. Fiyatın ana hareketli ortalamaların üzerinde kalması ve RSI göstergesinin orta bölgenin üstünde seyretmesi, yapının görece güçlü kaldığına işaret ediyor.

Kısa vadede 86 bin ile 87 bin dolar aralığı aşılması gereken bölge olarak öne çıkıyor. 87 bin dolar üzerinde günlük kapanış gelmesi halinde 89 bin ile 90 bin dolar bandı gündeme taşınabilir. Olası geri çekilmelerde ise 83 bin ile 84 bin dolar aralığı ilk güçlü destek konumunda bulunuyor. Bunun altında 82 bin dolar seviyesi daha kritik bir eşik olarak izleniyor.

Shiba Inu ve BNB’de direnç sınavı sürüyor

Shiba Inu, eylül sonundaki yükselişin ardından daha kalıcı bir toparlanma üretmeye çalışıyor. SHIB yaklaşık 0.00000570 dolar seviyesinde işlem görürken, uzun süredir aşılamayan 0.0000056 ile 0.0000057 dolar bandında önemli bir sınav veriyor. Kısa vadeli ortalamaların yukarı dönmesi olumlu görülse de, işlem hacmindeki zayıflama yükseliş isteğinin sınırlı kaldığını gösteriyor.

SHIB için ilk önemli bölge 0.0000059 ile 0.0000060 dolar aralığında yer alıyor. Bu alanın üzerinde eylül zirvesine yakın 0.0000062 dolar yeniden gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 0.0000055 dolar ve ardından 0.0000052 ile 0.0000054 dolar bandı destek olarak izleniyor.

BNB ise büyük kripto paralar arasında daha düzenli bir yükseliş yapısı sergiliyor. Yaklaşık 788 dolar seviyesinde bulunan varlık, psikolojik açıdan önemli görülen 800 dolar eşiğine yeniden yaklaştı. Temmuzda yaklaşık 550 dolar civarında görülen dipten bu yana daha yüksek zirve ve daha yüksek dip yapısının korunması dikkat çekiyor.

BNB’de 795 ile 805 dolar aralığı kısa vadede en önemli sınav olarak öne çıkıyor. 805 dolar üzerinde güçlü bir günlük kapanış gelmesi halinde 820 dolar ve ardından 850 dolar bölgesi izlenebilir.

BNB için aşağıda 765 ile 770 dolar ilk önemli destek alanı olarak izleniyor. Bunun altında 755 dolar civarındaki kısa vadeli ortalama bir başka savunma hattı oluşturuyor. Daha geniş ölçekte 720 ile 730 dolar bandı ise yapının bozulup bozulmadığını anlamak açısından daha belirleyici görülüyor.