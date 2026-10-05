Ether üçüncü çeyrekte Bitcoin’i geçti, likiditesi zayıfladı

Ethereum ağının yerel varlığı ether, üçüncü çeyrekte fiyat performansında Bitcoin’i geride bıraktı. Buna karşın CoinGecko verileri, varlığın işlem likiditesinin aynı dönemde zayıfladığını ortaya koydu. Likidite, bir varlığın fiyatı belirgin biçimde değişmeden ne kadar kolay alınıp satılabildiğini gösteriyor.

Fiyat yükseldi, piyasa derinliği geriledi

Ether, üçüncü çeyrekte yüzde 70 yükselirken Bitcoin aynı dönemde yüzde 42 değer kazandı. Ancak 6 Temmuz ile 30 Eylül arasında etherin medyan günlük piyasa derinliği, Bitcoin’in yalnızca yüzde 35 ila yüzde 45’i düzeyinde kaldı. Geçen yılın aynı döneminde bu oran en az yüzde 60 seviyesindeydi.

CoinGecko, etherin fiyat artışına rağmen geçen yıla kıyasla belirgin bir likidite kaybı yaşadığını ve bu düşüşün dikkat çekici boyuta ulaştığını vurguluyor.

Piyasa derinliği, mevcut fiyatın belirli bir yakınlığında borsalarda bekleyen alım ve satım emirlerinin toplam dolar değerini ifade ediyor. Derinliğin yüksek olması, fiyatı oynatmak için daha büyük tutarda işlem gerektiği anlamına geliyor. Daha sığ piyasalarda ise büyük emirler mevcut emirleri daha hızlı tüketerek fiyatı daha sert hareket ettirebiliyor.

CoinGecko hesaplamasına göre etherin piyasa fiyatının yüzde 0.15 çevresindeki derinliği 13 milyon ila 14 milyon dolar aralığında gerçekleşti. Bu seviye, günlük işlemler ve büyük emirlerin piyasayı fazla etkilemeden tamamlanabilmesi açısından kritik kabul ediliyor.

Mini sözlük: Piyasa derinliği, mevcut fiyatın yakınında biriken alım ve satım emirlerinin toplam büyüklüğünü gösterir. Derinlik arttıkça büyük işlemlerin fiyat üzerindeki etkisi genellikle azalır.

Fiyat artışı daha fazla derinlik getirmedi

Veriler, yükselen fiyatların otomatik olarak daha kalabalık emir defteri yaratacağı yönündeki yaygın beklentiyle örtüşmedi. Etherde fiyat yükselse de işlem tarafında aynı ölçüde derinleşme görülmedi. CoinGecko, yine de bu dar aralıkta etherin görece likit kaldığını, çoğu borsada her iki tarafta da 1 milyon doların üzerinde derinlik korunduğunu kaydetti.

SOL ve XRP tarafında farklı tablo oluştu

Likidite daralması yalnızca etherle sınırlı kalmadı. CoinGecko, Ethereum’un öne çıkan rakiplerinden Solana’nın yerel varlığı SOL için de daha zayıf bir görünüm tespit etti. Şirket, SOL’ün toplam likiditesinin 2025’ten bu yana belirgin biçimde küçüldüğünü aktardı.

SOL için piyasa fiyatının yüzde 2 çevresindeki derinlik, geçen yıl emir defterinin her iki tarafında yaklaşık 28 milyon dolarken bu yıl 20 milyon dolar düzeyine indi. Bu ölçüm, fiyatın daha sert hareket ettiği dönemlerde piyasanın alım veya satım baskısını ne kadar taşıyabildiğini gösteriyor.

Ödeme odaklı kripto varlık XRP ise toplamda yaklaşık 30 milyon dolarlık derinliğini korudu. Bununla birlikte emir defterinde alıcıların daha baskın olduğu görüldü. İncelenen dönemde yaklaşık 18 milyon dolarlık alış emrine karşılık 14 milyon dolarlık satış emri bulundu.

XRP’nin piyasa değeri SOL’den yaklaşık yüzde 40 daha büyük olsa da, fiyatın yüzde 2 çevresindeki derinliği daha düşük kaldı; CoinGecko bu farkı, SOL’ün günlük ortalama işlem hacminin XRP’den yüzde 25 daha yüksek olmasına bağlıyor.