Bitcoin’de yükseliş ivmesi güçleniyor ama yeni zirve için ne eksik?

Bitcoin’de spot işlem hacmi, temmuz ayında görülen dip seviyelerin ardından toparlanmaya başladı. Ancak CryptoQuant analisti Darkfost’a göre, son dönemdeki yükseliş ivmesine eşlik eden bu artış, güçlü bir piyasa toparlanmasını teyit etmek için henüz yeterli değil. Bitcoin’in yeni bir tarihi zirveyi zorlayabilmesi için işlem hacmindeki büyümenin hızlanması ve özellikle talebin güçlenmesi gerekiyor.

ABD’deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik para girişleri de sürüyor. Fonlar geçen hafta toplam 241 milyon dolar net giriş kaydederek pozitif haftalık serisini üç haftaya taşıdı.

Büyük borsalarda Bitcoin işlem hacmi yükseldi

Darkfost, 5 Ekim’de yayımladığı analizde, Bitcoin’in temmuz ayında dip oluşturduğu dönemde spot işlem hacminin önceki ayı piyasasından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti. Aynı dönemde Bitcoin’e yönelik piyasa ilgisi de yaklaşık üç yılın en zayıf düzeyindeydi.

Temmuzdan bu yana büyük kripto para borsalarında sınırlı bir toparlanma görüldü. Binance’in Bitcoin spot işlem hacmi, temmuzdaki 42 milyar dolardan eylülde 50 milyar dolara yükseldi. Binance, bu hacimle büyük borsalar arasında ilk sırada yer aldı.

Aynı dönemde Bybit’in spot işlem hacmi 14 milyar dolardan 19 milyar dolara çıktı. Kraken’de ise hacim yaklaşık iki katına çıkarak 4 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaştı.

Analiste göre işlem hacmindeki toparlanma, Bitcoin’de son dönemde ortaya çıkan yeni yükseliş ivmesiyle örtüşüyor. Buna karşın mevcut artış, piyasada belirgin bir toparlanmanın başladığını doğrulamaya yetmiyor. Yeni bir rekor denemesi için daha yüksek spot işlem hacminin yanı sıra daha güçlü talep gerekiyor.

Bitcoin ETF’lerine giriş sürerken Ethereum fonlarından para çıktı

Wu Blockchain’in 5 Ekim’de paylaştığı verilere göre, ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri 28 Eylül–2 Ekim döneminde toplam 241 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece fonlar üst üste üçüncü haftayı da net girişle tamamladı ve kurumsal para akışı devam etti.

Aynı dönemde ABD’deki spot Ethereum ETF’lerinden toplam 138 milyon dolar net çıkış yaşandı. Bu sonuç, Bitcoin ve Ethereum fonlarına yönelik para akışının farklı yönlerde ilerlediğini gösteriyor.

Bitcoin ETF’lerine devam eden girişler ve borsalardaki hacim artışı toparlanmaya işaret etse de Darkfost’un değerlendirmesi, yeni bir tarihi zirve için bu eğilimin daha da güçlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.