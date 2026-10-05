Binance, Brezilya’da uluslararası kripto transferlerini sıkılaştıracak

Binance, Brezilya’daki kullanıcılar için uluslararası kripto transferlerine yönelik kuralları sıkılaştıracağını açıkladı. 1 Kasım’dan itibaren yürürlüğe girecek uygulama kapsamında, yurt dışına kripto gönderen veya yurt dışından kripto alan Brezilya merkezli kullanıcıların işlem amacı ve karşı taraf bilgilerini paylaşması gerekecek.

Yeni düzenleme hangi işlemleri kapsıyor?

Yeni kurallar yalnızca uluslararası transferleri kapsıyor. Brezilya’da yerleşik kişiler arasındaki kripto işlemleri bu değişiklikten etkilenmeyecek. Kapsama giren işlemler arasında, Brezilya’da yaşayan bir kullanıcının yurt dışındaki bir kişiye kripto göndermesi, yabancı bir şirkete ödeme yapması ya da Brezilya’daki Binance hesabı ile Brezilya dışındaki başka bir kripto platformundaki kişisel hesabı arasında transfer yapması bulunuyor.

Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, bu adımın Brezilya Merkez Bankası’nın 521/2025 sayılı düzenlemesiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Söz konusu düzenleme, belirli sanal varlık işlemlerini ülkenin döviz kontrol kurallarının kapsamına aldı.

Binance, Brezilyalı kullanıcıların yurt dışı kripto transferlerinde işlem amacı ve karşı taraf bilgilerini paylaşmasını isteyecek.

Para çekme ve gelen transferlerde süreç nasıl işleyecek?

Yurt dışına yapılacak kripto çıkışlarında kullanıcıların bir form doldurması zorunlu olacak. Binance, kullanıcı işlem amacını ve lehtarın kim olduğunu bildirmeden para çekme talebini onaylamayacak. Lehtar; bir kişi, şirket, finans kuruluşu, kripto borsası veya başka bir kurum olabilecek.

Yurt dışından gelen transferlerde de benzer bir süreç uygulanacak. Brezilya’daki bir kullanıcı, yerleşik olmayan bir göndericiden kripto aldığında, Binance hesaba aktarım yapmadan önce göndericiye ve işlemin amacına ilişkin bilgi talep edecek. Bu bilgiler sunulmazsa transfer kullanıcının bakiyesine yansımayacak ve beklemede tutulacak. Bazı durumlarda transferin dondurulması veya geri gönderilmesi de gündeme gelebilecek.

Eksik bilgi bulunan bazı uluslararası kripto çekim talepleri engellenecek, gelen transferler ise hesaba geçmeden önce beklemeye alınabilecek.

Veriler her işlem için istenebilecek

Şirketin verdiği bilgiye göre veri paylaşımı hesap bazlı tek seferlik bir yükümlülük olmayacak. Uluslararası transfer yapan kullanıcıların büyük olasılıkla her işlem için ayrı ayrı bilgi sunması gerekecek. Bu da özellikle sık transfer yapan kullanıcılar açısından yeni bir uyum adımı anlamına geliyor.

Binance, toplanan bilgileri aylık olarak Brezilya Merkez Bankası’na ileteceğini de bildirdi. Böylece platform, ülkenin genişleyen kripto düzenlemelerine uyum çerçevesinde uluslararası transferleri daha yakından izlemeye başlayacak.