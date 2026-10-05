Bitcoin sekiz ayın zirvesine yaklaştı, sonra geri çekildi: Sırada ne var?

Bitcoin, sekiz ayın zirvesine yaklaşmasının ardından kazançlarının bir bölümünü geri verdi. Asya işlemlerinin erken saatlerinde yaklaşık 86.950 dolara yükselen kripto para, daha sonra yaklaşık 1.000 dolar gerileyerek 86.000 doların altına indi. Buna rağmen son 24 saatteki yükselişi yüzde 1,3 seviyesinde.

Gün içindeki yükseliş, Bitcoin’i eylül sonunda görülen 87.400 dolarlık sekiz aylık zirvenin yaklaşık 500 dolar yakınına taşıdı. Ancak fiyatın son bir haftada ikinci kez bu bölgeye yakın seviyelerde duraksaması, dikkati 87.000 doların üzerinde günlük kapanış yapılıp yapılamayacağına çevirdi. Bu seviyenin aşılması, eylül sonundaki zirvenin üzerine çıkılabileceğine ilişkin ilk işareti verebilir. Bitcoin, geçen çarşamba da beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verilerinin ardından 85.500 dolara yükselmiş, ancak kazançlarını birkaç saat içinde geri vermişti.

Başlıca altcoinler arasında yüzde 3’ü aşan yükselişiyle Dogecoin öne çıktı. XRP, BNB ve Zcash yüzde 1–2 arasında değer kazanırken Ethereum ve Hyperliquid’de artış yüzde 1’in altında kaldı. Solana ve Tron ise belirgin bir değişim göstermedi.

Kısa Vadeli Yatırımcıların Elindeki Bitcoin Artıyor

CryptoQuant analisti Axel Adler Jr.’ın paylaştığı verilere göre, 4 Ekim itibarıyla kısa vadeli yatırımcıların elindeki Bitcoin miktarı son 30 günde 87.000 BTC artarak 3,94 milyon BTC’ye ulaştı. Böylece bu grubun varlıkları, üst üste yedinci haftada bir ay önceki seviyesinin üzerinde kaldı.

30 günlük değişim göstergesinin 18 Ağustos’tan bu yana pozitif olması, son altı ay içinde el değiştiren Bitcoin arzındaki artışa işaret ediyor. Bununla birlikte, fiyat yükseldikçe kısa vadeli yatırımcıların piyasaya giriş maliyeti de artıyor. Grubun ortalama maliyeti bir haftada yaklaşık 1.000 dolar yükselerek 74.100 dolar civarına çıktı.

Kısa vadeli yatırımcıların toplam gerçekleşmemiş kârı ise yaklaşık yüzde 15 seviyesinde bulunuyor. Bu oran bir hafta öncesine göre büyük ölçüde değişmezken, 22 Eylül’de görülen yüzde 19’luk dönem zirvesinin altında kaldı.

Adler’ın değerlendirmesinde 74.100 dolar, izlenmesi gereken kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bitcoin’in bu seviyenin altına gerilemesi, kısa vadeli yatırımcıların toplu olarak gerçekleşmemiş zarara geçmesi anlamına gelecek. Aynı zamanda 30 günlük varlık değişiminin de negatife dönmesi, grubun pozisyonlarını küçültmeye başladığını gösterecek ve piyasa yapısını daha fazla zayıflatabilecek.

Faiz Beklentileri Hafifledi, Saylor Farklı Bitcoin Ürünlerini Karşılaştırdı

ABD’de 2 Ekim’de açıklanan eylül ayı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed’in faizleri daha fazla artırmasına yönelik baskıyı bir miktar hafifletti. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi 2 baz puan düşüşle yüzde 5,25’e gerilese de 2002’den bu yana görülen en yüksek seviyelerine yakın kalmayı sürdürdü.

Küresel hisse senetleri ise yükselişini devam ettirdi. Nasdaq 100, 2 Ekim’i rekor seviyede kapatırken, 5 Ekim’de MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1, Japonya’nın Nikkei 225 Endeksi yüzde 2,5 yükseldi. Brent petrol, Suudi Arabistan’ın Asya’ya yönelik satış fiyatını düşürmesinin ardından yüzde 0,7 gerileyerek varil başına yaklaşık 101,50 dolara indi.

Strategy’nin kurucu ortağı Michael Saylor da 5 Ekim’de X üzerinden yaptığı paylaşımda, Bitcoin’e bağlı yatırım ürünlerinin farklı risk ve getiri profilleri sunduğunu belirtti. Saylor’a göre BTC doğrudan sahiplik sağlarken, Strategy’nin adi hissesi MSTR Bitcoin fiyat hareketlerine daha yüksek ölçüde maruz kalma imkânı sunuyor. İmtiyazlı hisse STRC ise görece düşük oynaklıkla getiri sağlıyor.

Saylor’ın paylaştığı karşılaştırmada Bitcoin’in 30 günlük oynaklığı yüzde 39 ile Nvidia’yla aynı seviyede yer aldı. Bu oran, Meta’nın yüzde 47 ve Tesla’nın yüzde 43’lük oynaklığının altında kaldı. MSTR ise yüzde 94 ile karşılaştırılan varlıklar arasındaki en yüksek oynaklığa sahipti.

STRC’nin yüzde 9’luk oynaklığı; Apple’ın yüzde 21, Microsoft’un yüzde 22, Alphabet’in yüzde 23 ve Amazon’un yüzde 24 seviyelerinin altında kaldı. Saylor, dijital sermayenin dijital öz sermaye ve dijital kredinin temelini oluşturduğunu belirterek, Bitcoin üzerine kurulan MSTR ve STRC gibi ürünlerin farklı yatırım hedeflerine hizmet edebileceğini ifade etti.