Kripto hisselerinde yükseliş: Solana Company yüzde 14’ü aştı

Kripto para bağlantılı hisseler, 5 Ekim’de ABD piyasalarının açılışı öncesinde yükseldi. Bitcoin’in son dönemdeki toparlanmasını sürdürerek kısa süreliğine 87 bin dolara yaklaşmasıyla birlikte, piyasanın gündeminde yükselişin devam edip etmeyeceği ve Ethereum’un bu hafta yapılması planlanan Glamsterdam test ağı güncellemesi yer aldı.

BlockBeats’in aktardığı verilere göre, temel rezerv varlığı olarak Solana (SOL) tutan Solana Company (HSDT), açılış öncesi işlemlerde yüzde 14,07 yükselerek öne çıktı. BNB tutan BNC’nin hisseleri ise yüzde 4,44 değer kazandı.

Diğer kripto bağlantılı şirketlerde de yükseliş görüldü. Strategy (MSTR) yüzde 2,97, Circle (CRCL) yüzde 2,26, Bitmine (BMNR) yüzde 2,17 ve Coinbase (COIN) yüzde 2,11 yükseldi. Robinhood’un (HOOD) hisseleri de yüzde 1,18 artış kaydetti.

Bitcoin’de toparlanma, Ethereum’da güncelleme gündemi

Bitcoin, günün erken saatlerinde 87 bin dolara yaklaştıktan sonra kazançlarının bir bölümünü geri verdi. Yatırımcılar, son üç aylık toparlanmanın sürdürülebilirliğini değerlendirirken doların yönünü de takip ediyor.

Bitcoin’in 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının yükseliş görünümüne yaklaşması da dikkat çekiyor. CoinDesk, bu görünümü son dönemdeki toparlanmanın yapısal olarak korunduğuna işaret eden bir gelişme olarak değerlendirdi.

Ethereum tarafında ise geliştiriciler, bu hafta Sepolia test ağında Glamsterdam güncellemesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İleride ana ağda devreye alınması planlanan güncellemenin hazırlıkları kapsamında yapılacak testte, hesap soyutlama özellikleri ve veri kullanılabilirliğine yönelik iyileştirmeler incelenecek.

Metaplanet’in Bitcoin varlığı 44 bine ulaştı

Kurumsal Bitcoin yatırımları tarafında, Japonya’da işlem gören Metaplanet üçüncü çeyrekte varlıklarını net 1.000 BTC artırdı. BlockBeats’in 5 Ekim’de şirket açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Metaplanet’in toplam Bitcoin varlığı 30 Eylül itibarıyla 44.000 BTC’ye ulaştı.

Şirket, çeyrek boyunca 10.000 BTC sattıktan sonra 11.000 BTC yeniden satın aldı. Böylece satış ve alım işlemlerinin ardından toplam varlıklarında net 1.000 BTC artış gerçekleşti.

Metaplanet, bu işlemlerle Bitcoin varlıklarını nakde dönüştürme kapasitesini göstermeyi amaçladığını belirtti. Şirket, bu kapasiteyi ortaya koyarak kredi değerliliğine yönelik piyasa güvenini güçlendirmeyi ve şirket tahvili ile imtiyazlı hisse ihracı dahil finansman seçeneklerini genişletmeyi planlıyor. Sağladığı finansman kapasitesine bağlı olarak Bitcoin varlıklarını daha da artırmayı hedefliyor.