Clearpool, XRP Ledger’a geçiş ve CLEAR token planını onayladı

Kurumsal kredi pazaryeri Clearpool, blokzincir tarafındaki ana merkezini değiştirme ve CPOOL tokenini yeni bir varlıkla değiştirme planını resmen onayladı. Topluluk oylamasında yüzde 97,16 destek alan karar, projenin XRP Ledger üzerinde genişlemesini ve yerel tokenin CLEAR adıyla 1’e 1 oranında dönüştürülmesini öngörüyor.

Ripple ile kredi ortaklığı çerçevesi netleşti

Bu adımla birlikte Clearpool, Ripple ile gerçek dünya varlıkları teminatlı özel kredi alanında kuracağı iş birliğinin çerçevesini de belirlemiş oldu. Clearpool, dalgalı kripto varlıklarla teminatlandırılan spekülatif borç verme yapılarından farklı olarak, finans teknolojisi sektöründeki işletme sermayesi finansmanı için XRP Ledger üzerinde altyapı sunmayı hedefliyor. Clearpool, kurumsal borçlanma ve zincir üstü kredi ürünlerine odaklanan bir kredi pazaryeri olarak biliniyor.

Anlaşmanın yapısında görev dağılımı da net biçimde tanımlandı. Platform, teknoloji altyapısı ile akıllı sözleşmeleri sağlayacak. Kredi yöneticisi Cicada Partners, borçluları denetleyecek ve risk yazımını üstlenecek. Ripple ise kredi havuzlarına sınırlı ortak olarak katılacak.

Finansman yalnızca dolar sabit koini RLUSD ile yürütülecek ve böylece bu varlık kurumsal yatırımcılar arasında ilk organik kullanım alanlarından birini kazanacak.

Saklama hizmeti sağlayıcısı Hex Trust da yapıya güvenlik ve uyum desteği verecek. RLUSD kullanımının zorunlu tutulması, Ripple ekosistemindeki ödeme ve kredi araçlarının kurumsal tarafta nasıl konumlanacağı açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Token değişimi 2026’nın son çeyreğinde planlanıyor

CPOOL ile CLEAR arasındaki 1’e 1 dönüşümün 2026’nın dördüncü çeyreğinde yapılması planlanıyor. Ekip bu süreci yeniden sermayelendirme adımıyla birleştiriyor. Buna göre yeni CLEAR arzı 1,125 milyar adet olacak. CPOOL’un önceki arzı ise 1 milyar seviyesindeydi. Sulanma etkisini sınırlamak için yeni arzın yüzde 70’i lansman anında mevcut token sahiplerine dağıtılacak.

Kalan arz için ise sıkı bir azaltıcı mekanizma kurulacak. Platformun topladığı tüm ücretlerin tam yarısı piyasadan CLEAR geri alımı için kullanılacak ve alınan tokenler kalıcı olarak yakılacak.

Geliştirici ekip, ücretlerin yarısının açık piyasadan geri alım ve kalıcı yakım için ayrılacağını duyurarak CLEAR tarafında azaltıcı bir model kurmayı amaçlıyor.

XRPL tarafında teknik hazırlık sürüyor

Genişlemenin teknik zemini de gelecekteki büyüme dikkate alınarak hazırlanıyor. Ürün, XRP Ledger’ın yerel standartları olan XLS-65 ve XLS-66 üzerine kurulacak. XLS-65 düzenlenmiş tek varlıklı havuzları, XLS-66 ise teminatsız borç verme yapısını kapsıyor.

Mini sözlük: XLS-65 ve XLS-66, XRP Ledger üzerinde belirli finansal kullanım alanları için geliştirilen yerel teknik standartlardır. Bu değişikliklerin ana ağa alınabilmesi için doğrulayıcıların yüzde 80 onayı gerekiyor.

Ekim ayının başı itibarıyla bu değişiklikler halen Devnet üzerinde test ediliyor. Tam dağıtım için gerekli olan yüzde 80 doğrulayıcı onayı henüz bekleniyor.

Piyasa oylama sonucunu önceden fiyatladı

Piyasa tarafında ise hareket oylama tamamlanmadan önce başladı. TradingView verilerine göre CPOOL, yaklaşık 0,013 ile 0,020 dolar arasındaki bir yıllık birikim bandını yukarı kırdı ve 0,036554 dolara kadar yükseldi. Fiyat, orta vadeli hareketli ortalama olan 0,028192 doların da üzerine çıktı.

2026’nın dördüncü çeyreğindeki varlık değişimi yaklaşırken alıcıların izlediği en yakın önemli bölge 0,101003 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviye uzun vadeli ana eşik olarak değerlendiriliyor.