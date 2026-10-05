Peter Brandt, XRP için 1,6572 dolar seviyesine dikkat çekiyor

Deneyimli yatırımcı Peter Brandt, paylaştığı grafikle XRP’de son fiyat yapısına dikkat çekti. Grafikte kahve fincanı görseline de yer veren Brandt, varlıkta fincan kulp benzeri bir devam formasyonunun oluşabileceğine işaret etti. İzlenen ana seviye ise 1,6572 dolar olarak öne çıktı.

Fiyat yapısında kritik eşik öne çıkıyor

XRP, son dönemde 1,00 dolar civarındaki ağustos diplerinden toparlanarak yaklaşık 1,52 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yapının ilk bölümü, ağustosta görülen güçlü yükselişle oluştu ve fiyatı 1,70 dolara yaklaştırdı. Ardından gelen geniş çaplı düzeltme, XRP’yi eylül ortasında 1,27 dolar bölgesine geri çekti.

Sonraki toparlanma ise teknik görünüm açısından daha fazla öne çıkıyor. XRP kısa sürede yeniden 1,60 ile 1,65 dolar aralığına yöneldi ve ardından 1,50 dolar çevresinde yatay seyre geçti. Bu sıkışma alanı, fincan kulp yapısının kulp kısmı olarak değerlendiriliyor. Ancak 1,6572 dolar aşılmadığı sürece formasyonun teyit aldığı söylenemiyor.

Peter Brandt’ın grafiğinde öne çıkan ana mesaj, XRP’de fincan kulp benzeri bir yapının izlenebileceği, ancak 1,6572 dolar geçilmeden bunun doğrulanmış bir sinyal olarak görülmemesi gerektiği yönünde şekilleniyor.

Teknik göstergeler görünümü destekliyor

Günlük grafik, olumlu senaryoyu tamamen dışlamayan bir tablo sunuyor. XRP, kısa vadede 1,45 dolar civarında bulunan desteklerin ve 1,35 ile 1,40 dolar bandındaki daha uzun vadeli hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Eylül boyunca fiyatı baskılayan aşağı yönlü trend çizgisinin kırılmış olması da teknik görünümde önemli bir değişime işaret ediyor.

Momentum tarafında da nispeten dengeli bir görünüm var. RSI göstergesi, ağustostaki sert yükseliş sırasında görülen aşırı alım bölgesine dönmüş değil. Bu durum, yeni bir yükseliş dalgası başlaması halinde alıcılar için hala alan bulunduğunu düşündürüyor.

Mini sözlük: RSI, Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen teknik göstergedir. Fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçmek için kullanılır; genel olarak aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini değerlendirmeye yardımcı olur.

Satıcıların savunduğu bölge izleniyor

Buna karşılık 1,65 ile 1,66 dolar aralığı hala belirleyici engel olarak görülüyor. XRP bu bölgede birkaç kez üst fitil oluşturdu ve bu durum satıcıların burada aktif kaldığını gösterdi. Günlük kapanış bazında 1,6572 doların üzerinde net bir kırılma yaşanması halinde, ağustostaki 1,70 dolar zirvesi yeniden gündeme gelebilir. Böyle bir tabloda 2,00 dolar seviyesi de psikolojik açıdan daha yakından izlenebilir.

XRP’nin 1,65 dolar bölgesini aşamaması halinde mevcut yatay bant hareketinin sürmesi beklenebilir; bu durumda 1,48 ile 1,50 dolar aralığı ilk destek alanı olarak öne çıkıyor.

Yukarı yönlü kırılmanın gelmemesi durumunda XRP’nin mevcut bant içinde kalma olasılığı güçlenebilir. İlk destek bölgesi 1,48 ile 1,50 dolar aralığında bulunurken, bunun altında 1,45 dolar seviyesi izleniyor. Bu alanların kaybedilmesi, gelişmekte olan kulp yapısını zayıflatabilir ve fiyatı yeniden 1,35 ile 1,40 dolar bandına açık hale getirebilir.

Şimdilik Brandt’ın paylaştığı görünüm, kesinleşmiş bir teknik sinyalden çok tetikleyici seviyesini bekleyen bir kurulum niteliği taşıyor. Kısa vadede piyasanın odağında 1,65 dolar eşiği bulunuyor.