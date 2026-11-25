Binance, hisse işlemlerindeki platform ücretini 0,35 dolardan 0,17 dolara indirirken beş yeni bStocks tokenini marjin işlemlerinde teminat olarak kullanıma açıyor. Binance Wallet’a fiziksel koleksiyon kartlarının dijital sertifikalarını sunan Gacha özelliği eklenirken Earn tarafında da süreli getiri ve ödül kampanyaları duyuruldu.

Hisse işlemlerinde ücret tarifesi değişiyor

25 Kasım saat 11.00’den itibaren Türkiye saatiyle uygulanacak tarifede, platform ücreti 0,17 dolara düşüyor. Spread ücreti ise standart kullanıcılar ile VIP 3 arasındaki hesaplarda yüzde 0,05, VIP 4-7 grubunda yüzde 0,04 ve VIP 8-9 grubunda yüzde 0,01 olacak.

Her emir için platform ücreti ile spread ücretinden yalnızca yüksek olan tahsil edilecek. İki ücret birlikte alınmayacak.

Örneğin yüzde 0,05 spread uygulanan standart bir kullanıcı, 1.000 USDC’lik işlemde 0,50 USDC ücret ödeyecek. İşlem büyüklüğü 200 USDC olduğunda hesaplanan spread 0,10 USDC’de kalacağı için 0,17 dolarlık platform ücreti uygulanacak.

Beş bStocks tokeni teminat kapsamına giriyor

Binance, 25 Kasım saat 15.00’te Türkiye saatiyle Cross Margin, Portfolio Margin ve Portfolio Margin Pro kapsamında beş bStocks tokenini uygun teminat varlıklarına ekleyecek. İlgili işlem çiftleri de marjin işlemlerine açılacak.

Yeni varlıklar; iShares Future AI & Tech ETF (ARTYB), Freedom Holding Corp (FRHCB), iShares Bitcoin Trust (IBITB), iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGVB) ve iShares Semiconductor ETF (SOXXB) olacak.

Uygun kullanıcılar bu tokenleri marjin işlemlerinde teminat göstererek teminat seçeneklerini genişletebilecek.

Binance Wallet’ta fiziksel koleksiyon kartlarına erişim

Binance Wallet, Renaiss Protocol entegrasyonuyla Gacha adlı paket açma özelliğini sunuyor. Kullanıcılar, belirli bir bedel ödeyerek paket açıyor ve profesyonel olarak derecelendirilmiş gerçek bir fiziksel koleksiyon kartını ortaya çıkarıyor.

Cüzdanda tutulan varlık, fiziksel kartın zincir üzerindeki dijital sertifikası oluyor. Sertifikanın doğrulanması BNB Smart Chain üzerinden yapılabiliyor.

Earn kampanyalarında USDe ve USDC öne çıkıyor

Yield Arena kapsamındaki süreli tekliflerde, en az 0,01 USDe’yi 24 saat tutan uygun kullanıcılar 30 Kasım’a kadar yıllıklandırılmış yüzde 10’a varan getiri oranından yararlanabiliyor. Bu orana yüzde 4,75’lik ek kademeli APR de dahil.

USDC Esnek Ürünleri’ne katılan kullanıcılar için 11 Aralık’a kadar ek kademeli getiri dahil yüzde 4,5’e varan APR sunuluyor. VIP kullanıcılar, yatırdıkları ilk 50 bin USDC için yüzde 5,5’e varan APR’den yararlanabiliyor. Bu oranlar yıllıklandırılmış olup kampanya süresince aynı oranda kazanç elde edileceği anlamına gelmiyor.

Simple Earn sıralamasına katılımını onaylayıp ETH Esnek Ürünleri ile SXT Esnek veya Kilitli Ürünleri’ne katılan kullanıcılar, 4 Aralık’a kadar toplam 300 bin dolar değerindeki SXT ödüllerini paylaşabiliyor.

Dual Investment tarafında ise VIP kullanıcılara özel 40 bin USDC’lik ödül havuzu bulunuyor. 4 Aralık’a kadar süren kampanyada 5.888 USDC’ye kadar ödül kazanma imkanı sunuluyor.

Duyurular, Binance’in hisse bağlantılı ürünlerde işlem ve teminat seçeneklerini genişlettiğini gösteriyor. Yeni ücret tarifesinin işlem başına etkisi emir büyüklüğü ve VIP seviyesine göre değişirken Earn kampanyalarında öne çıkan oranları değerlendirirken yıllıklandırılmış getiri ile sınırlı kampanya süresini birlikte dikkate almak gerekiyor.