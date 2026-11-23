ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay Binance’tan çalınan 6 milyar doları aşan kripto varlıkların geri alınması için yeni bir hukuki süreç başlattı. Bakanlık, 23 Kasım tarihli açıklamasında, Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının ele geçirdiği 1,1 milyar dolardan fazla kripto varlık için sivil müsadere davası açtığını duyurdu.

1,1 milyar dolarlık USDC hedef alındı

Dosyanın odağında, Circle tarafından ihraç edilen ve ABD dolarına 1:1 sabitlenen stabilcoin USDC bulunuyor. ABD Adalet Bakanlığı, söz konusu varlıkların Binance’tan çalındığını ve daha sonra Kuzey Koreli siber suçlular tarafından aklanmaya çalışıldığını öne sürdü.

Mini sözlük: Sivil müsadere, suçla bağlantılı olduğu ileri sürülen mal varlıklarının ceza mahkumiyeti olmadan mahkeme kararıyla devlete geçirilmesini amaçlayan hukuki süreçtir. USDC ise değeri ABD dolarına sabitlenmeye çalışan, yaygın kullanılan bir stabilcoindir.

Yetkililer, bu varlıkların ay başında alınan bir tedbir kararıyla daha önce dondurulduğunu bildirdi. Yeni mahkeme başvurusuyla birlikte, bu fonların kalıcı olarak geri kazanılmasına yönelik süreç bir adım daha ilerledi.

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, kamu kurumları ile özel sektör arasındaki hızlı eşgüdüm sayesinde çalınan varlıkların büyük bölümünün sistem dışına çıkarılmasının önüne geçildiğini vurguladı.

Ekim saldırısının ardından 2,9 milyar dolarlık adım

ABD makamları, 29 Ekim’de gerçekleştiği belirtilen saldırının ardından şimdiye kadar 2,9 milyar dolardan fazla kripto varlığın dondurulmasına, el konulmasına veya iadesine yardımcı olduklarını açıkladı. Bu tutar, Binance’tan çalındığı belirtilen 6 milyar doların üzerindeki toplam meblağın yaklaşık yarısına karşılık geliyor.

Ancak yetkililer, bu miktarın ne kadarının doğrudan Binance’a geri verildiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Buna karşın dosyada yer alan son başvuru, özellikle 1,1 milyar dolarlık bölümün yargı yoluyla geri alınmasına odaklanıyor.

Yetkililer para aklama yöntemlerine işaret etti

ABD’li yetkililer, Kuzey Kore bağlantılı grupların çalınan dijital varlıkları gizlemek için karmaşık para aklama yöntemleri kullandığını da kaydetti. FBI Siber Şube Operasyon Direktörü Brett Leatherman, bu yapıların yasa dışı faaliyetlerine kaynak yaratmak için çalınan kripto varlıkları farklı yöntemlerle fonlara dönüştürdüğünü aktardı.

Saldırının ardından soruşturma birimlerinin çalınan fonların izini hızla sürdüğü ve kripto hizmet sağlayıcılarıyla temas kurarak yeni transferleri engellemeye çalıştığı belirtildi. ABD Gizli Servisi de bazı çalıntı varlıkların saldırıdan dakikalar sonra tespit edilip dondurulduğunu açıkladı.

ABD Gizli Servisi Özel Ajanı Todd Bratz, saldırıyı düzenleyen kişilerin kolluk kuvvetlerinden kaçabileceklerini düşündüğünü, ancak bunun mümkün olmadığını gördüklerini söyledi.

Binance, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak işlem hacmi bakımından sektörün merkezinde yer alıyor. Bu nedenle saldırı sonrası atılan adımlar, yalnızca kayıp varlıkların takibi açısından değil, kamu otoriteleri ile kripto şirketleri arasındaki iş birliğinin kapsamı bakımından da yakından izleniyor.