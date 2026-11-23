Michael Saylor’ın yönetimindeki Strategy, kripto para piyasasındaki sert düşüşe rağmen Bitcoin alımlarını sürdürdü. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu bildirimde 457 BTC satın aldığını açıkladı. Bu alım için toplam 29,6 milyon dolar harcandı ve ortalama alış fiyatı Bitcoin başına 64.898 dolar oldu.

Alımlar düşen fiyatlarla devam etti

Son işlemle birlikte Strategy’nin toplam Bitcoin varlığı yaklaşık 851.305 BTC’ye yükseldi. Bu miktar, Bitcoin’in 21 milyon adetlik azami arzının yüzde 4’ünden fazlasına karşılık geliyor. Şirketin bugüne kadar yaptığı toplam harcama 64,23 milyar dolara ulaştı. Ortalama maliyet ise Bitcoin başına 75.446 dolar seviyesinde bulunuyor.

Strategy, son haftalarda alımlarını giderek daha düşük fiyatlardan gerçekleştirdi. Şirket 2 Kasım’da 811 BTC’yi 65,5 milyon dolara ve ortalama 80.846 dolardan aldı. 9 Kasım’da 1.036 BTC için 81,9 milyon dolar ödedi, bu işlemde ortalama fiyat 79.012 dolar oldu. 16 Kasım’da ise 485 BTC, 33,4 milyon dolar karşılığında ve ortalama 68.887 dolardan portföye eklendi.

Tarih Alınan BTC Ortalama fiyat 2 Kasım 811 BTC 80.846 dolar 9 Kasım 1.036 BTC 79.012 dolar 16 Kasım 485 BTC 68.887 dolar Son alım 457 BTC 64.898 dolar

Böylece Strategy son dört haftada toplam 2.789 BTC topladı. Bu alımların toplam büyüklüğü 210,4 milyon dolara ulaştı. Buna karşın alım tutarlarında belirgin bir küçülme görüldü. Son 29,6 milyon dolarlık işlem, iki hafta önce duyurulan 81,9 milyon dolarlık alımdan yaklaşık yüzde 64 daha düşük kaldı.

Strategy, son dört haftada yaptığı alımlarda Bitcoin’i kademeli olarak daha düşük seviyelerden toplamayı sürdürdü.

Maliyet geriledi, zarar baskısı sürdü

Şirketin son alımları ortalama maliyeti sınırlı biçimde aşağı çekti. Buna göre toplam Bitcoin varlığının ortalama edinim fiyatı 75.452 dolardan 75.446 dolara indi. Düşüş, Bitcoin başına yalnızca 6 dolar oldu.

Buna rağmen Strategy’nin bilançosundaki gerçekleşmemiş zarar baskısı devam ediyor. Bitcoin 21 Kasım’da 55.130 dolara kadar gerileyerek Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Ardından fiyat yeniden 61.000 doların üzerine çıktı, ancak bu toparlanma şirketin toplam maliyetinin halen altında kaldı.

Strategy, yazılım faaliyetleriyle tanınan ancak son yıllarda bilançosunu büyük ölçüde Bitcoin odaklı bir yapıya dönüştüren ABD merkezli bir şirket olarak öne çıkıyor. Michael Saylor da şirketin Bitcoin stratejisinin en görünür savunucuları arasında yer alıyor.

Son alım, Strategy’nin 2 Kasım’daki işlemine kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha düşük bir ortalama fiyatla gerçekleşti.

Hisse satışıyla kaynak sağlandı

Şirket aynı dönemde sermaye tarafında da adım attı. Son raporlama döneminde yaklaşık 1,93 milyon adet adi hisse satışı yapıldı ve buradan net 176,7 milyon dolar gelir elde edildi. Strategy’nin bu kaynakların bir bölümünü tercihli menkul kıymetlerini desteklemek için kullandığı da bildirildi.

Bu tablo, Strategy’nin piyasa gerilemesine rağmen Bitcoin biriktirme politikasını koruduğunu gösterirken, düşen fiyatların şirketin bilançosunda baskı oluşturmaya devam ettiğine işaret ediyor.