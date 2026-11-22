Kraken’in Kanada doları işlem çiftlerinde cuma gecesi başlayan sert satışlar, BTC/CAD paritesini cumartesi sabahı 24.250 Kanada dolarına kadar indirdi. Bu seviye, Kanada Merkez Bankası’nın cuma günkü 1,4325 USD/CAD kuruna göre yaklaşık 17.000 ABD dolarına karşılık geldi. Daha sonra parite toparlandı ve pazar günü Kraken’de 86.236 Kanada doları seviyesinde işlem gördü.

Satış baskısının kaynağına ilişkin açıklama

Blockstream CEO’su Adam Back, düşüşün Kraken’in yerel USD/CAD spot döviz piyasasında faaliyet gösteren piyasa yapıcının likidite sorunu yaşamasıyla başladığını söyledi. Back, X üzerindeki açıklamasında, piyasa yapıcının piyasa kurundan koptuğunu ve bunun Kanada doları fiyatlamasını bozduğunu belirtti. Blockstream, Bitcoin altyapısı ve kurumsal kripto çözümleri geliştiren bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.

Adam Back, Kraken’deki asıl sorunun Bitcoin fiyatı değil, USD/CAD piyasasında Kanada dolarının hatalı fiyatlanması olduğunu, bu nedenle yerel fiyatların küresel piyasalardan ayrıştığını ifade etti.

Back, ilk değerlendirmesinde Kanada dolarının iskontolu hale geldiğini söylese de daha sonra başka bir kullanıcının düzeltmesine katıldı. Buna göre, satış dalgası sırasında Bitcoin’in ABD doları fiyatı olağan seyrini korurken, Kanada doları Kraken içinde olması gerekenden daha değerli hale geldi. Bu durum, Kanada doları taşıyan yatırımcıların bazı varlıkları görece ucuz alabilmesine yol açtı.

Arbitraj zinciri ve tasfiyeler

Back’e göre USD/CAD piyasa yapıcısının devre dışı kalması, Kanada dolarıyla Bitcoin almak isteyen tarafta alıcı eksikliğine neden oldu ve BTC/CAD paritesi bu yüzden sert geriledi. Normal şartlarda yatırımcıların arbitraj işlemleriyle bu farkı kapatabileceğini söyleyen Back, yerel fiyat bozulmasının zincirleme etki yarattığını kaydetti.

Back, yerel ve hatalı fiyatın stop emirlerini çalıştırdığını, bazı yatırımcıların da bu nedenle tasfiye edildiğini aktardı.

Back ayrıca, Kanada dolarıyla ucuz Bitcoin alınabilmesinin USD/CAD tarafındaki hareketi de tetiklediğini, bu nedenle arbitraj amacıyla Kanada dolarına yüksek fiyat biçildiğini anlattı. Böylece önce BTC/CAD paritesinde, ardından döviz tarafında bozulma derinleşti.

Kraken’in açıklaması ve piyasa zemini

Kraken, cuma günü saat 20.00 UTC civarında Kanada doları işlem çiftlerinde yoğun satış baskısı başladığını ve bu çiftlerdeki fiyatların diğer piyasalara kıyasla belirgin biçimde gerilediğini açıkladı. Borsa, buna rağmen tüm emirlerin doğru şekilde işlendiğini, güvenlik ekiplerinin herhangi bir ihlal ya da ele geçirilmiş hesap bulgusuna rastlamadığını bildirdi.

Söz konusu dalga, Bitcoin’in cuma günü 59.370 dolara kadar inerek 2 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini görmesiyle aynı döneme denk geldi. CoinGlass verilerine göre aynı 24 saat içinde kripto piyasasında toplam 1,57 milyar dolarlık tasfiye gerçekleşti. Bunun 1,43 milyar dolarlık bölümünü uzun pozisyonlar oluşturdu.

Kraken’deki anlık kopuş, daha geniş piyasa satışlarıyla aynı zamana denk gelse de hem borsanın hem de Back’in açıklamaları, Kanada doları çiftlerindeki sıra dışı hareketin yerel piyasa yapısı ve döviz tarafındaki fiyatlama bozulmasıyla bağlantılı olduğuna işaret etti.