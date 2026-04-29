Çekya Merkez Bankası, rezervde Bitcoin tutma fikrini tartışıyor

Çekya Merkez Bankası görüşleri, Bitcoin’i ülkenin resmi rezerv varlıklarına dahil etme olasılığını tartışmaya açtı. Bankanın Başkanı Aleš Michl, Las Vegas’ta düzenlenen Bitcoin 2026 konferansında yaptığı sunumda, merkez bankalarının hızla değişen piyasa koşulları karşısında rezerv bileşimlerini yeniden değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Bu yaklaşımla birlikte bankada yürütülen iç araştırmaların, Bitcoin’in geleneksel varlıklarla nasıl bir ilişki gösterdiğine odaklandığı aktarıldı.

Çekya Merkez Bankası’nın Bitcoin değerlendirmesi

Aleš Michl, Çekya Merkez Bankası’nın 180 milyar dolar büyüklüğünde döviz rezervine sahip olduğunu ve bunun, ülkenin toplam milli gelirinin yaklaşık yüzde 44’üne denk geldiğini belirtti. Rezerv dağılımında çeşitliliği sağlamak için sadece tahvil ya da altın gibi klasik enstrümanların yeterli olmayabileceğine dikkat çekti. Bu kapsamda, Bitcoin’in rezerv performansı üzerindeki etkileriyle ilgili verileri de kamuoyu ile paylaştı.

Bankanın yayımladığı çalışmaya göre, rezervin yüzde 1’inin Bitcoin’e ayrılması, beklenen getirileri artırabiliyor ve toplam riski ciddi biçimde yükseltmeden çeşitlendirmeye katkı sunuyor. Araştırmada, Bitcoin’in diğer rezerv varlıklarıyla düşük korelasyona sahip olmasının bu sonucu desteklediği kaydedildi.

Aynı inceleme, geçmişte altın ve Bitcoin’in döviz rezervlerindeki yerini karşılaştıran öncül çalışmaları geliştirmiş oldu. Ayrıca, Bitcoin’in daha düşük sermaye gereksinimiyle hisse senedinden daha iyi getiri sağlayabileceği belirtildi. Ancak elde edilen bulgular, geleceğe yönelik öngörüler yerine ağırlıklı olarak geçmiş veri analizlerine dayanıyor.

AB’nin yaklaşımına karşı yeni bir tartışma

Çekya Merkez Bankası Başkanı Aleš Michl’in açıklamaları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın rezervlerde Bitcoin’e yer verilmemesi gerektiği yönündeki görüşüne karşıt bir pozisyon sunuyor. Lagarde’ın, rezervlerin güvenli, likit ve sağlam varlıklardan oluşması gerektiğini savunduğu biliniyor; Michl ise sunumunda, Bitcoin lehine rakamsal veriler ve piyasa gerçeklerinden örnekler sundu.

“Bitcoin’in rezerv fonksiyonunu göz ardı etmek merkez bankaları açısından artık tartışmalı hale geldi. Devam eden işlem akışı ve karşı taraf riskinin bulunmaması, Bitcoin’in rezervlerde değerlendirilebilir olması için önemli gerekçeler yaratıyor.”

Bu değerlendirmeler sırasında Çek Bitcoin topluluğu ile Merkez Bankası’nın bakış açısı arasında da bir bağ kuruldu. Tartışmalar, Bitcoin’in rezerv portföyünde oynayabileceği role yeni bir boyut kazandırdı.

Test aşamasından resmi tartışmaya

Çekya Merkez Bankası, kripto varlıklarla ilgili test portföylerini daha önce uygulamış; Bitcoin bu portföyde yer alsa da resmi rezervler arasında değerlendirilmemişti. Şimdi ise Michl’in son değerlendirmesiyle Bitcoin, altın ve hisse senedi gibi yerleşik varlıklarla birlikte resmi rezerv politikalarında gündeme geliyor.

Bununla beraber, banka henüz Bitcoin tahsisine temkinli yaklaşıyor. Yapılan ayrı bir incelemede, altın rezervlerinin 67,2 ton olduğu ve 100 tonluk hedefe doğru artış sürdüğü ifade edildi. Ayrıca, altın payının yükseltilmesinin de toplam risk-getiri dengesini radikal şekilde değiştirmediği kaydedildi.

Aynı dönemde, Bitcoin ile ilgili en önemli sınırlamanın ise fiyat oynaklığı ve korelasyonların zaman içinde değişkenlik göstermesi olduğuna işaret edildi. Finansal özelliklerinin dalgalanabilir olması nedeniyle bankanın rezerv stratejilerinde Bitcoin’e temkinli yaklaştığı belirtildi.

Sonuç olarak, Bitcoin Çekya Merkez Bankası’nda aktif rezerv olarak yer almamakla birlikte, artık resmi portföy çeşitlendirme tartışmalarında mantıklı bir seçenek olarak masaya yatırılıyor. Bu durum, merkez bankalarının geleneksel rezerv yönetiminde yeni bir sayfa açabileceğinin işareti olarak görülüyor.