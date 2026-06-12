USDC’de 4,397 milyarlık dev transfer gerçekleşti! Piyasa bu hamlede neyi izliyor?

Circle’ın HyperEVM üzerinden Coinbase bağlantılı bir cüzdana 4,397 milyar USDC göndermesi, kripto piyasasında dikkatleri yeniden stabilcoin akışlarına çevirdi. Zincir üstü veri platformu Arkham, bu işlemi şimdiye kadar kaydedilen en büyük tekil USDC transferi olarak tanımladı.

Transferin odağında Coinbase ve Hyperliquid yer aldı

Söz konusu hareketin sıradan bir borsa yatırması olmadığı belirtiliyor. Aktarılanlara göre transfer, Coinbase’in Hyperliquid ekosistemindeki resmi USDC hazine dağıtım rolüyle bağlantılı görünüyor. Bu durum, işlemin doğrudan satış baskısı yaratmasından çok hazine ve likidite koordinasyonuna işaret ediyor.

Circle’dan çıkan fonların CoreDepositWallet adresinden Coinbase bağlantılı bir hazine cüzdanına gönderildiği ifade edildi. İşlemin büyüklüğü, zincir üstü takip panellerinde kısa sürede öne çıktı ve yatırımcıların dikkatini çekti.

Arkham, Circle’ın HyperEVM üzerinde Coinbase’e 4 milyar dolar gönderdiğini ve bunun şimdiye kadarki en büyük USDC işlemi olduğunu duyurdu.

Coinbase, ABD merkezli en büyük kripto varlık platformlarından biri olarak saklama, alım satım ve altyapı hizmetleri sunuyor. Şirketin Hyperliquid için üstlendiği bu görev, stabilcoin likiditesinin yönetiminde daha merkezi bir rol oynayabileceğine işaret ediyor.

Hyperliquid tarafında ise USDC, spot işlemler, sürekli vadeli kontratlar, teminat yapısı ve iç uzlaşma süreçlerinde temel varlıklardan biri olarak kullanılıyor. Bu nedenle büyük ölçekli bir USDC transferi, yalnızca cüzdan hareketi değil, aynı zamanda işlem altyapısına dönük bir hazırlık olarak da değerlendirilebilir.

Mini sözlük: HyperEVM, Hyperliquid ekosisteminde Ethereum uyumlu akıllı sözleşmelerin çalıştırılabildiği yürütme katmanını ifade eder. EVM uyumluluğu, Ethereum için geliştirilen uygulamaların benzer altyapıda daha kolay taşınmasına imkan tanır.

USDC’nin uzlaşma rolü daha görünür hale geldi

Haberde öne çıkan bir diğer nokta, Coinbase’in Hyperliquid’de Aligned Quote Asset çerçevesi kapsamında resmi USDC hazine dağıtıcısı haline gelmesi oldu. Bu yapının, ekosistem genelinde USDC’yi tercih edilen uzlaşma varlığı olarak güçlendirmeyi amaçladığı aktarılıyor.

Böyle bir düzenleme, kullanıcıların işlem öncesinde farklı stabilcoinler arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltabilir. Aynı zamanda likiditenin tek bir varlık etrafında yoğunlaşması, piyasa verimliliğini destekleyebilir.

Coinbase, bu modelin USDC çevresinde daha yoğun bir likidite yapısı oluşturabileceğini belirtti. Circle’ın da HyperEVM üzerindeki yerel USDC ve zincirler arası transfer altyapısıyla teknik destek sunduğu kaydedildi.

Piyasa neden bu tür hareketleri yakından izliyor?

Kripto piyasalarda büyük stabilcoin transferleri genellikle yakından takip ediliyor çünkü bu akışlar, görünür işlem hacmi artmadan önce likiditenin hangi alana yönlendirildiğine dair sinyal verebiliyor. Fonların borsalara, borç verme piyasalarına ya da yeni işlem alanlarına kayması, sonraki piyasa hareketleri açısından önem taşıyabiliyor.

Bununla birlikte, her büyük transferin hemen alım ya da satım baskısı yaratması beklenmiyor. İhraççılar ve borsalar zaman zaman hazine dengesi kurmak, saklama yapısını ayarlamak veya likidite desteği sağlamak için de benzer büyüklükte transferler gerçekleştirebiliyor.

Bu işlem de ilk aşamada daha çok altyapı ve hazine yeniden dengelenmesi olarak görülüyor. Ayrıca Native Markets’in USDH stabilcoininde planlanan geçiş süreci sırasında kullanıcıların USDH’yi ücretsiz biçimde USDC’ye çevirmeye devam edebileceği bilgisi de paylaşıldı.