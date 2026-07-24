Coinbase, yapay zeka ajanlarına USDC ile ödeme kanalını açtı

Coinbase, işletmelere yönelik platformunda otonom yapay zeka ajanlarından USDC ile ödeme kabul edilmesini sağlayan yeni bir özelliği 23 Temmuz 2026’da duyurdu. Şirket ayrıca ajanlara yönelik alım satım komutları ile x402 ödemelerini çevrim içi hizmetlere entegre etmeyi kolaylaştıran bir geliştirici kiti de kullanıma sundu.

İşletmeler için yeni ödeme akışı

Bu haftadan itibaren Coinbase üzerindeki işletmeler, yapay zeka ajanlarından gelen USDC ödemelerini tek hesap üzerinden alabilecek. Altyapı, işlemlerin kabulü, takibi, mutabakatı ve nakde çevrilmesini aynı sistem içinde topluyor. Şirket, internet üzerinde kullanım başına ödeme modelini x402 desteğiyle yürüttüğünü aktardı.

Coinbase, bu özelliği artan otomatik internet trafiğine yanıt olarak geliştirdi. Şirketin verdiği bilgiye göre haziran ayında Base sayfalarında otomatik ziyaretler ilk kez insan trafiğini geride bıraktı. Base, Coinbase tarafından geliştirilen Ethereum tabanlı bir katman 2 ağı olarak biliniyor.

Coinbase, mevcut ödeme sistemlerinin insan müdahalesi gerektirdiğini ve bu nedenle otonom yazılımlarla verimli çalışmadığını vurguladı.

İşletmeler, ajanlarla ilgili işlemleri diğer ödeme faaliyetleriyle birlikte yönetebilecek. Kullanılmayan ve ödüle uygun USDC bakiyeleri için platformda yıllık %3,35 oranında getiri göründüğü belirtildi. Bu oranın bölgeye göre değişebileceği ve zaman içinde güncellenebileceği de kaydedildi.

Şirket, bu düzen içinde USDC ödemelerinde geri ödeme riski bulunmadığını belirtiyor. Coinbase, işletmeler ile müşterileri arasındaki işlemlere doğrudan taraf olmuyor. Erişim ise ürünün kullanılabilirliğine, kullanıcı konumuna ve platform koşullarına bağlı olacak.

Başlık Detay Duyuru tarihi 23 Temmuz 2026 Ödeme varlığı USDC Ödül oranı %3,35 yıllık

Ajan ürününe alım satım komutları eklendi

Güncellemeyle birlikte Agents ürününe gerçek zamanlı piyasa görünümü ve koşullu işlem özellikleri de eklendi. Bir ajan, emir akışını izleyebiliyor, varlıkların emir defterini inceleyebiliyor, fiyat ve hacim verilerini takip edebiliyor. Kullanıcılar da alım, satım ve emir iptali için belirli koşullar tanımlayabiliyor.

Coinbase Developer Platform, CDP x402 yazılım geliştirme kitini de yayımladı. Bu kit, API’lere, Model Context Protocol sunucularına veya web servislerine eklendiğinde ajan ödemelerini mümkün hale getiriyor. Şirket, seçilmiş altyapı ve uzantıların ek ödeme ara katmanı kurulumuna ayrılan süreyi azaltacağını kaydetti.

x402 standardı daha geniş kullanıma açılıyor

x402 protokolü, ödemeler için HTTP 402 Payment Required yanıt kodunu uyguluyor. Böylece bir hizmet, kaynaklarını kullanmaya çalışan yapay zeka ajanına doğrudan ödeme talebi iletebiliyor. Ajan da stabilcoin ile ödemeyi onaylayıp doğrulama bilgisiyle isteği yeniden gönderebiliyor.

Mini sözlük: x402, internet servislerinin makine tabanlı kullanıcılardan otomatik ödeme talep etmesini sağlayan açık bir standarttır. Sistem, ödeme isteği, stabilcoin yetkisi ve ödemenin tamamlandığına dair kanıtı tek süreçte birleştirir.

Coinbase, açık x402 standardını Mayıs 2025’te tanıtmıştı. Amazon da Mayıs 2026’da Bedrock Agent Core Payments içinde x402 desteğini devreye aldı. Bu adım, uyumlu ajanların USDC ile satın alma işlemi yapabilmesinin önünü açtı.

Şirket, yeni güncellemelerin fon kabul eden işletmeler, finansal ajanlarını yöneten bireyler ve ajan tabanlı hizmetler geliştiren yazılımcılar için ayrı kullanım alanları oluşturduğunu aktardı.

Coinbase, işletmelere yönelik bu özellikle beklenen ödeme hacmine ilişkin herhangi bir rakam paylaşmadı.