HYPE kritik destek sınavında, ETF çıkışları baskıyı artırıyor

Hyperliquid’in tokenı HYPE, zayıflayan işlem hacmi ve spot ETF tarafındaki çıkışların gölgesinde kritik bir teknik eşiğe geldi. Analistler, 24 Temmuz 2026 Cuma günü alıcıların haftalık yapıda öne çıkan destek bölgelerini koruyup koruyamayacağını izledi. Bu bölgelere verilecek tepkinin, fiyatın kısa vadeli yönünde belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Fiyat ve hacimde gerileme öne çıktı

HYPE haber hazırlanırken 58,78 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatteki değer kaybı %0,67 olurken günlük işlem hacmi de %11,26 düşüşle 343,39 milyon dolara indi. Son yedi günde fiyat yaklaşık %3 geriledi. Hyperliquid, zincir üstü türev işlemlere odaklanan bir ekosistem olarak biliniyor ve HYPE bu yapının yerel tokenı olarak kullanılıyor.

Piyasadaki bu geri çekilme, bazı yatırımcılar tarafından zayıflık işareti olarak görülse de farklı bir okuma da öne çıkıyor. Analist Crypto Patel, mevcut yapının yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi öncesinde görülen kurumsal birikim düzenine benzediğini savunuyor.

Crypto Patel, son geri çekilmeyi düşüş trendinin başlangıcı değil, piyasa likiditesinin yeniden dengelendiği bir ara düzeltme olarak değerlendiriyor.

Teknik seviyelerde iki bölge izleniyor

Patel’in değerlendirmesine göre haftalık grafikte 47 ile 54 dolar aralığında bir adil değer boşluğu bulunuyor. Buna ek olarak 38 ile 43 dolar bandı yükseliş yönlü emir bloğu olarak öne çıkıyor. Analist, 0,382 ve 0,5 Fibonacci düzeltme seviyelerinin de bu iki teknik alanla çakıştığına dikkat çekiyor.

Haftalık görünümde daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler korunmuş durumda. Bu nedenle mevcut geri çekilmenin, yapısal bir bozulmadan çok likidite temizliği niteliği taşıdığı düşünülüyor. Alıcıların bu kesişim bölgelerini savunması halinde HYPE’nin yeniden zirve testine yönelebileceği, fiyat keşfi sürerse 150 doların teknik hedef olarak gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Mini sözlük: Adil değer boşluğu, fiyatın çok hızlı hareket ettiği dönemlerde grafikte oluşan ve sonradan doldurulması izlenen boş alanı anlatır. Emir bloğu ise büyük alım ya da satım işlemlerinin yoğunlaştığı, bu nedenle destek veya direnç olarak izlenen fiyat bölgesidir.

Analistin makro görünümünde geçersizlik seviyesi 34 dolar olarak öne çıkıyor; haftalık kapanışın 0,618 Fibonacci düzeltmesinin altına inmesi halinde yükseliş senaryosu zayıflayabilir.

ETF tarafında çıkışlar dikkat çekti

SoSoValue verileri, 23 Temmuz’da HYPE spot ETF’inden günlük bazda 1,02 milyon dolarlık net çıkış yaşandığını gösterdi. Böylece kümülatif net giriş 300,64 milyon dolardan 299,62 milyon dolara geriledi. Son işlem seansının ardından toplam net varlık değeri 294,15 milyon dolar olarak kaydedildi.

ETF akışlarında önceki günlerde de dalgalı bir tablo görüldü. 22 Temmuz’da günlük net giriş ya da çıkış bildirilmedi. 21 Temmuz’da 698.040 dolarlık net çıkış kayda geçerken 17 Temmuz’daki çıkış 5,45 milyon dolara ulaştı. Bu tablo, kurumsal talebin kısa vadede istikrarlı bir görünüm sunmadığını ortaya koydu.

Göstergeler zayıf momentuma işaret etti

TradingView verilerine göre günlük grafikte Göreceli Güç Endeksi 40,41 seviyesinde bulunuyor. Endeksin hareketli ortalaması ise 44,49 ile daha yukarıda yer alıyor. RSI’nin 50 nötr seviyesinin altında kalması, alım iştahının sınırlı olduğuna işaret ederken 30 aşırı satım eşiğinin üzerinde kalması satış baskısının henüz aşırı uçta olmadığını gösteriyor.

MACD göstergesi de negatif bölgede kaldı. MACD çizgisi eksi 1,785 seviyesinde, sinyal çizgisi olan eksi 0,981’in altında seyretti. Histogram değeri ise eksi 0,804 olarak ölçüldü. Bu veriler, HYPE üzerindeki aşağı yönlü momentumun tamamen dağılmadığını ortaya koyuyor.