Kayıt Banner
HYPERLIQUID (HYPE)

Hyperliquid spot ETF’leri ilk altı günde Ethereum’u geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Hyperliquid spot ETF’leri altıncı günde rakiplerinin tamamını geride bıraktı.
  • Kurumsal girişler kısa sürede Ethereum ve Bitcoin’in önüne geçti.
  • Assistance Fund'ın yakım etkisi ve ETF talepleri arasında temel farklar var.
  • ⚡ Asıl kritik nokta, ilk günlerin heyecanının önümüzdeki haftalarda sürüp sürmeyeceği.
COINTURK
COINTURK

Hyperliquid için kısa süre önce piyasaya sürülen spot ETF’ler, ilk altı işlem gününde kurumsal talebin öne çıktığı dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. ETF’lere yönelik girişler, böylesine yenilikçi bir ürünün lansman sonrasında Ethereum’la kıyaslandığında beş günde daha yüksek seyretti. Sadece altıncı günde Hyperliquid ETF’leri, segmentteki diğer ürünlerin tümünü aşarak kurumsal yatırımcıların ilgisinin hızla arttığına işaret etti.

İçindekiler
1 Kurumsal İlgi ve Erken Rakamlar
2 Assistance Fund ile Alım Gücü Kıyaslaması
3 Kurumsal Talep ve Piyasa Dengesi

Kurumsal İlgi ve Erken Rakamlar

Piyasa değeri dikkate alındığında, Hyperliquid spot ETF’leri ilk altı günün üçünde Bitcoin’i de akış bakımından geride bıraktı. Ethereum ile yapışan karşılaştırmada ise beş gün boyunca daha fazla giriş kaydedildi. Solana ise bu yarış içinde daha iyi performans göstererek dört günde Hyperliquid’in üstünde kaldı.

Analistlerin özellikle üzerinde durduğu nokta, yeni bir varlığın piyasadaki köklü isimlerle bu kadar kısa sürede rekabete girmesi oldu. Analist Aletheia, altıncı işlem gününün sektör açısından belirleyici olduğunu aktardı; o gün Hyperliquid ETF’lerine yönelen para girişlerinin, diğer tüm benzer ürünlerden daha fazla gerçekleştiğini vurguladı.

Altıncı işlem gününde Hyperliquid spot ETF’lerine olan girişlerin mevcut rakiplerine açıkça fark attığı ve bu hareketin haftanın öne çıkan gelişmesi olduğu belirtildi.

Piyasada bu hareketin devam edip etmeyeceği özellikle izleniyor. ETF’lerin devreye girmesinden önce, HYPE tokenlarının önemli bir bölümü çeşitli hazine araçlarıyla satın alınmıştı. Böylece, yeni ETF talebinin eski satıcıların satış baskısına çarpmadan piyasada karşılık bulması mümkün oldu.

Mini sözlük: Spot ETF (Exchange Traded Fund) – Kripto paralarda bir varlığın gerçek piyasa fiyatını bire bir takip eden ve borsada anlık olarak işlem görebilen yatırım fonlarıdır. Spot ETF’ler, yatırımcıların ilgili kriptografik varlığı doğrudan almak yerine, borsadan al-sat yoluyla pozisyon açabilmesini kolaylaştırır.

Assistance Fund ile Alım Gücü Kıyaslaması

Hyperliquid ETF’leri, ilk altı işlem gününde Assistance Fund’ın aynı dönemde satın aldığı ve dolaşımdan çıkardığı (burn) HYPE miktarının 2,5 katı daha fazla alım gerçekleştirdi. Bu tablo, ETF’lerin piyasadaki etkin talebe doğrudan katkı sağladığını gösterdi.

Ancak Assistance Fund’ın yaptığı alımlar ile ETF talepleri arasında temel bir fark var. Fund, piyasadan aldığı HYPE’ı yakarak toplam arzı kalıcı şekilde düşürüyor. ETF’lerde ise doğrudan bir “yakım” olmadığı için, piyasadaki arz üzerinde bu türden kalıcı bir etki oluşmuyor.

ETF’lerin kısa zamanda Assistance Fund’ı geride bırakması, kurumsal ürünlerin piyasaya getirdiği hacmin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu iki talep kaynağının zamanla nasıl bir dengelenmeye gideceğini izlemeye başladı.

Analistlere göre, altı günlük periyot her ne kadar kısa bir dönem olsa da, ilk girişler genellikle “erken hareket eden” yatırımcılar tarafından şekillendiriliyor. Sonraki haftalarda talebin devam edip etmeyeceği asıl yönü ortaya çıkaracak.

Kurumsal Talep ve Piyasa Dengesi

ETF’ler yoluyla piyasaya yönelen yeni talep, dolaşımdaki HYPE varlıklarının daha farklı bir dağılımına yol açıyor. Eski satış baskısının azalması ve artan kurumsal ilgi, dengeleri kısa sürede değiştirebiliyor.

Piyasa gözlemcileri, bu tip yapılandırılmış ürünlerin var olan arz-talep ilişkisini hızla dönüştürdüğünü düşünüyor. Gelecek haftalar, Hyperliquid ETF’lerine olan ilginin sürdürülebilirliğini görünür kılacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

HYPE ilk kez ekim 2025 sonrası 50 doları geçti

A16z cüzdanları 9,18 milyon HYPE topladı 2026’da altıncı sıraya yükseldi

XRP kritik 1,30 dolar desteğinde tutunamazsa 2 dolar hedefi riske giriyor

HYPE 6 günde yüzde 24 yükseldi en yüksek seviyeye yaklaştı

HYPE fiyatı Bitwise ETF hamlesiyle gün içinde %3 yükseldi

Bitwise BHYP yönetim ücretlerinin %10’u ile HYPE alacak fiyat 44 doların üstüne çıktı

HYPE fiyatı 55 yükseliş potansiyeliyle rekor dirence yaklaştı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı A7A5, tokenleştirilen ruble ile günlük işlem hacminde zirve gördü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

A7A5, tokenleştirilen ruble ile günlük işlem hacminde zirve gördü
STABILCOIN
Securitize ilk çeyrekte rekor gelire ulaştı halka arz adımları hızlandı
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) Kripto Para
L2BEAT, Lighter’ın acil çıkış güvenliğini bağımsız doğrulama ile güçlendirdi
Ethereum (ETH)
Bnb kritik 634 dolar desteğini test ederken piyasa yön arayışında
BINANCE COIN (BNB)
Cardano’da 66,68 milyon ADA’lık büyük güvenlik oylaması gerçekleşti
Cardano (ADA)
Lost your password?