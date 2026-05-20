Hyperliquid spot ETF’leri ilk altı günde Ethereum’u geride bıraktı

Hyperliquid için kısa süre önce piyasaya sürülen spot ETF’ler, ilk altı işlem gününde kurumsal talebin öne çıktığı dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. ETF’lere yönelik girişler, böylesine yenilikçi bir ürünün lansman sonrasında Ethereum’la kıyaslandığında beş günde daha yüksek seyretti. Sadece altıncı günde Hyperliquid ETF’leri, segmentteki diğer ürünlerin tümünü aşarak kurumsal yatırımcıların ilgisinin hızla arttığına işaret etti.

Kurumsal İlgi ve Erken Rakamlar

Piyasa değeri dikkate alındığında, Hyperliquid spot ETF’leri ilk altı günün üçünde Bitcoin’i de akış bakımından geride bıraktı. Ethereum ile yapışan karşılaştırmada ise beş gün boyunca daha fazla giriş kaydedildi. Solana ise bu yarış içinde daha iyi performans göstererek dört günde Hyperliquid’in üstünde kaldı.

Analistlerin özellikle üzerinde durduğu nokta, yeni bir varlığın piyasadaki köklü isimlerle bu kadar kısa sürede rekabete girmesi oldu. Analist Aletheia, altıncı işlem gününün sektör açısından belirleyici olduğunu aktardı; o gün Hyperliquid ETF’lerine yönelen para girişlerinin, diğer tüm benzer ürünlerden daha fazla gerçekleştiğini vurguladı.

Altıncı işlem gününde Hyperliquid spot ETF’lerine olan girişlerin mevcut rakiplerine açıkça fark attığı ve bu hareketin haftanın öne çıkan gelişmesi olduğu belirtildi.

Piyasada bu hareketin devam edip etmeyeceği özellikle izleniyor. ETF’lerin devreye girmesinden önce, HYPE tokenlarının önemli bir bölümü çeşitli hazine araçlarıyla satın alınmıştı. Böylece, yeni ETF talebinin eski satıcıların satış baskısına çarpmadan piyasada karşılık bulması mümkün oldu.

Mini sözlük: Spot ETF (Exchange Traded Fund) – Kripto paralarda bir varlığın gerçek piyasa fiyatını bire bir takip eden ve borsada anlık olarak işlem görebilen yatırım fonlarıdır. Spot ETF’ler, yatırımcıların ilgili kriptografik varlığı doğrudan almak yerine, borsadan al-sat yoluyla pozisyon açabilmesini kolaylaştırır.

Assistance Fund ile Alım Gücü Kıyaslaması

Hyperliquid ETF’leri, ilk altı işlem gününde Assistance Fund’ın aynı dönemde satın aldığı ve dolaşımdan çıkardığı (burn) HYPE miktarının 2,5 katı daha fazla alım gerçekleştirdi. Bu tablo, ETF’lerin piyasadaki etkin talebe doğrudan katkı sağladığını gösterdi.

Ancak Assistance Fund’ın yaptığı alımlar ile ETF talepleri arasında temel bir fark var. Fund, piyasadan aldığı HYPE’ı yakarak toplam arzı kalıcı şekilde düşürüyor. ETF’lerde ise doğrudan bir “yakım” olmadığı için, piyasadaki arz üzerinde bu türden kalıcı bir etki oluşmuyor.

ETF’lerin kısa zamanda Assistance Fund’ı geride bırakması, kurumsal ürünlerin piyasaya getirdiği hacmin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu iki talep kaynağının zamanla nasıl bir dengelenmeye gideceğini izlemeye başladı.

Analistlere göre, altı günlük periyot her ne kadar kısa bir dönem olsa da, ilk girişler genellikle “erken hareket eden” yatırımcılar tarafından şekillendiriliyor. Sonraki haftalarda talebin devam edip etmeyeceği asıl yönü ortaya çıkaracak.

Kurumsal Talep ve Piyasa Dengesi

ETF’ler yoluyla piyasaya yönelen yeni talep, dolaşımdaki HYPE varlıklarının daha farklı bir dağılımına yol açıyor. Eski satış baskısının azalması ve artan kurumsal ilgi, dengeleri kısa sürede değiştirebiliyor.

Piyasa gözlemcileri, bu tip yapılandırılmış ürünlerin var olan arz-talep ilişkisini hızla dönüştürdüğünü düşünüyor. Gelecek haftalar, Hyperliquid ETF’lerine olan ilginin sürdürülebilirliğini görünür kılacak.