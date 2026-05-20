HYPE ilk kez ekim 2025 sonrası 50 doları geçti

Kripto piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilikle birlikte Hyperliquid platformunun HYPE isimli token’ı, ekim 2025’ten bu yana ilk kez 50 dolar eşiğini aştı. Token, böylece son haftalarda kaydettiği kazanımları pekiştirdi ve kripto piyasasında artan bir ilgi toplamaya devam etti.

HYPE fiyatı ve piyasa performansı

Son 24 saat içinde yüzde 4,7 yükselen HYPE, 50,62 dolar seviyesinden işlem gördü. Bu artış, özellikle ABD piyasalarının açılışıyla hız kazandı ve HYPE günün en fazla konuşulan token’larından biri haline geldi. Son bir hafta içinde yüzde 29’un üzerinde prim yapan token, son 3 ayda ise yüzde 80 değer kazandı. Şu an en aktif 15 kripto varlık arasında yer alıyor.

Platform üzerinde faaliyet gösteren büyük yatırımcıların (whale) yüzde 71’i HYPE üzerinde uzun pozisyonlarda. Buna karşın, bir büyük yatırımcının 75 milyon dolar tutarında kısa pozisyon açtığı da görülüyor.

Bitwise yatırım şirketinin CIO’su Matt Hougan, HYPE’ın piyasada hak ettiği değeri henüz bulmadığını ve sadece bir “perpetual borsa” olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Hougan, HYPE’ın geleneksel kripto platformlarından çok daha fazlası olduğunu belirtti.

Artan kurum ilgisi ve önemli anlaşmalar

Son dönemde HYPE’a olan güveni artıran gelişmeler arasında Coinbase ile yapılan yeni anlaşma ve kurumsal aktörlerin ilgisi öne çıkıyor. Coinbase iş birliğiyle HYPE’ın kullanımı ve platformun gelirleri dikkate değer şekilde artış gösterdi.

Dünyaca ünlü finans kuruluşu Goldman Sachs da “Hyperliquid Strategies, Inc.” adlı şirket aracılığıyla HYPE’a yatırım yapan kuruluşlara katıldı. Şirket 2026 ilk çeyrek verilerinde, ayrıca PURR isimli bir dijital varlıkta 3,32 milyon dolarlık bir pozisyona sahip olduğunu bildirdi.

Mini sözlük: Hyperliquid, merkeziyetsiz bir türev protokolü olup, kullanıcıların teminat karşılığı kaldıraçlı işlem yapmasına olanak tanır. Son dönemde ekosistem içindeki reel varlık (RWA) entegrasyonuyla kullanıcı tabanı hızla genişlemiştir.

Bu gelişmeler, bir yandan Hyperliquid’in geleneksel finans sektöründeki görünürlüğünü artırırken, diğer yandan da HYPE’a yönelik talebi daha istikrarlı hale getiriyor. 21 Shares tarafından çıkarılan Hyperliquid ETF’nin aktif olması da yatırımcı ilgisini büyütüyor.

HYPE ve kullanıcı trafiği

Platformda aylık yaklaşık 50 milyon dolar gelir elde ediliyor ve bunun yüzde 99’u HYPE geri alımları için kullanılıyor. Hyperliquid’de günlük kullanıcı sayısı 64 binin üzerine çıkarken, reel varlıkların oranı giderek artıyor ve HYPE ticaret hacmiyle yarışır seviyeye geliyor.

Açık pozisyon büyüklüğünde de dikkat çekici bir seviyeye ulaşıldı; 1,95 milyar dolar ile son altı ayın zirvesi görüldü. Bunun 1,2 milyar dolarlık kısmı doğrudan Hyperliquid platformunda bulunuyor ve bu da likiditede ciddi bir yoğunlaşmaya işaret ediyor.

Büyük yatırımcıların HYPE stratejileri

Whale hareketleri HYPE’ın fiyat dinamiklerinde anahtar rol oynuyor. 20 Mayıs itibarıyla 100 yüksek miktarlı uzun pozisyon, 82 adet de kısa pozisyon açılmış durumda. Bazı büyük yatırımcılar 15 milyon dolara ulaşan gerçekleşmemiş kazanç elde ederek dikkat çekiyor; son dönemde 8,1 milyon dolarlık HYPE birikimi yapan yatırımcılar da bulunuyor.

Ayrıca Garrett Jinn ile bağlantılı bir cüzdan, Binance borsasından 40 milyon dolarlık stablecoin çekip 10 milyon doları Hyperliquid’e aktararak HYPE birikimine yöneldi. Bu alımlar büyük ölçüde sessiz ilerliyor, çünkü sosyal medyada büyük bir hareketlilik görülmüyor.

HYPE, izinsiz alım-satım (permissionless trading) alanında öncü token’lardan biri olmayı sürdürürken, durgun piyasa dönemlerinde de güçlü kalabilmeyi başardı.