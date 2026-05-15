Hyperliquid’in zincir üstü hacmi geleneksel borsalarla rekabette 230 milyon doları aştı

Son günlerde merkeziyetsiz türev platformu Hyperliquid ile Amerika’nın köklü borsalarını temsil eden CME ve NYSE’nin sahibi ICE arasında dikkat çekici bir gerilim yaşanıyor. Bloomberg’in haberine göre, iki büyük geleneksel borsa ABD’li yetkililere Hyperliquid’in faaliyetlerini yakından izlemesi için doğrudan çağrıda bulundu. Bu hamle, Hyperliquid’in sadece kripto alanında işlem yapmakla kalmayıp finans piyasalarına doğrudan adım atması sonrası gündeme geldi.

Eski Finans Devlerinden Endişe

Küresel finansın güçlü oyuncuları, zincir üstü 7/24 açık türev piyasalarının hızla büyümesinden tedirgin. CME ve ICE, Hyperliquid’in bilinen Müşterini Tanı (KYC) ve kara para aklamanın önlenmesi (AML) önlemlerini uygulamadığını, bu nedenle fiyatlandırmada manipülasyon riskinin arttığını iddia ediyor. Bu argüman, yeni nesil kripto platformların regülasyonla uyumu tartışmalarını da alevendirdi.

Hyperliquid yetkilileri yapılan suçlamalara karşı, kamuya açık blockzincirlerinin kapalı manipülasyona izin vermediğini ve saklı işlemleri engellediğini belirterek, “Ortaya atılan endişeler temelsiz” değerlendirmesinde bulundu. Platform, zincir üstü modelin merkezi borsalara kıyasla şeffaflık ve teknoloji açısından çeşitli üstünlükler taşıdığını savunuyor.

Hyperliquid ekibi ayrıca, mevcut Amerikan yasalarının halka açık blockzincirler için yeterli olmadığını, Washington ile birlikte uyumlu bir çerçeve oluşturmak istediklerini vurguladı. Yani, yasal düzenlemelere bütünleşmeye sıcak bakıyorlar.

Hacimlerde Rekor Seviyeler

Gerilimin tırmanmasında Hyperliquid’in kısa sürede büyüyerek ABD hisse piyasalarına doğrudan rakip olması etkili oldu. Örneğin, yapay zeka çip üreticisi Cerebras’ın Nasdaq’ta halka arzı öncesinde, Hyperliquid’in ön-IPO kontratlarında tek günde 230 milyon doların üzerinde işlem hacmi oluştu. Aynı dönemde Nasdaq’ın resmi ön piyasasında bu rakam 30 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Özellikle profesyonel yatırımcılar, sosyal medyada bile çoğunlukla Hyperliquid’in grafik ve işlem ekranlarına referans veriyor; klasik borsa yazılımlarından uzaklaşıyor. Uzmanlara göre, bu değişim zincir üstü finansın ağırlığını hızla artırıyor.

Derinleşen Pazar Payı ve Regülasyon Tartışması

2026 Mayıs itibarıyla Hyperliquid, zincir üstü türev piyasalarında toplam işlem ücretlerinin yüzde 53’ünü elinde bulunduruyor. Platformda açık pozisyon miktarı ise şimdiye kadarki en yüksek değer olan 2,45 milyar dolara ulaştı.

Tartışmalar, geleneksel Wall Street oyuncuları ile merkeziyetsiz finans sistemleri arasında sermaye akışının hakimiyeti yolunda ilk açık cepheyi oluşturuyor. Hyperliquid’in hızlı yükselişi, Amerikan yönetimini iki tercihle karşı karşıya bırakıyor: Ya geleneksel finans lobisinin baskısıyla bu tip yeni platformlar baskı altına alınacak ya da finans piyasalarının evrimi tanınarak kamuya açık blockzincirler için yeni bir yasal düzen çerçevesi kurulacak.