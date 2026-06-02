OpenSea, Hyperliquid altyapısıyla vadeli sürekli işlemleri platformuna eklemeye hazırlanıyor

OpenSea, NFT pazar yerinin ötesine geçerek kripto türev ürünler alanına adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin, Hyperliquid altyapısıyla çalışabilecek vadeli sürekli işlem hizmeti üzerinde durduğuna işaret eden paylaşımlar, piyasada dikkat çekti. Resmi ve kapsamlı bir duyuru henüz yapılmasa da, son açıklamalar OpenSea’nin yeni bir işlem ürünü hazırlığında olabileceğini gösterdi.

İlk sinyal sosyal medya paylaşımıyla geldi

Gelişme, OpenSea Ürün Pazarlama Lideri Zack Brenner’ın X platformundaki paylaşımının ardından gündeme geldi. Brenner, OpenSea üzerinde vadeli sürekli işlemlere erişmek isteyen kullanıcılardan kendisine yazmalarını istedi. Kısa süre sonra bir kullanıcı, bu hizmetin Hyperliquid üzerinde çalışıp çalışmayacağını sordu.

OpenSea cephesinden gelen en dikkat çekici işaret, Zack Brenner’ın Hyperliquid sorusuna verdiği kısa ancak net “evet” yanıtı oldu. Bu mesaj, birçok işlemci tarafından yaklaşan entegrasyonun güçlü bir sinyali olarak değerlendirildi.

Brenner’ın verdiği “evet” yanıtı, OpenSea’nin yeni vadeli sürekli işlem ürününde Hyperliquid altyapısını kullanabileceği yönünde yorumlandı. Şirket bu konuda ayrıntılı bir açıklama yayımlamış değil. Buna rağmen kripto para topluluğunda söz konusu mesajın önemli bir strateji değişimine işaret edebileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Vadeli sürekli işlem, belirli bir vade sonu bulunmayan türev sözleşme türüdür. Hyperliquid ise merkeziyetsiz sürekli işlem odaklı bir blokzincir ve işlem altyapısı olarak biliniyor; haberde anılan HIP 3 güncellemesi de geliştiricilerin bu ağ üzerinde özel finansal uygulamalar kurmasını hedefliyor.

NFT pazarındaki daralma yeni arayışları hızlandırdı

OpenSea, NFT alanının en bilinen platformları arasında yer alıyor. CoinGecko verilerine göre şirket, aylık işlem hacmine göre en büyük üçüncü NFT platformu konumunda bulunuyor ve pazarın yaklaşık %19,9’unu elinde tutuyor. Ancak NFT işlem hacimleri önceki zirve dönemlerine kıyasla belirgin biçimde gerilemiş durumda.

Bu tablo, platformların yeni gelir alanlarına yönelmesini hızlandırıyor. Vadeli sürekli işlemler de bu noktada öne çıkıyor. Belirli bir son kullanma tarihi taşımayan bu sözleşmeler, kripto piyasalarda yüksek işlem hacmi üreten ürünler arasında sayılıyor. OpenSea’nin bu alana girmesi halinde, şirket yalnızca NFT işlemlerine dayanan mevcut yapısını çeşitlendirebilir.

Hyperliquid tarafında ölçek ve altyapı öne çıkıyor

Hyperliquid, merkeziyetsiz vadeli sürekli işlem platformları arasında öne çıkan yapılardan biri olarak görülüyor. Haberde yer alan bilgilere göre platform, merkeziyetsiz sürekli işlem pazarında %44’ün üzerinde paya sahip. Son bir yıldaki toplam işlem hacminin ise yaklaşık 3 trilyon dolara ulaştığı belirtiliyor.

Başlık Veri OpenSea NFT pazar payı %19,9 OpenSea’nin konumu Aylık hacimde 3. sırada Hyperliquid merkeziyetsiz sürekli işlem pazar payı %44 üzeri Hyperliquid son 1 yıllık işlem hacmi Yaklaşık 3 trilyon dolar

Söz konusu entegrasyonun hayata geçmesi durumunda OpenSea, kripto piyasasının en yoğun işlem gören alanlarından birine erişim sağlayabilir. Bu durum aynı zamanda Hyperliquid’in altyapı sağlayıcısı olarak etkisini de artırabilir. Şirketin HIP 3 yükseltmesi, geliştiricilerin Hyperliquid ağı üzerinde merkeziyetsiz borsalar ve farklı finansal ürünler kurmasına imkan tanıyor.

Hyperliquid’in altyapısının devreye girmesi halinde, OpenSea’nin sıfırdan yeni bir sistem kurmak yerine mevcut bir ağın ölçeğinden yararlanarak türev ürünler alanına daha hızlı girebileceği aktarılıyor.

OpenSea, olası lansman için henüz bir tarih açıklamadı. Buna karşın son mesajlar, şirketin NFT dışındaki alanlarda büyüme arayışını hızlandırdığına işaret ediyor. Piyasada gözler şimdi hem OpenSea’den hem de Hyperliquid tarafında yapılabilecek yeni açıklamalara çevrildi.