Gürcistan, Mestia’da yasa dışı kripto madenciliğini engellemek için köylere elektrik sayacı kuracağını açıkladı

  • ⚡ Gürcistan, Mestia’daki yasa dışı kripto madenciliğini durdurmak için köy ve yerleşimlere elektrik sayacı kuracak.
  • 📉 Bölgenin 2025 elektrik tüketimi 133 milyon kilovatsaate çıktı ve bu seviye benzer yerlerin yaklaşık 13 katını aştı.
  • 💰 Yetkililere göre izinsiz faaliyetlerin yıllık maliyeti 20 ila 25 milyon lariye ulaştı ve bu yük $BTC madenciliğiyle ilişkilendirildi.
  • 🏔️ Ucuz hidroelektrik nedeniyle öne çıkan Gürcistan’da denetimlerin hedefi, ücretsiz tüketim sınırını değil kaçak kullanım kaynaklarını belirlemek oldu.
Gürcistan hükümeti, elektrik şebekesi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla Mestia bölgesindeki köy ve yerleşimlere elektrik sayacı yerleştirmeye hazırlanıyor. Yerel basında yer alan haberlere göre adım, yetkililerin yasa dışı kripto para madenciliğine karşı başlattığı denetimlerin bir parçası olacak.

İçindekiler
1 Mestia’da tüketim olağan seviyenin çok üzerine çıktı
2 Yıllık maliyet 25 milyon lariye kadar çıktı
3 Ucuz enerji, madencilik ilgisini artırdı

Mestia’da tüketim olağan seviyenin çok üzerine çıktı

Gürcistan Başbakan Yardımcısı Mamuka Mdinaradze, pazartesi günü yaptığı açıklamada, yasa dışı madencilik faaliyetlerinin Mestia’nın 2025 yılı elektrik tüketimini 133 milyon kilovatsaat seviyesine taşıdığını belirtti. Bu miktar, benzer belediyelerde görülen yaklaşık 10 milyon kilovatsaatlik ortalamanın 13 katından fazla bir düzeye işaret ediyor.

Mdinaradze, yasa dışı madencilik faaliyetleri nedeniyle bölgede enerji arzının bozulduğunu, şebekenin aşırı yüklendiğini ve bunun hem bölge sakinlerini hem de turistleri etkileyen çok sayıda kesintiye yol açtığını aktardı.

Yetkililere göre büyük ölçekli izinsiz madencilik faaliyetleri, enerji altyapısında belirgin bir yük oluşturdu. Artan tüketim nedeniyle bölgede sık sık elektrik kesintileri yaşandığı, bunun günlük yaşamın yanı sıra turizm faaliyetlerini de olumsuz etkilediği bildirildi.

Yıllık maliyet 25 milyon lariye kadar çıktı

Mdinaradze, Mestia’daki yasa dışı Bitcoin madenciliğinin yıllık maliyetinin 20 ila 25 milyon lari düzeyine ulaştığını söyledi. Bu tutar yaklaşık 9,4 ila 9,5 milyon dolara karşılık geliyor. Hükümet, sayaçların hem yerel ölçekte hem de her köy ya da yerleşim bazında devreye alınmasıyla kaçak kullanımın kaynağını daha net tespit etmeyi hedefliyor.

GöstergeMestiaBenzer belediyeler
2025 elektrik tüketimi133 milyon kilovatsaatYaklaşık 10 milyon kilovatsaat
Yıllık tahmini maliyet20 ila 25 milyon lariBelirtilmedi

Başbakan Yardımcısı, Svaneti bölgesinde her tüketici için belirlenen bir sınıra kadar elektriğin ücretsiz kalacağını da ifade etti. Yeni uygulamanın amacının genel aboneleri hedef almak değil, izinsiz madencilik faaliyetlerini ortaya çıkarmak olduğu vurgulandı.

Ucuz enerji, madencilik ilgisini artırdı

Gürcistan, Kafkas Dağları’ndan beslenen hidroelektrik kaynakları sayesinde görece ucuz elektrik sunuyor. Bu durum, düşük enerji maliyeti arayan Bitcoin madencileri için ülkeyi uzun süredir cazip bir merkez haline getirdi. Gürcistan ayrıca bazı kripto para faaliyetlerinde vergi avantajları ve serbest sanayi bölgeleriyle de öne çıkıyor.

Bitfury, ülkede faaliyet kuran ilk büyük Bitcoin madenciliği şirketlerinden biri olarak biliniyor. Şirket, 2014 yılında Gori Data Center adıyla anılan 20 megavat kapasiteli bir Bitcoin madenciliği tesisi kurmuştu.

Mini sözlük: Kilovatsaat, elektrik tüketimini ölçen standart bir birimdir. 1 kilovat gücündeki bir cihazın 1 saat çalışması 1 kilovatsaat tüketime karşılık gelir; bu nedenle bölgesel tüketim artışları şebeke üzerindeki yükü doğrudan gösterir.

Öte yandan, yasa dışı madencilik faaliyetlerine uygulanacak yaptırımlar ve bu işletmelere yasal bir lisans yolunun açılıp açılmayacağı konusunda resmi makamlardan ek bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin ayrıntıların ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.

Mestia’daki köy ve yerleşimlere kurulacak sayaçların, yasa dışı madencilik faaliyetlerinin tam olarak hangi noktalarda yoğunlaştığını belirlemeye yardımcı olacağı belirtildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
