CoinShares verilerine göre kurumsal yatırımcılar geçen hafta Bitcoin’den 1,438 milyar dolar, Ethereum’dan 257,3 milyon dolar çıkış yaparken XRP’ye 20,3 milyon dolar giriş sağladı

CoinShares verilerine göre geçen hafta kurumsal ürünlerde para akışı belirgin biçimde ayrıştı. Bitcoin ve Ethereum tarafında güçlü çıkışlar görülürken, XRP sınırlı sayıdaki istisnalardan biri olarak net giriş kaydetti. Veriler, dijital varlıklardan topyekun bir çıkıştan çok, piyasa içinde seçici bir yön değişimine işaret etti.

Bitcoin ve Ethereum’da sert çıkış

Haftalık verilere göre Bitcoin’den 1,438 milyar dolar, Ethereum’dan ise 257,3 milyon dolar çıktı. Böylece iki büyük dijital varlıktaki toplam çözülme yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştı. Son dönemdeki oynaklık sonrasında yatırımcıların risklerini azaltmaya yöneldiği, kar realizasyonu yaptığı ve makro gelişmelere daha duyarlı varlıklardaki ağırlığını düşürdüğü değerlendiriliyor.

CoinShares verileri, dijital varlıklardan genel bir kaçıştan ziyade piyasa içinde bir rotasyon yaşandığını, satış baskısının büyük ölçüde büyük ölçekli varlıklarda yoğunlaştığını gösterdi.

Buna karşın tablo, piyasadan tamamen çıkış anlamına gelmiyor. Veriler daha çok kısa vadeli pozisyon ayarlamalarına ve kar satışlarına işaret ediyor. Satış baskısının özellikle büyük varlıklarda yoğunlaşması, yapısal bir çözülmeden çok portföylerin yeniden dengelendiği yönünde yorumlanıyor.

XRP pozitif ayrıştı

Aynı dönemde XRP’ye haftalık bazda 20,3 milyon dolar giriş oldu. Bu performans, XRP’yi söz konusu haftada net talep gören az sayıdaki büyük dijital varlıktan biri haline getirdi. Haberin merkezindeki varlık olan XRP, XRP Ledger ile bağlantılı ve sınır ötesi ödeme kullanım senaryolarıyla öne çıkan bir kripto para olarak biliniyor.

Daha geniş zaman diliminde de girişlerin sürdüğü görüldü. Aylık toplam giriş 159,5 milyon dolara, yıl başından bu yana biriken giriş ise 311 milyon dolara ulaştı. Bu görünüm, kısa süreli pozisyonlanmadan çok daha istikrarlı bir ilgi olduğuna işaret eden bir tablo ortaya koydu.

XRP’de görülen girişlerin, tepki alımlarından çok daha kalıcı bir kurumsal ilginin işareti olabileceği değerlendirildi.

Seçici kurumsal ilgi öne çıktı

Piyasadaki ayrışma, bazı çevrelerce seçici kurumsal güvenin göstergesi olarak okunuyor. Buna göre sermaye, tüm dijital varlıklardan aynı anda uzaklaşmak yerine, düzenleyici görünüm, kullanım alanı veya getiri potansiyeli bakımından farklı hikaye sunan varlıklara kayıyor. Bu çerçevede XRP’nin genel piyasa hareketini izleyen bir varlık gibi değil, daha ayrışmış bir dağılım tercihi gibi davrandığı belirtiliyor.

Mini sözlük: CoinShares, dijital varlık yatırım ürünlerine ilişkin haftalık fon akışı verileri yayımlayan bir araştırma ve varlık yönetimi şirketidir. Bu tür akış verileri, fiyat hareketi tam yansımadan önce kurumsal eğilimler hakkında sinyal verebilir.

Varlık Haftalık akış Aylık akış Yıl başından bu yana Bitcoin Eksi 1,438 milyar dolar Belirtilmedi Belirtilmedi Ethereum Eksi 257,3 milyon dolar Belirtilmedi Belirtilmedi XRP Artı 20,3 milyon dolar 159,5 milyon dolar 311 milyon dolar

Duyarlılık ve zincir üstü veriler izlendi

Haberde atıf yapılan bir diğer veri kaynağı olan Santiment Intelligence, son dönemde piyasa sohbetlerinin yalnızca fiyat hareketleriyle değil, XRP, Stellar ve Tether gibi varlıklar etrafında şekillenen yeni anlatılarla da yön bulduğunu ortaya koydu. Bu durum, fiyat dışı başlıkların da yatırımcı ilgisini etkileyebildiğini gösteriyor.

Uzun vadeli çerçevede ise XRP’nin erken geliştirme döneminden bu yana 14 yılı geride bıraktığına dikkat çekildi. Ayrıca zincir üstü göstergelerin Binance tarafında balina çıkışlarının sıfıra yakın seyrettiğini gösterdiği, bu tür dönemlerin geçmişte daha düşük dağıtım baskısıyla örtüştüğü belirtildi. Süregelen girişler ve görece sınırlı satış baskısı, XRP’yi daha büyük varlıklarda çıkışların sürdüğü bir dönemde gündemde tutuyor.