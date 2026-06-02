Ripple, RLUSD stabilcoinini Türkiye’de BiLira, Bitexen ve Bitlo ortaklıklarıyla kurumsal kullanıma açtı

Ripple, dolar destekli stabilcoini RLUSD’yi Türkiye’de kullanıma sunarak küresel genişleme planında yeni bir adım attı. Şirket, dağıtım ve erişim tarafında BiLira, Bitexen ve Bitlo ile iş birliğine gitti. Böylece RLUSD, kripto varlık kullanımının yüksek olduğu Türkiye pazarında doğrudan kurumsal finans ekosistemine girmiş oldu.

Türkiye pazarında kurumsal erişim genişledi

Haberde aktarıldığına göre Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya arasında stratejik bir konumda yer alırken, kripto varlık benimsemesinin en yüksek olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Yüksek enflasyon ve kur oynaklığı da hem bireyleri hem şirketleri dijital varlıklara yöneltiyor. Bu talep yalnızca değer koruma amacıyla sınırlı kalmıyor, ödemeler ve sınır ötesi ticarette de kullanım alanı buluyor. Yıllık kripto işlem hacminin yaklaşık 200 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Ripple, blokzincir tabanlı ödeme ve dijital varlık çözümleri geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak biliniyor. Şirketin uyum odaklı kurumsal stabilcoini RLUSD, şeffaf ve düzenlemelerle uyumlu dolar likiditesi sağlamayı hedefliyor. 2024’te piyasaya sürülen varlığın piyasa değeri kısa süre önce 1,881 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BiLira kurucu ortağı Sinan Koç, Ripple ile iş birliğinin düzenleyici uyuma verilen ortak önceliğe dayandığını, RLUSD’nin yeni finans dönemine uygun güçlü bir varlık olarak müşterilere sunulduğunu belirtti.

Ödemeler ve dış ticaret için yeni kanal

BiLira, Bitexen ve Bitlo üzerinden sağlanan yeni dağıtım kanalları, RLUSD’nin Türkiye’deki kurumsal kullanıcılara daha hızlı ulaşmasına imkan tanıyor. Haberde, özellikle dış ticaret, para transferleri ve dijital ödemeler alanında faaliyet gösteren şirketlerin geleneksel sınır ötesi bankacılık süreçlerindeki yavaşlık ve maliyet baskısı olmadan dolar likiditesine erişebileceği ifade ediliyor. Bu yapının takas süresini kısaltabileceği ve likidite yönetimini kolaylaştırabileceği değerlendiriliyor.

Başlık Açıklama Yeni ortaklar BiLira, Bitexen, Bitlo RLUSD çıkış yılı 2024 RLUSD piyasa değeri zirvesi 1,881 milyar dolar Türkiye yıllık kripto işlem hacmi Yaklaşık 200 milyar dolar

Üniversite ayağı da eklendi

Ripple’ın Türkiye planı yalnızca pazar erişimiyle sınırlı kalmadı. İstanbul Teknik Üniversitesi de Ripple’ın Üniversite Blokzincir Araştırma Girişimi olan UBRI ağına katıldı. Habere göre bu adım, RLUSD desteğiyle araştırma programlarını, lisansüstü burslarını ve kampüste bir XRP Ledger doğrulayıcısının devreye alınmasını kapsıyor.

Mini sözlük: UBRI, Ripple’ın üniversitelerle yürüttüğü akademik araştırma programıdır. XRP Ledger doğrulayıcısı ise ağdaki işlemleri kontrol eden ve defterin güncel durumunun korunmasına katkı sağlayan altyapı bileşenidir.

Ripple’ın Türkiye hamlesinin yalnızca coğrafi büyümeyi değil, düzenlemelerle uyumlu dijital dolar altyapısını yüksek benimseme oranına sahip pazarlara yerleştirme stratejisini de yansıttığı aktarıldı.

Bu gelişmeyle birlikte Ripple, Türkiye’de hem kurumsal kullanım hem de akademik altyapı tarafında daha görünür bir konum elde etti. Haberde, yerel yetenek havuzunun canlı blokzincir altyapısıyla desteklenmesinin gelecekteki dijital finans sistemleri için bir hazırlık zemini oluşturabileceği vurgulanıyor.