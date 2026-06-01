Orta Doğu gerilimi kripto fonlarından 1,67 milyar dolarlık çıkışı tetikledi, XRP 20,3 milyon dolarlık girişle pozitif kaldı

CoinShares verilerine göre Orta Doğu çevresinde artan jeopolitik riskler, 2026 yılının kripto piyasasındaki en büyük ikinci tasfiye dalgasını tetikledi. Bu süreçte kurumsal yatırımcılar kripto fonlarından toplam 1,67 milyar dolar çekti. ABD ve Almanya merkezli yatırımcıların kayıpları belirginleşirken, XRP odaklı yatırım ürünleri pozitif bölgede kalmayı başardı.

Fon çıkışları beş haftalık düşüşü derinleştirdi

Haftalık bazda XRP’ye yönelik girişler %36 gerilese de varlık, Bitcoin ve Ethereum’daki düşüşten belirgin biçimde ayrıştı. Sektör genelinde son üç haftadaki toplam sermaye çıkışı 4,21 milyar dolara ulaştı. Böylece ABD’de düzenleme cephesindeki CLARITY Act etrafında oluşan iyimserlik de büyük ölçüde silinmiş oldu.

CoinShares, dijital varlık yatırım ürünlerine ilişkin düzenli akış raporları yayımlayan Avrupa merkezli bir araştırma ve varlık yönetimi şirketi olarak biliniyor.

Kripto fonlarının toplam yönetilen varlık büyüklüğü 141,924 milyar dolara geriledi. CoinShares Araştırma Direktörü James Butterfill, piyasadaki görünümün ocak ayındaki uzun süreli düşüş dönemini giderek daha fazla andırdığını belirtti. Veriler, daralmanın üst üste beş haftadır sürdüğünü gösterdi.

En güçlü baskı ABD kaynaklı oldu. Ülkedeki yatırımcılar tek başına 1,63 milyar dolarlık çıkış gerçekleştirdi. Avrupa tarafında da tablo zayıfladı ve önceki piyasa sarsıntılarında daha dirençli görünen Almanya bu hafta 25,7 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Avrupa’da satışlar artarken XRP ayrıştı

Almanya’ya ek olarak İsveç’te 6,6 milyon dolar, Hong Kong’da ise 4,5 milyon dolar çıkış görüldü. Buna karşılık Hollanda, genel eğilime ters yönde hareket ederek 1,3 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Bu sıkışık görünüm içinde XRP küresel satış baskısına karşı öne çıkan başlıca varlık oldu. XRP’ye giren haftalık fon miktarı bir önceki haftadaki 31,8 milyon dolardan 20,3 milyon dolara inse de ürünler pozitif bölgede kalmayı sürdürdü.

Varlık veya ülke Akış Yön ABD 1,63 milyar dolar Çıkış Almanya 25,7 milyon dolar Çıkış İsveç 6,6 milyon dolar Çıkış Hong Kong 4,5 milyon dolar Çıkış Hollanda 1,3 milyon dolar Giriş XRP 20,3 milyon dolar Giriş

Bu performans, büyük varlıklardaki milyar dolarlık kayıplara rağmen XRP’yi satış dalgasına en güçlü direnen ürünler arasına taşıdı. Yıl başından bu yana XRP ürünlerine giren net fon 311 milyon dolara yükselirken, bu ürünlerdeki toplam yönetilen varlık büyüklüğü 2,473 milyar dolara ulaştı.

Pozitif bölgede kalan diğer projeler

XRP dışında sınırlı sayıda proje de özellikle Avrupa ekseninde pozitif kalabildi. Hyperliquid 10,8 milyon dolar, Near ise 7,6 milyon dolar giriş gördü. Buna karşın genel tablo, jeopolitik risklerin kurumsal iştah üzerinde baskı kurmayı sürdürdüğüne işaret etti.