Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Orta Doğu gerilimi kripto fonlarından 1,67 milyar dolarlık çıkışı tetikledi, XRP 20,3 milyon dolarlık girişle pozitif kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Orta Doğu gerilimi sonrası kripto fonlarından 2026’nın en büyük ikinci çıkış dalgalarından biriyle 1,67 milyar dolar çekildi.
  • 📉 Son üç haftada toplam çıkış 4,21 milyar dolara ulaşırken, $XRP odaklı ürünler 20,3 milyon dolarlık girişle pozitif kaldı.
  • 🌍 ABD 1,63 milyar dolar, Almanya ise 25,7 milyon dolar çıkış kaydederken Hollanda 1,3 milyon dolarlık girişle ayrıştı.
  • 📊 XRP ürünlerinde yıl başından bu yana net giriş 311 milyon dolara, toplam yönetilen varlık ise 2,473 milyar dolara çıktı.
COINTURK
COINTURK

CoinShares verilerine göre Orta Doğu çevresinde artan jeopolitik riskler, 2026 yılının kripto piyasasındaki en büyük ikinci tasfiye dalgasını tetikledi. Bu süreçte kurumsal yatırımcılar kripto fonlarından toplam 1,67 milyar dolar çekti. ABD ve Almanya merkezli yatırımcıların kayıpları belirginleşirken, XRP odaklı yatırım ürünleri pozitif bölgede kalmayı başardı.

İçindekiler
1 Fon çıkışları beş haftalık düşüşü derinleştirdi
2 Avrupa’da satışlar artarken XRP ayrıştı
3 Pozitif bölgede kalan diğer projeler

Fon çıkışları beş haftalık düşüşü derinleştirdi

Haftalık bazda XRP’ye yönelik girişler %36 gerilese de varlık, Bitcoin ve Ethereum’daki düşüşten belirgin biçimde ayrıştı. Sektör genelinde son üç haftadaki toplam sermaye çıkışı 4,21 milyar dolara ulaştı. Böylece ABD’de düzenleme cephesindeki CLARITY Act etrafında oluşan iyimserlik de büyük ölçüde silinmiş oldu.

CoinShares, dijital varlık yatırım ürünlerine ilişkin düzenli akış raporları yayımlayan Avrupa merkezli bir araştırma ve varlık yönetimi şirketi olarak biliniyor.

CoinShares Araştırma Direktörü James Butterfill, piyasanın aralıksız beş hafta daraldığını ve tablonun ocak ayındaki uzun soluklu düşüş dönemine giderek daha fazla benzemeye başladığını aktardı.

Kripto fonlarının toplam yönetilen varlık büyüklüğü 141,924 milyar dolara geriledi. CoinShares Araştırma Direktörü James Butterfill, piyasadaki görünümün ocak ayındaki uzun süreli düşüş dönemini giderek daha fazla andırdığını belirtti. Veriler, daralmanın üst üste beş haftadır sürdüğünü gösterdi.

En güçlü baskı ABD kaynaklı oldu. Ülkedeki yatırımcılar tek başına 1,63 milyar dolarlık çıkış gerçekleştirdi. Avrupa tarafında da tablo zayıfladı ve önceki piyasa sarsıntılarında daha dirençli görünen Almanya bu hafta 25,7 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Avrupa’da satışlar artarken XRP ayrıştı

Almanya’ya ek olarak İsveç’te 6,6 milyon dolar, Hong Kong’da ise 4,5 milyon dolar çıkış görüldü. Buna karşılık Hollanda, genel eğilime ters yönde hareket ederek 1,3 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Bu sıkışık görünüm içinde XRP küresel satış baskısına karşı öne çıkan başlıca varlık oldu. XRP’ye giren haftalık fon miktarı bir önceki haftadaki 31,8 milyon dolardan 20,3 milyon dolara inse de ürünler pozitif bölgede kalmayı sürdürdü.

Varlık veya ülkeAkışYön
ABD1,63 milyar dolarÇıkış
Almanya25,7 milyon dolarÇıkış
İsveç6,6 milyon dolarÇıkış
Hong Kong4,5 milyon dolarÇıkış
Hollanda1,3 milyon dolarGiriş
XRP20,3 milyon dolarGiriş

Bu performans, büyük varlıklardaki milyar dolarlık kayıplara rağmen XRP’yi satış dalgasına en güçlü direnen ürünler arasına taşıdı. Yıl başından bu yana XRP ürünlerine giren net fon 311 milyon dolara yükselirken, bu ürünlerdeki toplam yönetilen varlık büyüklüğü 2,473 milyar dolara ulaştı.

Pozitif bölgede kalan diğer projeler

XRP dışında sınırlı sayıda proje de özellikle Avrupa ekseninde pozitif kalabildi. Hyperliquid 10,8 milyon dolar, Near ise 7,6 milyon dolar giriş gördü. Buna karşın genel tablo, jeopolitik risklerin kurumsal iştah üzerinde baskı kurmayı sürdürdüğüne işaret etti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple 1 milyar XRP’nin kilidini açtı! Piyasada hangi detay izleniyor?

XRP fiyatı kritik 1,35 dolar desteğinde sıkıştı

XRP’de Binance borsasına girişler mayısta 215 milyon XRP ile iki yılın en düşük seviyesine geriledi

XRP günlük grafikte 1,34 dolar desteğine yakın seyretti

XRP’de borsalara en büyük yıl içi girişin ardından 25,24 milyon coin hızlıca çekildi

XRP borsalarda azaldı, NVT %23 geriledi! Bu veri yatırımcıya ne anlatıyor?

XRP için 300 dolar iddiası gündemde! Yeni bankacılık tezi kripto piyasasında neler değiştirebilir?

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı ABD Senatosunda ilerleyen CLARITY Act, SEC ve CFTC arasındaki kripto yetki alanını ayırdı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD Senatosunda ilerleyen CLARITY Act, SEC ve CFTC arasındaki kripto yetki alanını ayırdı
Kripto Para
XLM’de dikkat çeken sıçrama! Piyasa bu yükselişin arkasında neyi izliyor?
Stellar (XLM)
SHIB’de borsalara 178 milyar token döndü! Piyasada hangi riskler öne çıkıyor?
SHIBA INU (SHIB)
Bitmine 26.497 ETH daha aldı! Ethereum cephesinde hangi eşik yaklaşıyor?
Ekonomi Ethereum (ETH)
Strategy 26 mayıs ile 31 mayıs arasında 32 Bitcoin’i 2,5 milyon dolara sattığını açıkladı
Kripto Para
Lost your password?