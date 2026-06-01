MicroStrategy temettü ödemesiyle gündemde! Peter Schiff neden sert çıktı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 MicroStrategy’nin temettü paylaşımı X’te büyük tartışma yarattı ve odak yeniden $MSTR ile bağlantılı Bitcoin stratejisine kaydı.
  • 📌 Bir yatırımcı paylaşımında, temettülerin yeniden hisseye yatırılmasıyla geleneksel banka ürünlerinden daha yüksek gelir görüldüğü aktarıldı.
  • ⚠️ Peter Schiff, bu yapının sürdürülebilirliğini sorguladı ve yeni sermaye ya da Bitcoin satışı olmadan ödemelerin zorlaşabileceğini savundu.
  • 🧭 Tartışmanın arka planında, kripto piyasasındaki zayıf seyre rağmen MicroStrategy’nin Bitcoin odaklı bilanço modeline yönelik artan ilgi yer aldı.
Bitcoin eleştirileriyle tanınan altın savunucusu Peter Schiff, Michael Saylor’ın yönettiği MicroStrategy’ye yönelik çıkışlarını sürdürdü. Tartışma, X platformunda paylaşılan ve şirketin temettü ödemeleri üzerinden yatırımcısına ek gelir sağladığını öne süren bir gönderinin ardından yeniden alevlendi.

Temettü paylaşımı tartışmayı büyüttü

Söz konusu paylaşımda bir kullanıcı, babasından gelen bir e postayı yayımladı. Mesajda, aracı kurum hesabındaki MSTR hisselerinin temettü ödemesi sonrasında bir gecede arttığının fark edildiği ve bunun heyecan yarattığı aktarıldı. Paylaşıma göre yatırımcı, elde ettiği temettüleri yeniden aynı hisseye yönlendirerek geleneksel banka ürünlerinden daha yüksek bir ek gelir elde ettiğini düşündü.

Schiff, MicroStrategy’nin gelir üreten klasik varlıklardan farklı olduğunu savunurken, şirketin temettü ödemelerini sürdürebilmesinin yeni sermaye bulmasına ya da elindeki Bitcoin varlıklarının bir kısmını satmasına bağlı olacağını öne sürdü.

Bu paylaşım, kripto piyasasında zayıf seyrin sürdüğü bir dönemde dikkat çekti. X’te çok sayıda kullanıcı, MicroStrategy hissesinin Bitcoin’e dolaylı erişim sunduğunu ve yatırımcıların doğrudan varlığı tanımadan bu temaya katılabildiğini savundu. MicroStrategy, bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan bir yazılım ve hazine yönetimi şirketi olarak biliniyor.

Schiff’ten sert eleştiri

Peter Schiff ise bu iyimser tabloya karşı çıktı. Schiff, MicroStrategy’nin işleyişini ağır sözlerle eleştirerek şirketin hukuki ve finansal yapısına ilişkin daha önce de dile getirdiği görüşlerini yineledi. Ona göre MSTR, üretken ekonomik faaliyetlerden düzenli gelir yaratan varlıklarla aynı çerçevede değerlendirilemez.

Schiff, şirketin yatırımcılara ödeme yapma kapasitesinin kalıcı bir operasyonel nakit akışından değil, yeni kaynak yaratma imkanından beslendiğini ileri sürdü. Bu nedenle MicroStrategy etrafında oluşan olumlu havanın yanıltıcı olabileceğini savundu.

Bitcoin satışına ilişkin uyarı

Schiff’in en dikkat çeken iddialarından biri de şirketin Bitcoin varlıklarına ilişkin oldu. Eleştirmene göre MicroStrategy, temettü politikasını sürdürmek için ek sermaye toplayamazsa elindeki Bitcoinlerin bir kısmını satmak zorunda kalabilir. Schiff, böyle bir senaryonun Bitcoin fiyatı üzerinde sert baskı yaratabileceğini öne sürdü.

Buna karşın X’teki bazı kullanıcılar, MSTR hissesinin düşüş dönemlerinde bile yatırımcıya farklı bir getiri yapısı sunduğunu savundu. Tartışma, şirketin Bitcoin odaklı bilanço stratejisinin yatırımcılar açısından fırsat mı yoksa risk mi taşıdığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
